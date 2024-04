Prime scintille all'Isola dei famosi: "Non sono un pagliaccio". Ecco cos'è successo

Vladimir Luxuria si è cimentata in una nuova incredibile esperienza. A lei le redini dell'Isola dei famosi, affiancata dal giornalista del tg5 Dario Maltese e dall'ormai celebre opinionista Sonia Bruganelli. La nuova edizione del reality più avventuroso di casa Mediaset è sbarcata sul piccolo schermo lunedì 8 aprile 2024 e la partenza è stata scoppiettante. L'ex politica abbandona i panni di opinionista e su di lei Piersilvio Berlusconi ripone massima fiducia, assegnandole direttamente la conduzione del reality. "Sperduti" in Honduras ci sono concorrenti famosi e non. Con loro anche Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin e sperimenta il ruolo di inviata. Ma c'è un dettaglio emerso nel corso della primissima puntata che non è passato inosservato agli occhi dei fan più fedeli: quella frase pronunciata da Pietro Fanelli contro Vladimir Luxuria ha incuriosito molti telespettatori.

Vladimir Luxuria e Pietro Fanelli, cos'è successo davvero tra i due?

Non sarà L'isola dei famosi di sempre, perché tra i famosi c'è anche chi con la fama non ha niente a che vedere. Si tratta di concorrenti Nip, che affiancano i personaggi più noti e - a loro volta - sono pronti a farsi conoscere dal grande pubblico. Per loro l'avventura è cominciata con un paio di giorni di anticipo e non sono mancati i colpi di scena. Nel cast "Nip" ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ma ha già dovuto abbandonare il reality per via di un problema di salute. A detta della padrona di casa, Tonia sarebbe potuta essere una grande favorita, ma purtroppo la sua avventura è finita ancora prima di iniziare. Il suo ritorno, infatti, sembra piuttosto impossibile. Lo ha spiegato la stessa Vladimir Luxuria:

Allora, c’è una comunicazione da darvi. Ci sarebbe dovuta essere un'altra naufraga, Tonia. Però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto.

Gli altri concorrenti "non famosi" sbarcati sull'Isola sono: Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli. Proprio Pietro e Khady hanno avuto i primi screzi in diretta, con lei che lo ha accusato di essere falso davanti alle telecamere.

A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha cercato di placare gli animi e, rivolgendosi a Pietro, ha commentato:

Ti voglio riabilitare, come se l’Isola fosse un poema epico. Quale sarebbe un verso che ti verrebbe da decantare, così innalziamo il livello.

La replica (inaspettata) del concorrente è apparsa piuttosto stizzita. Pietro Fanelli, infatti, ha risposto così a Vladimir Luxuria: "Sì, ma non sono un pagliaccio che sforna poesie".

Come l'ha presa la padrona di casa? Nessun astio o antipatia. Anzi, con il sorriso ha commentato:

Come non detto. Pietro è uno dei personaggi che più mi intriga e non voglio banalizzarlo.

