Quante volte ci sarà capitato di pensare a quanto sarebbe bello risvegliarsi un mattino scoprendo di essere diventati ricchi. Almeno per qualche frazione di secondo potrebbe essere che Sam Curry abbia pensato di esserci riuscito quando, aprendo il proprio conto, si è ritrovato la bellezza di 250 mila dollari.

E chissà se, sempre per un attimo, non abbia anche pensato di tenerseli. Ma solo per un attimo vista e considerata la notorietà di chi ha effettuato il lauto accredito: Google.

Sam Curry, l’uomo improvvisamente – e solo metaforicamente – ricco è un informatico classe ’99 che negli Stati Uniti è anche abbastanza conosciuto come bug hunter – letteralmente “cacciatore di falle – specializzato appunto nell’individuazione di criticità a carico della sicurezza dei software.

La particolare professione di Sam Curry non fa altro che aggiungere un ulteriore pizzico di sale alla vicenda.

Una vicenda già di per sé abbastanza bizzarra ma a renderla ancora più incredibile sono le difficoltà riscontrate dall’inconsapevole beneficiario dell’assegno che ha provato in tutti i modi a contattare Big G per metterla al corrente di quanto accaduto e sapere come fare per restituire i soldi.

Invano però, perché dopo tre settimane di tentativi e l’apertura di un ticket – il tradizionale metodo attraverso il quale vengono lavorate le richieste pervenute via mail da parte degli utenti – da Google non arrivava nessuna risposta.

A quel punto Curry, di fronte al silenzio di Google, ha postato un tweet nel quale evidenziava la difficoltà riscontrata nel contattare Big G:

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli