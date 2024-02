Yann Sommer, il portiere dell'Inter è il primo in Europa per clean sheet

Yann Sommer è il portiere con più reti inviolate in Serie A e nei principali 5 campionati europei: lo svizzero ha eguagliato in appena metà campionato il suo record di clean sheet ottenute in un'intera stagione.

Sommer ha mantenuto la porta dell'Inter inviolata per ben 15 volte in campionato questa stagione ed è il portiere con più clean sheet in Serie A e in Europa. Numeri impressionanti che hanno fatto schizzare l'Inter al primo posto in classifica.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Yann Sommer: il portiere con più clean sheet di tutta Europa 2. Chi è il portiere con più clean sheet? 3. Chi ha più clean sheet in serie A? 4. Perché si dice clean sheet? 5. Chi è il portiere più forte della Serie A 22 23?

Inter, Yann Sommer è il portiere con più clean sheet di tutta Europa

Una famosa massima calcistica recita: "l'attacco ti fa vincere le partite, le difese ti fanno vincere i campionati". Siamo solo alla 25esima giornata di Serie A, ma l'Inter ha già ben 9 punti di vantaggio sulla seconda classificata, la Juventus. Se il merito di questi numeri impressionati dovesse avere un solo nome, sarebbe quello del portiere: Yann Sommer. Lo svizzero in Serie A ha mantenuto il ritmo impressionante di 12 gol subiti in 24 partite. Il conto è presto fatto: l'Inter con Sommer tra i pali subisce un gol ogni due partite. Il merito è sia del reparto difensivo organizzato, tra cui spiccano Bastoni e Dimarco su tutti, sia del portiere svizzero, che tra l'altro ha parato la metà dei rigori che gli hanno tirato contro: 2 su 4.

Sommer, neanche a dirlo, è il primo per reti inviolate in Serie A, ben 15 su 24 partite giocate. Numeri folli che spiegano perché l'Inter si è presa il primo posto solitario in classifica. Dopo lo svizzero, c'è spazio per un sorprendente Vanja Milinkovic-Savic attualmente al Torino con 12 reti inviolate. Segue al terzo posto Szczęsny, portiere dei bianconeri con 11.

Sommer è il primo portiere per clean sheet anche nei principali campionati europei, seguito da Marcin Bulka, portiere del Nizza rivelazione della Ligue 1 (con 13 clean sheet). A pari merito sull'ultimo gradino del podio troviamo Unai Simon, Lucas Chevalier e il già citato Milinkovic-Savic, tutti e tre a quota 12.

Chi è il portiere con più clean sheet?

Dal 2000 in poi, il portiere con più clean sheet in Europa è Iker Casillas, con ben 439 reti inviolate in 917 partite. Segue l'orgoglio italiano Gianluigi Buffon, con 420 clean sheet ottenute in 975 presenze.

Chi ha più clean sheet in serie A?

Il portiere con più clean sheet in Serie A dagli anni '90 in poi è Ivan Provedel, con ben 21 reti inviolate, risultato raggiunto nella stagione 2022-2023. L'estremo difensore biancoceleste condivide questo impressionante primato con l'ex portiere della nazionale Gigi Buffon, che ha raggiunto le 21 clean sheet in stagione per ben due volte in carriera, nel 2011-2012 e nel 2015-2016, entrambe con la Juventus.

Perché si dice clean sheet?

L'uso del termine si fa risalire agli anni '30 del '900. In quell'epoca le squadre di calcio (principalmente inglesi) iniziavano a entrare nel giro del professionismo sportivo, e la Football Association nutriva qualche dubbio circa i risultati delle partite che le venivano dichiarati. Così, per regolamentare al meglio il sistema, la FA si dotò di particolari moduli che venivano compilati alla fine di ogni match. Il foglio che segnava i marcatori non aveva segni di riconoscimenti particolari, così se nessuno segnava, il foglio rimaneva bianco, pulito: per l'appunto, "clean".

In inglese, con il termine sheet si indicano sia le lenzuola sia i fogli di carta, gli stessi che venivano compilati a ogni partita. Se nessuno avesse segnato, il foglio (lo sheet per l'appunto) sarebbe rimasto bianco: da qui l'evidente trasposizione dal foglio stampato a quello che succedeva in campo.

Chi è il portiere più forte della Serie A 2022- 2023?

Ivan Provedel è stato premiato come il miglior portiere della Serie A della stagione 2022-2023, grazie al suo primato di ben 21 reti inviolate. Se l'Inter e Sommer continuano così, non ci sono dubbi su chi sarà il prossimo.