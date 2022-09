Ormai non manca molto, infatti a breve farà il suo ingresso sul piccolo schermo una nuova serie tv prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la casa di produzione italiana Rodeo Drive, la francese France Télévisions e la tedesca ZDF, chiamata Sopravvissuti.

La serie sarà di genere thriller e mystery, ricca di suspence e pronta ad indagare l’animo umano in una condizione di estrema emergenza, dove la lotta per la sopravvivenza può anche essere fatale. Lino Guanciale, infatti, paragona questa nuova serie sia a Lost che a Homeland, altre famose serie che riguardano dei sopravvissuti.

Vediamo dunque qualche informazione sulle puntate e il cast d’eccezione.

Le puntate di Sopravvissuti: quando e dove si potranno vedere

Abbiamo già detto che questa è una serie tv targata Rai, ma per essere più precisi possiamo confermare che Sopravvissuti andrà in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1, a partire da lunedì 3 ottobre 2022. Le puntate saranno 12 in totale, dalla durata di 50 minuti ciascuna, e saranno visibili anche su RaiPlay.

La fiction è stata scritta da Viola Rispoli, Massimo Bacchini e Sofia Bruschetta, senza dimenticare anche Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Per quanto riguarda la regia, invece, ritroviamo Carmine Elia, regista di La Porta Rossa e Mare Fuori (la prima stagione).

Parlando delle riprese, infine, possiamo dire che sono avvenute dal 21 ottobre 2020 al 21 maggio 2021 e si sono svolte principalmente tra Roma e Genova, in particolare possiamo citare luoghi come il Porto Antico, il Padiglione Jean Nouvel, il Palasport e il cimitero di Staglieno per quanto riguarda la città ligure.

Trama e cast del nuovo Lost italiano con Lino Guanciale

Sopravvissuti ricorda molto la famosissima serie tv Lost, ma la trama presenta delle differenze. Nella nostra serie, infatti, parliamo di 12 persone la cui nave, Arianna, è stata ritrovata dopo un anno, ormai ridotta a un relitto e con solo 7 persone a bordo, le quali non sembrano voler raccontare tutta la verità sulla loro disavventura.

Il protagonista nonché proprietario della barca è Luca Giuliani, interpretato da Lino Guanciale, attore che ha recitato in numerose altre serie come ad esempio L’Allieva e alcune stagioni di Che Dio ci aiuti, insieme a Francesca Chillemi. Più recentemente, invece, possiamo ricordarlo anche per la sua interpretazione in La Porta Rossa 3 e Il Commissario Ricciardi 2.

Tra gli altri membri del cast ritroviamo anche personaggi come Alessio Vassallo, Barbora Bobulova, Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio, ma anche Fausto Maria Sciarappa, Luca Castellano, Adèle Wismes e Desirèe Pöpper. Insomma, le aspettative sono alte pertanto non ci resta altro che aspettare questa e le altre serie tv di ottobre.