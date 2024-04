La Pupa e il Secchione 2024 ha debuttato su Italia 1 con la conduzione di Enrico Papi. Al suo fianco, nel ruolo di giudici, ci sono: Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Vediamo quanto guadagnano i 18 concorrenti che hanno accettato di mettersi alla prova.

La Pupa e il Secchione 2024: quanto guadagnano i concorrenti?

Mercoledì 10 aprile 2024 ha debuttato su Italia 1 la sesta edizione de La Pupa e il Secchione. Dopo la precedente stagione, condotta da Barbara D’Urso con ascolti disastrosi, i vertici Mediaset hanno pensato di tornare alle origini per dare una svolta al format. Così, hanno affidato il timone ad Enrico Papi, che è stato padrone assoluto nella prima stagione e co-conduttore della seconda insieme a Federica Panicucci. Al momento, lo share continua ad essere poco soddisfacente, ma ci potrebbero essere sempre dei colpi di scena.

Tralasciando gli ascolti, c’è un’altra domanda che si pongono spesso i telespettatori: quanto guadagnano i concorrenti de La pupa e il Secchione? Per l’edizione 2024 sono stati scelti 18 ragazzi e ragazze, suddivisi come vuole la tradizione in nove coppie. Nel corso del programma affronteranno diverse prove, che riguardano sia il mondo degli studiosi che quello delle belle fanciulle. Ad ogni appuntamento ci sarà un’eliminazione, fino a quando resterà una sola coppia, la vincitrice, che si aggiudicherà il montepremi finale.

Noemi e Savelli sono gli eliminati di questa puntata de #LaPupaeIlSecchione ❌ pic.twitter.com/jymp60eDIi — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 17, 2024

La Pupa e il Secchione 2024: a quanto ammonta il montepremi?

I concorrenti de La Pupa e il Secchione guadagnano solo se si aggiudicano il montepremi finale. Quest’ultimo, rispetto alla primissima edizione, è stato abbassato di netto. Nel 2024, la coppia che riuscirà a portare a casa la vittoria incasserà 20 mila euro in gettoni d’oro. Pensate che la prima stagione del format di Italia 1, andata in onda nel 2006, ha visto la coppia formata da Rosy Dilettuso e Alessandro Sala incassare ben 200.000 euro.

La seconda edizione, invece, è stata vinta da Francesca Cipriani e Federico Bianco, che hanno guadagnato 1,8 chili di gettoni d’oro. Il montepremi de La Pupa e il Secchione è stato tagliato di netto, raggiungendo la cifra di 20 mila euro, a partire dalla terza stagione. I concorrenti del format di Enrico Papi, ovviamente, hanno vitto e alloggio pagati per tutta la durata del programma. Probabilmente, incasseranno qualcosa anche per quel che riguarda gli sponsor, ma dovrebbero sempre essere cifre di poco conto.

Insomma, La Pupa e il Secchione è un format a cui si partecipa soprattutto per ottenere un po’ di popolarità, non di certo per diventare ricchi. D’altronde, lo suggerisce anche il montepremi piuttosto risicato.