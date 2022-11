L'attesa è finita, a breve andrà in onda su Sky e Now la serie tv ispirata a The Last of Us, il fortunato videogioco prodotto da Naughty Dog. Ecco data di uscita e cast della serie tv The Last of Us

The Last of Us, PUBBLICATO: 1 ora fa

Per tutti i fan del videogioco che ha incantato un'intera generazione, l'attesa sta per finire.

Sky ha annunciato, con un teaser poster che ha già fatto emozionare i fan, la data di uscita della serie tv The Last of Us, che approderà su Sky e su Now appena un giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti sul canale HBO.

Nove episodi che promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso e che dovrà confrontarsi con l'arduo compito di non deludere la grandissima fanbase del videogioco prodotto da Naughty Dog.

Scopriamo subito data di uscita e cast della serie tv di The Last of Us.

Data di uscita e cast della serie tv The Last of Us

Dopo i rumors intorno a questo titolo, così tanto atteso dai fan del videogioco ma non solo, finalmente Sky ha reso ufficiale la data di uscita di The Last of Us, che verrà trasmessa su Sky e su Now Tv a partire dal 16 gennaio 2023, mentre negli Stati Uniti, sarà trasmessa il 15 gennaio su HBO.

Scritta da Craig Mazin (già conosciuto per Chernobyl, la serie pluripremiata che racconta dell'incidente nell'omonima centrale nucleare) e Neil Druckmann, che in precedenza aveva già lavorato al videogioco, la serie sarà composta da nove episodi.

L'annuncio di Sky arriva insieme ad un teaser poster che ci catapulta già nelle atmosfere post apocalittiche che hanno reso così celebre il videogioco, costruendo un immaginario che è rimasto incollato al titolo di The Last of Us e che promette di conquistare anche nella serie tv.

A comporre il cast di questa produzione troviamo

Pedro Pascal (famosissimo a seguito dei ruoli che ha ricoperto in Game of Thrones e The Mandalorian)

(famosissimo a seguito dei ruoli che ha ricoperto in Game of Thrones e The Mandalorian) Bella Ramsey (la giovane Lyanna Mormont di Game of Thrones) nel ruolo di Ellie

(la giovane Lyanna Mormont di Game of Thrones) nel ruolo di Ellie Gabriel Luna (Agents of Shield, Terminator:Dark Fate) che interpreterà il fratello di Joel

(Agents of Shield, Terminator:Dark Fate) che interpreterà il fratello di Joel Anna Torv (Mindhunter) interpreterà Tess

(Mindhunter) interpreterà Tess Nico Parker nel ruolo di Sarah, la figlia scomparsa di Joel,

nel ruolo di Sarah, la figlia scomparsa di Joel, Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (Looking, The White Lotus) che invece interpreteranno una coppia con cui i protagonisti avranno a che fare nel corso della storia.

In questi giorni inoltre, la casa produttrice del videogioco ha annunciato anche l'imminente uscita del gioco da tavolo ispirato a questo fortunatissimo titolo.

The Last of Us: ecco la trama del videogioco da cui è tratta la serie

Uscito nel 2013, The Last of Us ha conquistato moltissimi videogiocatori in tutto il mondo, grazie alle sue atmosfere e alla storia intorno a cui è costruita tutta l'azione.

La trama racconta la storia di Joel, un contrabbandiere che sopravvive in questo mondo post-apocalittico, traumatizzato dalla morte della figlia Sarah.

A Joel verrà affidata una missione importantissima, portare in salvo Ellie, una quattordicenne che si suppone custodisca il segreto per salvare l'umanità; i due insieme attraverseranno gli Stati Uniti, in un susseguirsi di avventure che hanno tenuto i fan del videogioco incollati e che promettono di fare altrettanto con i telespettatori che a breve potranno guardare la serie.