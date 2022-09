Stiamo per dire addio a piogge, nudi e basse temperature. A partire dal primo weekend di ottobre potrebbero infatti iniziare a vedersi i primi effetti della cosiddetta "Ottobrata delle Azzorre" che dovrebbe portare sul bel Paese un clima stabile e temperature in rialzo non solo nel fine settimana ma anche nei giorni a venire. Di cosa si tratta esattamente e cosa dobbiamo aspettarci? Qui i dettagli sulle temperature in arrivo grazie alla cosiddetta "ottobrata".

Cos'è l'ottobrata in arrivo in Italia: ecco che significa questo termine e gli effetti sul meteo

Il nuovo mese si aprirà dunque all'insegna dell'alta pressione, quindi con assenza di piogge e un clima soleggiato. Il ritrovato clima tardo-estivo è dovuto alla "Ottobrata delle Azzorre", un periodo tipico di inizio ottobre durante il quale nell'area del Mediterraneo viene a riproporsi un clima più favorevole.



Il termine "ottobrata" deriva dalla tradizione romana. Le ottobrate erano infatti le classiche scampagnate, tipicamente domenicali ma non solo, che si svolgevano a Roma nei giorni più caldi di ottobre. Le mete predilette dai cittadini romani erano quelle di monte Testaccio, ponte Milvio e le zone dei vigneti che all'epoca si trovavano nelle campagne che circondavano il centro storico. Tuttavia con l'espansione della città e la conseguente urbanizzazione delle aree circostanti questa tradizione è venuta a spegnersi nei primi decenni del ventesimo secolo.

Oggi quando si parla di ottobrata si intende quel periodo all'inzio del mese in cui le temperature sono più miti e permettono di trascorrere del tempo all'aria aperta.

Come cambiano le temperature

Durante i primo 10 giorni del mese assisteremo dunque ad un importante aumento delle temperature, in particolare nelle regioni del centro-sud e delle isole maggiori. In particolare nelle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli si potrebbe arrivare anche a toccare i 25°C durante le ore più calde.

Unica eccezione potrebbe essere la giornata di sabato per le regione meridionali che dovrebbero essere interessate ancora da rovesci ed acquazzoni importanti, per poi seguire da domenica lo stesso percorso climatico del resto d'Italia. Gli ultimi giorni di settembre saranno quindi le battute finali di un maltempo prima della tregua. Via libera alle gite e alle uscite serali!

