C'è molto confronto tra le due criptovalute più importanti, Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC).

In alternativa al denaro tradizionale, le due criptovalute sembrano abbastanza simili. Litecoin e Bitcoin sono due valute diverse, quindi diamo un'occhiata alle differenze.

Bitcoin: cos'è e come funziona?

A causa della sua natura mutevole, il termine "valuta digitale" è comunemente usato per descrivere Bitcoin.Tuttavia, ci sono ancora molti negozi che non accettano Bitcoin e varie nazioni lo hanno completamente bandito.

Ma alcune aziende stanno iniziando a vedere il valore del suo impatto crescente. PayPal, ad esempio, ha dichiarato nell'ottobre dello scorso anno che avrebbe consentito ai propri clienti di acquistare e scambiare Bitcoin.

I Bitcoin effettivi che vedi nelle immagini sono solo a scopo illustrativo. Senza i codici segreti scritti su di essi, non servono a nulla.

La struttura decentralizzata dei Bitcoin significa che non sono controllati dallo stato o da qualsiasi altra entità emittente e non vi è alcuna garanzia del loro valore se non la prova incorporata nel codice del sistema.

In un portafoglio digitale, ogni Bitcoin è il suo file. Comprendere queste frasi e un po' di background può aiutarti a capire come funziona la criptovaluta:

Blockchain: la tecnologia open source di Bitcoin, nota come "blockchain" produce una cronologia pubblica condivisa delle transazioni raggruppate in "blocchi". Questi blocchi sono "incatenati" tra loro per evitare manomissioni. Garantisce che nessuno possa modificare le transazioni.

Chiavi (private e pubbliche): Queste chiavi del portafoglio Bitcoin consentono al proprietario del portafoglio di avviare e firmare transazioni digitali. Puoi utilizzare Bitcoin per trasferire la proprietà in modo sicuro da una persona all'altra per la prima volta.

Mining: È una tecnica attraverso la quale gli utenti della rete Bitcoin controllano che le nuove transazioni siano simili a quelle precedentemente completate attraverso un processo noto come mining. Se non hai il Bitcoin o lo hai già speso, non puoi usarlo.

Litecoin: cos'è e come funziona?

L'introduzione di Litecoin nel 2011 è stata ampiamente considerata come la prima alternativa efficace, ispirando una sfilza di sviluppatori a modificare il codice di Bitcoin e creare altre reti.

A parte Bitcoin stesso, Litecoin è la principale criptovaluta che ha preso il codice di Bitcoin e lo ha modificato (storicamente parlando).

Invece di modificare semplicemente il codice sorgente di Bitcoin per renderlo più intuitivo, Litecoin ha aggiunto tecnologie rivoluzionarie come Segregated Witness e Lightning Network.

Con tempi di transazione fino a 100 volte più rapidi di quelli di Bitcoin, Litecoin è una soluzione di "valuta digitale" di gran lunga superiore. Litecoin, invece, è più adatto per le transazioni quotidiane e gli acquisti ordinari.

Le transazioni con Litecoin richiedono meno di un quarto del tempo necessario con Bitcoin, grazie a una conferma del tempo di blocco di 2,5 minuti. Viene quindi creato un blocco della catena per ogni transazione tra due parti.

Ha la stessa struttura di base di Bitcoin. Blocchi orfani sono possibili poiché possiamo estrarre entrambi Litecoin e Bitcoin.

Quando più minatori estraggono un blocco quasi nello stesso momento, entrambi i blocchi vengono inizialmente accettati dalla catena, ma un blocco viene successivamente rifiutato e si formano blocchi orfani. Dato che i tempi di conferma del blocco sono così brevi, utilizza (SegWit) Segregated Witness per ridurre sul numero di blocchi orfani generati.

Atomic Swaps, un'altra innovazione di Litecoin, consente il trading di più criptovalute senza scambio, rendendo la blockchain interoperabile.

Bitcoin e Litecoin : Ci sono somiglianze tra i due?

In primo luogo, dobbiamo notare che sia Bitcoin che Litecoin sono tecnologie di contabilità distribuita. A causa della stabilità della rete, non fanno affidamento sul supporto delle banche centrali per essere utili.

Verifica della transazione

La criptovaluta è un mercato libero e aperto. Una singola parte non può controllare nulla. È sufficiente trasferire i dati su più indirizzi.

A tal fine, individui non etici potrebbero utilizzare codici non autorizzati per aggirare il sistema. Quando si tratta di verificare le transazioni, questo è un must.

Sia Bitcoin che Litecoin utilizzano l'algoritmo di convalida proof-of-work. Prima di poter completare una transazione, i nodi coinvolti devono essere approvati da altri miner. Previene i pagamenti duplicati e altre pratiche fraudolente.

Il processo di convalida salvaguarda la sicurezza crittografica della rete. La prossima somiglianza tra Bitcoin e Litecoin è il mining.

Quando i rendimenti minerari si riducono della metà, si parla di dimezzamento. Sia BTC che LTC consentono di dimezzare la loro offerta. Il ciclo quadriennale dell'evento è il modo in cui funziona.

Hanno un conto alla rovescia per la metà successiva, non importa quanto lontano possa essere in futuro. Su determinati siti web, puoi tenere traccia delle date per metà.

Nuove monete vengono create attraverso il processo di mining. Le valute vengono create tramite anelli di mining unici per ogni sistema.

I minatori impiegano molto tempo per rispondere a problemi matematici. Il premio va alla prima persona che completa il problema. Estrarre un blocco di Bitcoin produce 6,25 BTC, ma lo stesso blocco produce 12,5 LTC con Litecoin.

Per estrarre una di queste monete, avrai bisogno di una macchina specializzata. L'estrazione mineraria era abbastanza semplice in passato. Utilizzando CPU e GPU standard, si può guadagnare denaro. Di conseguenza, la concorrenza è diventata più agguerrita. Investire in un computer a bassa potenza è una perdita di tempo e denaro.

Le imprese minerarie sono nate grazie alla domanda di attrezzature specializzate. Queste aree sono state specificamente designate per il mining di criptovalute. Assemblando le attrezzature e le competenze minerarie necessarie, possono anche permettersi di pagare l'elettricità.

Diversi minatori stanno già cercando metodi per ridurne l'utilizzo e risparmiare sull'energia. Stanno cercando di aggirare la rete elettrica del governo. Di conseguenza, le persone sono state arrestate e imprigionate.

Con queste considerazioni, il mining potrebbe essere un privilegio riservato ai ricchi. I membri di un pool di mining possono partecipare anche se hanno la capacità di calcolo ridotta. Invece di acquistare l'attrezzatura, la piscina ti consente di noleggiare la loro potenza di calcolo.

Ci sono differenze tra Bitcoin e Litecoin?

Negli ultimi anni, la popolarità delle criptovalute è aumentata, così come l'interesse del grande pubblico nei loro confronti. Era il 2009 l'anno in cui fu creato Bitcoin, il che lo rende una delle valute più utilizzate oggi.

Molte altre valute sono nate da allora—Litecoin—è riuscito a reggere il confronto per un bel po' di tempo. Non preoccuparti se non capisci il differenze tra Litecoin e Bitcoin; ti abbiamo trattato nella nostra sezione Litecoin contro Bitcoin.

Tecnologia

La blockchain è ciò che rende unica la tecnologia di Bitcoin. Una blockchain è un record di tutte le transazioni nel mondo digitale. Ci sono migliaia di nodi su una rete che memorizzano il record.

Il denaro può essere inviato in qualsiasi parte del mondo tra utenti. Non hanno a che fare con banche o tassi di cambio o commissioni. Un esempio ti mostrerà come funziona:

Se Michael desidera trasferire 10 Bitcoin (BTC) a Jackson, deve autenticare la transazione. La rete deve verificare che Michael abbia almeno 10 BTC nel suo portafoglio per trasmettere denaro. È possibile effettuare scambi sulla blockchain se almeno la metà dei nodi della rete concorda sul fatto che sono legali.

I blocchi sono raccolte di transazioni che vengono poi caricate sulla blockchain. Per i loro sforzi, i nodi che verificano i blocchi vengono premiati. Per i tuoi sforzi, otterrai un nuovo tipo di denaro.

Ci sono 12,5 nuovi Bitcoin da avere sulla blockchain a causa di questa transazione. Potresti pensarlo come una ricerca dell'oro, motivo per cui questa procedura si chiama mining!

Il mining di bitcoin è un'impresa costosa. Di conseguenza, per completare l'attività sono necessari un computer potente e molta elettricità. Ci vuole anche molto tempo.

L'aggiunta di un nuovo blocco alla blockchain richiede circa 10 minuti. È qui che entrano in gioco Litecoin e Charlie Lee.

Algoritmi

Litecoin e Bitcoin utilizzano entrambi vari algoritmi, così come altre criptovalute. Scrypt è usato da Litecoin, mentre Bitcoin usa SHA-256.

Hanno implicazioni distinte per il processo di creazione di nuove monete. Entrambe queste transazioni crittografiche richiedono una grande quantità di potenza di calcolo per essere verificate. SHA-256 è spesso un algoritmo più complicato di Scrypt.

Inoltre, i miner hanno tentato di utilizzare alcune delle tecniche più avanzate per estrarre bitcoin. Gli ASIC, che sono componenti hardware progettati per estrarre Bitcoin, sono stati utilizzati dai minatori per raggiungere questo obiettivo.

Transazione

Con litecoin, puoi confermare le transazioni molto più velocemente che con bitcoin. Ha le seguenti ramificazioni:

Grazie alla sua creazione di blocchi più rapida, Litecoin può elaborare più transazioni. Per tenere il passo, Bitcoin dovrebbe subire modifiche significative alla codifica.

Per tenere il passo, Bitcoin dovrebbe subire modifiche significative alla codifica. Tuttavia, questo aumento del numero di blocchi è uno svantaggio: la blockchain di Litecoin sarà più grande e più orfana di quella di bitcoin.

A causa del tempo di blocco più rapido di litecoin, è meno probabile che si verifichino attacchi a doppia spesa.

Non è necessario attendere più di cinque minuti per due conferme. Tuttavia, con bitcoin, ci vogliono 10 minuti per ottenere una conferma.

Bitcoin e Litecoin: da dove possiamo acquistare queste criptovalute

Puoi acquisire Bitcoin e Litecoin in uno qualsiasi di questi tre modi, ma ci sono molte altre opzioni là fuori.

Uno scambio di criptovalute è un luogo in cui acquistare, vendere e archiviare denaro digitale. Non è un istituto finanziario. Alcuni dei migliori scambi di criptovaluta sono Coinbase e Gemini.

Alcuni agenti di cambio consentono agli investitori di acquistare e vendere varie criptovalute e obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento e altri tipi di investimenti. Robinhood è un eccellente esempio di intermediazione incentrata sulla criptovaluta.

Le app sono disponibili per alcune delle tecnologie nelle ultime due categorie. Ma ci sono alcuni scambi e intermediazioni di criptovaluta non ufficiali che consentono l'acquisto e il trading di Bitcoin. Include app come Venmo e App per contanti.