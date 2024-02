Razze cani aggressive: ecco i cuccioli considerati potenzialmente pericolosi

Da anni, ormai, si discute sulla pericolosità di alcune razze di cani. Il dibattito è ancora aperto e, probabilmente, non si arriverà mai ad una conclusione unanime, eppure esiste una lista di amici a quattro zampe considerati pericolosi.

Razze di cani pericolosi: quali sono e perché

Secondo alcuni non esistono cani pericolosi, ma solo una gestione sbagliata dell'animale. Altri, invece, sostengono che ci sono razze potenzialmente dannose, che necessitano di un percorso educativo ad hoc con tanto di patentino da rilasciare al proprietario. A prescindere dal proprio pensiero, esiste da tempo una lista di amici a quattro zampe considerati meno innocui di altri.

Prima di vedere quali sono le razze di cani pericolose è bene dare uno sguardo alla legge italiana. Nel 2007, l'allora ministro della Salute Livia Turco emanò un'ordinanza piuttosto severa che bollava come potenzialmente aggressivi diversi amici a quattro zampe. Dopo una serie di critiche mosse dagli esperti, come l'Ente nazionale di cinofilia e il Consiglio superiore della sanità, la normativa è stata abolita.

Attualmente, in Italia non ci sono ordinanze sui cani aggressivi, ma in alcune circostanze viene ancora osservata la lista voluta dal ministro Turco. Le compagnie assicurative, ad esempio, si basano ancora sull'elenco del 2007. Le razze incluse, quindi considerate pericolose, sono:

• American Bulldog;

• cane da pastore di Charplanina;

• cane da pastore dell’Anatolia;

• cane da pastore dell’Asia centrale;

• cane da pastore del Caucaso;

• cane da serra da estreilla;

• Dogo argentino;

• Fila brazileiro;

• Bull terrier;

• perro da canapo majoero;

• Dogo canario;

• perro da presa mallorquin;

• Pitbull mastiff;

• Pitbull terrier;

• Rafeiro do alentejo;

• Tornjak;

• Rotweiller;

• Tosa inu.

E' bene ribadire che questo elenco non ha alcun valore legale in Italia, ma alcuni Paesi europei prevedono classificazioni di questo tipo e hanno normative talvolta parecchio severe.

Quali sono le razze di cani vietate in Italia?

In Italia non ci sono razze di cani vietate, ma i proprietari di amici a quattro zampe devono rispettare alcune regole. L'ordinanza del 13 luglio 2016, contenuta all'interno del Decreto Martini, punta alla salvaguardia della salute pubblica e al benessere degli animali stessi. Quanti possiedono un amico a quattro zampe non possono:

• addestrare i cani per aumentarne l’aggressività;

• fare operazioni di selezione o incrocio per l’aggressività;

• sottoporre gli animali a doping;

• sottoporre i cani a interventi chirurgici privi di fine curativo o volti a modificare la loro morfologia (come il taglio delle orecchie e della coda);

• vendere, esporre ai fini di vendita o commercializzare animali sottoposti a operazioni chirurgiche vietate.

I veterinari, dal canto loro, sono chiamati ad inserire nel Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento tutti gli animali che assistono e valutano potenzialmente pericolosi. Nel momento in cui un amico a quattro zampe viene iscritto in questo registro, i proprietari sono tenuti ad addestrarli seguendo un percorso ad hoc e a superare test finali per ottenere un patentino. Quanti non possiedono il patentino vanno incontro all'arresto fino a 3 mesi o ad una sanzione fino a 206 euro (articolo 650 del Codice penale). Inoltre, sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa sull'animale.

Quali sono i 10 cani più pericolosi al mondo?

Di seguito la lista dei 10 cani più pericolosi al mondo:

• American Pitbull Terrier

• Rottweiler

• American Staffordshire Terrier

• Fila brasileiro

• Dogo Argentino

• Mastino tibetano

• Dogo canario

• Mastiff

• Tosa (Tosa Inu)

• Cane da pastore del Caucaso.

Qual è il cane più aggressivo?

I cani considerati più aggressivi appartengono alla razza degli American Pitbull Terrier. In Italia, coloro che intendono allevarli devono rispettare una serie di divieti, che non si discostano da quelli già elencati in precedenza per tutti gli altri animali a quattro zampe.

Quali sono i cani di razza pericolosa?

I cani di razza pericolosa, o almeno considerati tali in ogni angolo del globo, sono quelli elencati sopra. In alcune Paesi, ovviamente, le liste possono leggermente variare. In Egitto, ad esempio, sono bollati come aggressivi i seguenti amici a quattro zampe: