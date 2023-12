PEC: quale scegliere? Guida alle più economiche

Hai bisogno di aprire una casella PEC? Puoi farlo in maniera veloce ed economica, affidandoti a una delle aziende presenti in Italia. Ciascuno di loro propone costi, spazi e tempi di rinnovo differenti.

Se non sai quale scegliere, ti spiegheremo come farlo, elencandoti i migliori provider economici e aiutandoti a capire quale selezionare in base alle tue esigenze.

Prima di tutto chiariamo: perché dovresti acquistare una casella di Posta Certificata? Se rientri in uno dei casi previsti dalla Legge Italiana, sei obbligato ad averne una e comunicarla a chi di competenza.

Abbiamo già spiegato cosa dica la legge al riguardo, in un precedente articolo, dove sono elencate le categorie tenute a dotarsi di PEC. Non facendolo, si va verso sanzioni elevate.

Se non rientri in uno dei soggetti elencati e sei quindi un cittadino privato, avere una PEC non è obbligatorio. Puoi comunque scegliere di adottarne una. I motivi per farlo sono svariati, come sottolinea laleggepertutti.it.

Non sorprende quindi che cittadini privati, liberi professionisti o partite IVA in regime forfettario, decidano di investire in una casella di questo tipo, assicurandosi che le loro comunicazioni abbiano valore legale.

Come ottenere la PEC gratuitamente

Al momento, non vi sono aziende che permettano l'acquisto di una PEC gratuita. Non essendo una normale casella di posta, essa rientra tra i servizi a pagamento, senza eccezioni.

Un ottimo servizio di posta elettronica certificata è Libero Mail PEC. Pur non offrendo un piano completamente gratuito (a eccezione di periodi o situazioni eccezionali, per esempio durante la pandemia da COVID-19 in cui è stato offerto 1 anno di servizio gratis), risulta molto conveniente.

Il servizio è proposto in due piani: Libero Mail PEC Family, che per 14,99 euro/anno IVA inclusa offre 1 casella PEC da 1 GB, e Libero Mail PEC Unlimited che per 30 euro + IVA/anno offre 1 casella PEC con spazio illimitato, perfetta per aziende, liberi professionisti e per tutti coloro che necessitano di gestire una grossa quantità di allegati, tra cui le fatture elettroniche (Libero Mail PEC infatti può essere utilizzata anche per ricevere le fatture elettroniche), documenti e altro ancora.

Tutti i piani di Libero Mail PEC offrono la possibilità di inviare e ricevere messaggi con lo stesso valore legale di raccomandate postali con ricevuta di ritorno (il servizio è certificato dall’Agenzia per l’Italia Digitale) con ricevute di accettazione e di consegna; il tutto senza code agli sportelli o costi aggiuntivi rispetto al prezzo del piano scelto.

Le caselle garantiscono una protezione antivirus e antispam di ultima generazione e comprendono l’assistenza prioritaria, disponibile tramite il sito Libero Aiuto e via chat, per risolvere eventuali dubbi o problematiche sull’uso del servizio.

Libero Mail PEC è accessibile da Webmail, da app Libero Mail per Android e iPhone/iPad e si può configurare in qualsiasi client di posta elettronica usando i protocolli IMAP/POP.

Per aprire la tua casella PEC su Libero Mail PEC, ti basta collegarti qui e cliccare sul pulsante ATTIVA del piano che preferisci. La tua PEC sarà così subito disponibile e pronta all’uso.

Altro noto provider italiano è Virgilio, che offre il piano Virgilio PEC Personal a 14,99 euro/anno IVA inclusa comprensivo di casella da 1 GB e un piano Infinity con spazio illimitato (ideale per le esigenze di professionisti, aziende e partite IVA). Il costo è di 30 euro + IVA/anno. Permette di inviare e ricevere messaggi con valore legale pari a quello delle raccomandate postali A/R, fornisce ricevute di consegna e di accettazione, protezione da spam e virus, assistenza prioritaria anche via chat e ricezione di fatture elettroniche da privati, aziende e Pubblica Amministrazione.

Virgilio PEC è accessibile da tutti i device: è infatti disponibile come servizio di Webmail da browser e da app Virgilio Mail per Android e iOS/iPadOS. Inoltre, si può configurare in qualsiasi client di posta elettronica (configurando gli appositi parametri).

Per aprire la tua casella PEC su Virgilio PEC, ti basta collegarti qui, individuare il piano che preferisci e infine cliccare sul pulsante ATTIVA. La tua PEC sarà così subito disponibile e pronta per essere utilizzata.

Vi sono poi due aziende che danno la possibilità di usufruire di un servizio di prova di sei mesi, totalmente gratuito.

La prima è Register.it, azienda italiana che si occupa di fornire servizi quali registrazione di domini, hosting, PEC, server virtuali, advertising online, protezione del brand e creazione di siti web.

Accedendo alla seguente pagina, è possibile cliccare su "Attiva PEC Gratis", ottenendo per 6 mesi una casella gratuita, con 2 GB di spazio. Questo abbonamento è chiamato PEC Agile, pensato principalmente per i privati e non tanto per le aziende.

Nel servizio sono incluse: notifiche via SMS sulle email ricevute, 500 invii al giorno, cartella dedicata per archivio, antivirus, antispam e la possibilità di ricevere mail ordinarie. Una volta terminato il periodo di prova, il costo di abbonamento sarà € 52,16 IVA inclusa per un anno. In caso di mancato rinnovo, dopo la prova gratuita ci sono da pagare 9,90 euro come costo di setup.

Attivare una prova gratuita con Legalmail è semplice. Accedendo alla pagina dedicata sul sito principale dell'azienda, troveremo subito l'opzione PEC Silver, che permette di attivare gratis la tua PEC. Attenzione però, l’offerta è valida solo per i primi 6 mesi.

Lo spazio a disposizione è di 8 GB (2GB casella + 6GB archivio e backup). Non solo: come nel caso di Register, anche Legalmail associa ulteriori servizi quali:

• Antivirus e Antispam

• Notifica SMS dei messaggi ricevuti sulla PEC

• Ricezione fatture B2B e ordini NSO

Inoltre, vi è la funzione "Invii massivi" per le comunicazioni ripetitive come newsletter o l'invio a più destinatari. Inclusa nel pacchetto anche la gestione degli ordini NSO, definiti come segue dal blog.osservatori.

Passati i primi dodici mesi, il costo di attivazione è di 51,24 euro all’anno IVA inclusa.

Altri abbonamenti proposti da Register e Legalmail

Register.it propone una prova gratuita solo per l'abbonamento PEC Agile e Legalmail offre una proposta scontata. Ma quali sono gli altri abbonamenti proposti dalle due aziende? Analizziamoli di seguito, per capire quale possa davvero fare al caso tuo.

Iniziamo con LegalMail, che secondo la pagina apposita, propone due ulteriori pacchetti oltre a Silver PEC:

• Legalmail Bronze : 5 GB di spazio, antivirus e antispam, notifiche e-mail e SMS, invii massivi, ma nessuna possibilità di gestione per ordini NSO o fatture B2B. Indicato quindi per i cittadini privati, non per professionisti o aziende . Il costo è di 32,94 euro all'anno IVA inclusa. Per i primi dodici mesi però, è possibile usufruire di un’offerta ad hoc, pagando l’abbonamento solo 15,49 euro IVA inclusa

• Legalmail Gold: prevede tutti i servizi offerti da Silver PEC, compreso phishing e password protection, e ha a disposizione uno spazio maggiore (18 GB totali). Il costo è più alto, di 97,6 euro all'anno IVA inclusa. Per il primo anno però, il pacchetto è scontato a 59,78 euro IVA inclusa.

Il piano Gold, essendo completo di gestione NSO e fatture, è indicato per professionisti e aziende, a differenza di quello Bronze, adatto ai cittadini. PEC Silver rappresenta una via di mezzo: per il primo anno, LegalMail offre un prezzo scontato, di 36,48€ IVA inclusa. Dal primo rinnovo però, il costo diventa di 51,24 euro IVA inclusa.

Register.it invece propone solo un altro piano, oltre a PEC Agile, chiamato PEC Unica. L'utente può scegliere se richiedere 3 GB o 5 GB di spazio, con tutto il resto dei servizi contenuti nella Agile. Se si optasse per il piano da 3GB, il costo è 66,12 euro all'anno IVA inclusa. Al contrario, se si volesse usufruire di più spazio e scegliere quindi l’offerta da 5GB, il prezzo del pacchetto sale a 104,5 euro all'anno IVA inclusa.

In alternativa, collegandosi alla pagina apposita del sito, è possibile pensare a una soluzione su misura, personalizza sulle necessità dell'utente, contattando il servizio indicato.

PEC Economica con KOLST

I prezzi offerti dalla società KOLS sono decisamente più bassi rispetto a quelli indicati dalle due società italiane prima indicate.

L’azienda offre tre diversi piani, pensati sia per cittadini sia per aziende e professionisti. Di cosa si tratta? Il cliente può scegliere tra:

• PEC Smart : l'abbonamento base a 6,1 euro all'anno IVA inclusa. Dal secondo anno, il costo aumenterà a 7,32 euro IVA inclusa. Il pacchetto contiene 1 GB di spazio, notifica email, antivirus e antispam. Dispone della notifica per le e-mail, ma non quella per gli SMS. Il traffico è illimitato ed è possibile usure la casella PEC anche su app (sia per Android sia per iOS)

• PEC Dominio 5 : ha uno spazio e un costo maggiore, essendo pensata per aziende e professionisti. 5GB (a cui si aggiungono 2 GB di archivio di sicurezza) costano 12,2 euro l'anno IVA inclusa, che diventano 24,4 IVA inclusa a partire dal secondo anno

• PEC Dominio 10: contiene 10GB di spazio (+5GB di archivio di sicurezza) a un prezzo di 36,6 euro all'anno IVA inclusa, che salgono a 48,8 IVA inclusa dal secondo anno di sottoscrizione.

Per un migliore confronto tra i tre diversi pacchetti, il sito mette a disposizione una tabella comparativa completa di tutti i servizi inclusi o meno, visionabile qui.

Poste Italiane e Aruba come scelta economica

In quanto a economicità, non possiamo non citare Aruba e Poste Italiane, di solito le principali scelte quando si tratta di acquistare un servizio di questo tipo.

Abbiamo dedicato un lungo articolo alle due, in cui sono contenute le istruzioni da seguire per l'attivazione del servizio sia con Poste Italiane sia con Aruba. Lo riportiamo qui nel caso in cui doveste optare per una delle due aziende.

Per quanto riguarda Poste Italiane, l'azienda richiede l'iscrizione al proprio sito prima di procedere all'acquisto di una casella PEC. Un procedimento veloce in cui è già possibile indicare la propria situazione: privato, professionista o impresa.

Come spiega la sezione specifica, la PEC Postecert è una sola, a differenza dei servizi precedenti in cui sono stati presentati pacchetti diversi.

Le caratteristiche principali sono: 100 MB di spazio (ampliabile acquistando più spazio), 200 invii al giorno e durata della casella selezionabile tra 1, 2 o 3 anni.

La tariffa di 1 anno costa 6,71 euro IVA inclusa, 2 anni sale a 10,98 euro IVA inclusa e quella più lunga, fino a 3 anni, arriva a €12,81 IVA inclusa.

Aruba e i suoi pacchetti disponibili

Aruba è molto più generoso nella scelta, proponendo tre differenti abbonamenti a seconda delle proprie necessità. In particolare, è possibile scegliere tra:

• PEC Standard a 6,10 euro IVA inclusa . Per il rinnovo dal secondo anno, saranno 12,08€ IVA inclusa. Il pacchetto offre 1 GB di spazio, servizio leggi fatture e app Aruba PEC Mobile

• PEC Pro a 30,50 euro IVA inclusa , il cui costo rimarrà tale a ogni rinnovo. Il pacchetto comprende 5 GB (2 GB di casella + 3 GB di archivio), servizio leggi fatture, notifica SMS, app Aruba PEC Mobile

• PEC Premium a 48,80 euro IVA inclusa, che rimane tale anche al momento del rinnovo annuale. Essendo pensato per chi riceve e spedisce grandi quantità di messaggi, lo spazio base a disposizione è superiore agli altri due pacchetti, con 2 GB di spazio e 8GB di archivio. Inoltre, mette a disposizione tutti i servizi precedentemente elencati

Pur offrendo tre diversi pacchetti, Aruba rimane lievemente meno economico rispetto a Poste Italiane, nel caso si l'utente scegliesse Pro o Premium. Inoltre, è possibile acquistare spazio aggiuntivo per casella e per archivio. Ogni GB in più costa 6,10 euro IVA inclusa. Per avere un quadro più dettagliato delle offerte, è sufficiente prendere visione del sito di Aruba.

Come scegliere la PEC più adatta

Oltre a tenere conto del prezzo che si è disposti a pagare per l'acquisto e il mantenimento di una casella PEC, per scegliere quella più adatta a noi, bisogna considerare le nostre esigenze e i servizi a cui non possiamo rinunciare.

Bisognerà prima di tutto chiedersi: perché mi serve una PEC? L'utilizzo che ne farà un privato cittadino sarà diverso da quello di un professionista in regime forfettario o un'azienda. Di conseguenza, richiederà necessità differenti.

Nel caso di un cittadino che utilizzerà la PEC saltuariamente, solo per iscriversi a concorsi pubblici, disdire abbonamenti o contattare la Pubblica Amministrazione, non sarà necessario acquistare un servizio da 15GB di spazio a 75 euro all'anno.

Utilizzandola poco, sia per inviare sia per ricevere messaggi, sarà sufficiente un piano base di qualsiasi provider ci sembri interessante.

Viceversa, un'azienda dovrà guardare agli abbonamenti che includano maggiori spazi di archiviazione, la gestione di fatture e ordini NSO, se necessari. Il prezzo, conseguentemente, si alzerà.

Un professionista che utilizzerà la PEC quotidianamente, per l'invio e la ricezione di fatture, contratti e documenti, dovrà considerare un piano intermedio. O se lo preferisce, partire con quello base per poi procedere all'upgrade se lo ritiene necessario.

La scelta dipende da diversi fattori: budget disponibile, tempo di utilizzo della PEC, modalità di impiego della stessa e servizi fondamentali di cui si necessita.