Non c’è niente di meglio di un bel sorriso per sentirsi sani, puliti e belli. Per sfoggiare un sorriso impeccabile è necessario però prendersi cura dei propri denti fin da subito, senza trascurare eventuali fastidi all’interno della bocca. Quindi, come mantenere denti santi e puliti? La cura e la prevenzione dentale non sono solo una questione estetica, ma hanno una ricaduta sulla salute generale e sul benessere della persona: le malocclusioni, per esempio, possono alterare la propria postura. Un bel sorriso è quindi indispensabile per sentirsi meglio con sé stessi. Ecco i consigli che bisogna sapere (e seguire) se hai a cuore il benessere della tua bocca.

Come mantenere denti sani e puliti: tutti i consigli per un sorriso impeccabile

Riuscire ad avere dei denti bianchi, allineati e puliti è possibile. È necessario però seguire in maniera costante delle semplici regole che si basano sulla prevenzione e sulla pulizia dei propri denti.

Questi semplici consigli per essere efficaci devono diventare una vera e propria routine quotidiana: per avere un bel sorriso è necessario lavoro e impegno costante.

1. Scelta dello spazzolino e il suo corretto utilizzo

Sul mercato sono presenti differenti tipi di spazzolino. Le due tipologie principali sono lo spazzolino elettrico e lo spazzolino manuale. Tra i due è preferibile utilizzare uno spazzolino elettrico: oltre a essere più semplice da usare, permette una pulizia più profonda, grazie alla velocità e al movimento automatico delle setole. Lo spazzolino manuale è comunque efficace se utilizzato in maniera corretta, però è più difficoltoso utilizzarlo e muoverlo sulle arcate dentali.

Oltre a scegliere lo spazzolino più opportuno, è importante sapere come utilizzarlo. La procedura da seguire con lo spazzolino elettrico è molto semplice: è sufficiente applicare il dentifricio sulla testina, accenderlo e appoggiarlo sulla superficie dei denti, muovendo lo spazzolino in senso verticale per un paio di secondi su ciascun dente. Con lo spazzolino manuale, invece, è importante spazzolare i denti dell’arcata superiore e inferiore, dalla gengiva verso il dente, e mai in maniera orizzontale o obliqua per non danneggiare lo smalto. Importante spazzolare anche l’interno della dentatura e la parte posteriore. Per una corretta pulizia è necessario spazzolare i denti dai 2 ai 3 minuti.

2. Tipo di dentifricio

Sono presenti enormi quantità di dentifrici sul mercato, ma è essenziale scegliere quello adatto alle proprie esigenze. Molti dentifrici in commercio sono ricchi di solfati, che possono danneggiare il PH e la flora batterica della bocca. Per questo motivo, è meglio evitarli.

I migliori dentifrici sono quelli che contengono fluoro, che svolge un’azione antibatterica, e quelli privi di sostanze chimiche.

3. Utilizzo del filo interdentale e collutorio

Il filo interdentale rimuove i residui di cibo e di placca batterica tra un dente e l’altro, che non sono raggiungibili con il classico spazzolino. In condizioni ideali, il filo interdentale dovrebbe essere utilizzato dopo ogni pasto o almeno una volta al giorno per circa 10 minuti.

Anche il collutorio serve per igienizzare il proprio cavo orale, oltre a rendere i denti più bianchi. Inoltre, è una protezione importante contro i batteri presenti all’interno della bocca.

4. Controlli periodici

Effettuare dei controlli periodici, almeno una volta all’anno, può aiutare a prevenire eventuali carie o gengiviti. Eseguire l’igiene orale dagli specialisti non solo rende i propri denti più puliti, ma serve a individuare anche l’eventuale presenza di piccole carie o anomalie in modo da intervenire tempestivamente.

Qualora si notassero alcune anomalie, è importante rivolgersi subito al proprio specialista. Da non sottovalutare, quindi, problemi come gengive arrossate e sanguinanti, comparsa di piccole carie o fastidi orali.

5. Utilizzo di specifici allineatori dentali

L’igiene orale non basta. A volte per avere un sorriso impeccabile, con denti sani e belli, occorre utilizzare degli specifici apparecchi dentali.

Gli apparecchi dentali possono essere di diverso tipo: dentiere, bite, mascherine, apparecchi in ferro con placchette e fili. Ognuno di questi ha la sua specifica funzionalità, migliorando anche l’estetica del proprio sorriso.

Gli apparecchi in ferro sono diffusissimi e sono utili a correggere l’orientamento dei denti. Se non puliti con la giusta minuzia, tuttavia, possono intrappolare al proprio interno numerosi batteri e microbi. Questi, incastrandosi nelle placchette, a lungo andare possono portare a carie e malattie gengivali. Come evitare il problema? Usare gli apparecchi trasparenti è la soluzione giusta: sono funzionali per l’allineamento dentale in età adulta e sono molto più igienici rispetto a quelli in ferro, in quanto a ogni pasto vanno rimossi, riducendo così il rischio di malattie.

Per mantenere dei denti sani e puliti e per scegliere il migliore allineatore dentale, è possibile consultare la clinica DR. SMILE, specializzata in allineatori dentali comodi e fatti su misura in base alle necessità dei clienti.

6. Cibi consigliati e sconsigliati

Per la salute della propria bocca, bisognerebbe non esagerare con i cibi ricchi di zucchero: sono proprio le bevande e i cibi più zuccherati che fanno male ai denti. Una dieta equilibrata e ricca di verdure, invece, è un toccasana per la propria dentatura.

Bevande zuccherate e caffè sono anche responsabili di eventuali macchie gialle e marroni. Persino il fumo contribuisce all’ingiallimento dei denti.