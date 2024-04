Chi è Paola Barale: età, carriera, vita privata, marito, figli

Chi è Paola Barale? Tra i volti più noti della televisione italiana, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo per puro caso e ha ottenuto un incredibile successo a partire dagli anni '90. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Paola Barale e come è diventata famosa: la sua carriera televisiva

Paola Barale è nata a Fossano, in Piemonte, sotto il segno del Toro, il 28 aprile 1967. Attualmente ha 56 anni ma alla fine di questo mese spegnerà 57 candeline. Il suo esordio televisivo risale al 1986, quando è stata ospite della trasmissione Domenica in in qualità di sosia della celebre popstar statunitense Madonna.

Inizia a lavorare ufficialmente in televisione, però, due anni dopo. Nel 1988, infatti, viene scelta come valletta del programma Odiens. Da quel momento non si è più fermata e lo stesso ruolo lo ha ricoperto in diverse trasmissioni tra cui La ruota della fortuna. Nel 1994 viene scelta come conduttrice del programma Grandi Magazzini e da allora fino alla prima metà degli anni 2000 ha condotto molte trasmissioni sia Mediaset che Rai.

A partire dalla seconda metà degli anni 2000 ha partecipato a diverse trasmissioni in qualità di concorrente. Tra queste si ricordano: La terra dei cuochi (2013) e Pechino Express - Il Nuovo Mondo (2015). Dal 2020 al 2022 ha partecipato come concorrente anche al programma Name That Tune - Indovina la canzone. Nel 2022 è stata inoltre concorrente di Ballando con le stelle.

Cosa fa la Barale oggi

Paola Barale non ha mai abbandonato la televisione. Sebbene non si veda con la stessa frequenza degli anni '90 e dei primi anni 2000, la conduttrice televisiva ha lavorato, nel 2023 e nel 2024, come inviata del programma Le Iene. Figura inoltre tra i giudici della trasmissione La pupa e il secchione.

Chi è il marito della Barale

Non sappiamo se Paola Barale sia fidanzata o meno, ma sono noti i suoi flirt del passato con tre persone legate al mondo dello spettacolo. Dal 1992 al 1995 è stata fidanzata con Marco Bellavia, noto volto del programma Bim Bum Bam ed ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Nel 1995 ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti. I due si sono sposati nel 1998 e hanno divorziato nel 2002.

Dal 2002 ha iniziato una relazione con il personaggio televisivo e modello israeliano Raz Degan. La loro storia d'amore è stata abbastanza turbolenta in quanto nel 2008 c'è stata una prima rottura. Successivamente sono tornati insieme ma nel 2015 si sono lasciati un'altra volta e sembra che la loro rottura, questa volta, sia definitiva.

Che titolo di studio ha Paola Barale

Paola Barale ha intrapreso la carriera televisiva per puro caso. Il suo desiderio era infatti quello di diventare insegnante di educazione fisica. Per raggiungere tale scopo, infatti, aveva studiato all Istituto superiore di educazione fisica (Isef) di Torino.

Leggi anche: Chi è Enrico Papi, tutto sul conduttore: trasmissioni, moglie, figli e dove abita