Isolato solo a metà degli anni Novanta, il Norovirus è altamente infettivo e bastano 10 particelle virali per dare vita a un’infezione, presenta sintomi simili a quelli gastrointestinali e un nuovo allarme riguarda la possibile contaminazione dell’acqua, per cui si sconsiglia di bere direttamente dal rubinetto. Ecco cos’è, quali sono i sintomi da non sottovalutare e quanto dura l’infezione.

Cos’è il Norovirus, quali sono i sintomi e quanto dura

Il norovirus appartiene alla famiglia dei Caliciviridae, ossia virus a singolo filamento di Rna. Rappresenta uno degli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica e, talvolta, può rivelarsi un serio problema per il settore della sicurezza alimentare. Non è un caso che si diffonde in particolare nelle cucine. In che modo? Attraverso le superfici contaminate su cui si poggiano gli alimenti. Come sempre, i luoghi più a rischio sono scuole, ospedali, alberghi e strutture simile, dalle RSA alle navi da crociera.

Chiamato anche virus di Norwalk, dalla città dell’Ohio in cui è stato identificato per la prima volta nel 1968 durante un’epidemia di gastroenterite, si tratta di un virus molto infettivo. Presenta un periodo di incubazione che va dalle 12 alle 48 ore e i sintomi sono simili a quelli che si manifestano in caso di gastroenterite. In particolare:

nausea

vomito

diarrea acquosa

crampi addominali

Talvolta, non è da escludere la comparsa di una lieve febbre. Di norma, la malattia che deriva dal Norovirus non è grave e non comporta conseguenze preoccupanti. Anzi, dura circa 3 giorni. Non sono previste cure farmacologiche su misura, ma – come sempre quando si soffre di gastroenterite – è utile bere tanto e mantenersi idratati.

Norovirus, allarme contaminazione dell’acqua: ecco perché non bere dal rubinetto

La trasmissione del virus avviene direttamente da persona a persona, per via orofecale o per via aerosol. Non solo: il contagio può avvenire per contatto con superfici contaminate, ma anche – e soprattutto – tramite acqua o cibo infetti. L’alimento potrebbe essere contaminato alla fonte, perché pulito con acqua infetta. Può succedere, per esempio, con i frutti di mare (in particolare e ostriche), ma anche con frutta e verdura.

La prevenzione resta fondamentale. Come fare? Basta un’adeguata sanificazione delle superfici e dei materiali e un’attenta pulizia e selezione degli alimenti. Il Norovirus, infatti, tende a resistere persino a temperature superiori ai 60°C e al cloro. Tuttavia, diagnosticarlo non è tanto facile e, per questo motivo, viene spesso confuso con le comuni intossicazioni alimentari. Negli ultimi anni, però, è nato il test Elisa, che consente di ricercare il virus dai campioni biologici.

L’ultimo allarme, ad aprile 2024, riguarda una possibile contaminazione dell’acqua registrata tra Lombardia e Trentino Alto Adige, che ha fatto scattare i controlli in diverse Regioni. Nell’arco di una quindicina di giorni, infatti, si sono verificati diversi casi di gastroenterite acuta, in particolare nella zona di Passo del Tonale. Ulteriori verifiche potrebbero aver individuato la causa, da associare a un Norovirus, in quanto sono state rilevate alcune tracce nei campioni prelevati dall’acquedotto

In seguito alla notizia, il sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua a uso alimentare. Vietato, quindi, bere acqua del rubinetto e usarla per lavare frutta e verdura. A tal proposito, ha precisato: