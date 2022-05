La tecnologia Blockchain è una delle tendenze tecnologiche più calde di oggi. In termini di affidabilità e sicurezza online, è un modello di database crittografato distribuito. La tecnologia è spesso conosciuta come la base per Bitcoin e le criptovalute in generale. Tuttavia, indipendentemente da quanto sia informato sul movimento dei prezzi, è sempre difficile prevederne il futuro. Ecco perché ho selezionato personalmente l'opinione degli esperti e le loro previsioni sui prezzi del Bitcoin per il 2022.

Le criptovalute come Bitcoin sono le prime del loro genere; sono stati create per sostituire la fiat e sconvolgere i sistemi finanziari tradizionali. Diverse monete crittografiche sono state sviluppate sulla base di Bitcoin e altro verrà sviluppato sulla base di questo. La criptovaluta è progettata per essere accessibile a tutti, indipendentemente dalla regione in cui vivono o dal loro stato sociale. Il prezzo di un bitcoin a questo punto supera i 60mila dollari. Nonostante la sua creazione, tuttavia, il suo prezzo ha appena superato $ 1 un anno fa.

Come criptovaluta con un'elevata capitalizzazione e un costante aumento dei prezzi, bitcoin ha un futuro eccellente. Gli analisti di criptovalute scrivono regolarmente dello sviluppo del bitcoin nel prossimo e lontano futuro, motivo per cui parlano regolarmente di previsioni sui bitcoin

La forza della criptovaluta è eccezionale e il suo potenziale è misurato in milioni, quindi non sorprende che le previsioni siano così alte. Ma cosa accadrà al valore del bitcoin? Quanto alto (o basso) può arrivare il prezzo del bitcoin?

Allora, quali sono le previsioni sui prezzi di Bitcoin per il prossimo anno? E in quanto tempo si avvereranno le ipotesi degli analisti di criptovalute? Beh, questo è ciò che la maggior parte degli investitori vuole sapere ora. Ma, prima di approfondire le opinioni degli esperti, facciamo un breve riassunto su Bitcoin.

Fondamentalmente, cos'è Bitcoin?

Quasi dieci anni fa, un misterioso sviluppatore o addirittura un gruppo di appassionati sviluppò la prima criptovaluta con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. L'idea del denaro elettronico non esisteva prima del bitcoin.

Uno dei principali vantaggi del bitcoin è la distribuzione peer-to-peer; non richiede subordinazione centralizzata, quindi le sue origini non sono controllate da un'autorità centrale. Relativamente, tutte le valute fiat sono controllate da banche centrali e altre istituzioni finanziarie, ma bitcoin non ha questa caratteristica, quindi non viene monitorato o confermato durante l'uso .

Una delle principali forze trainanti del prezzo di bitcoin è il suo mining, che premia i suoi utenti con bit di bitcoin in cambio per generare blocchi che compongono la catena. Gli sviluppatori hanno suggerito di dimezzare la ricompensa ogni quattro anni per evitare che il prezzo del bitcoin si deprezzi. Essenzialmente, questo processo è chiamato halving, e non soffoca la crescita della rete bitcoin, ma piuttosto la stimola. In questo modo, le metà mantengono scarse le criptovalute e le rendono simili a valute forti come l'oro.

Ci sono solo 21 milioni di bitcoin in totale esistenti. In questi tempi turbolenti in cui i sistemi valutari di tutto il mondo sono volatili, le sue famigerate caratteristiche sono un ottimo modo per preservare le risorse. La criptovaluta ti consente di archiviare risorse senza preoccuparti dell'inflazione per un molto tempo.

La creazione della prima criptovaluta nel mondo è avvenuta nel 2008 a seguito di una crisi finanziaria simile. Gli sviluppatori volevano creare un sistema monetario controllato solo dai proprietari di asset e non dalle autorità centrali che controllano i flussi di cassa.

Di conseguenza, Bitcoin si è affermato come un importante risultato del 21° secolo, trasformando il modo in cui pensiamo al sistema finanziario e dandogli nuove proprietà e caratteristiche. Gli analisti ritengono che il bitcoin rimarrà la tecnologia leader in futuro, proprio come pensava Satoshi Nakamoto quando lo ha creato.

La storia del movimento dei prezzi dei bitcoin

Il prezzo di BTC oggi è di $ 60.000, secondo il prezzo bitcoin 2022. La natura volatile delle criptovalute e l'abilità perché la velocità si muova secondo il principio di una parabola può significare che la velocità potrebbe aumentare di due o addirittura diminuire di molto domani. Inoltre, quest'ultima prospettiva non significa che la caduta sarebbe catastrofica e il prezzo non salirà più - situazioni simili si sono formate nella storia della crescita del prezzo di bitcoin anche in precedenza.

Il valore di Bitcoin era inferiore a un centesimo all'inizio, in un momento in cui nessuno vedeva il potenziale per una valuta digitale. In un anno o due dalla sua creazione valeva solo un dollaro, ma con il passare del tempo il suo valore aumentò fino a mille dollari. Inoltre, hanno iniziato a considerarla una seria risorsa finanziaria con potenziale sia a lungo che a breve termine.

All'inizio del 2017, Bitcoin ha registrato una crescita astronomica, così tanti depositanti sono stati ricompensati con una discreta somma in appena un pochi mesi, quando BTC ha raggiunto $ 20.000. Grazie a questo record, i media si sono scatenati con le notizie sugli investimenti in questa criptovaluta in quel momento. Molte persone sono state ispirate da tali eventi a precipitarsi a comprare bitcoin in quel momento.

Nel giro di un anno, il prezzo del Bitcoin ha iniziato a diminuire drasticamente di prezzo, passando da 20mila a 3mila tutto in una volta. Di conseguenza, gli investitori di criptovaluta avevano poca fiducia nel futuro, ma potevano solo aspettare di vedere se il prezzo aumentava o meno. Per molti, aspettare e vedere ha fornito un vantaggio, poiché i prezzi delle criptovalute hanno ricominciato a salire nel 2019.

Entro il 2020 il prezzo del bitcoin era salito a 4mila dollari. È stata la pandemia, tuttavia, a innescare una nuova ondata di acquisti, poiché si trattava di un bene sicuro, non colpito dalla crisi, che ha attratto la maggior parte delle aziende attenzione.

A partire dal 2021, la criptovaluta ha un valore di 60mila dollari, quindi chi ha ancora avuto l'opportunità di acquistarlo nel 2020 vivranno bei tempi: da allora il prezzo è aumentato di 15 volte. Non esiste una reale resistenza dall'esterno che possa impedire al prezzo di Bitcoin di raggiungere un altro massimo storico quest'anno.

Previsioni dei prezzi dei bitcoin, secondo gli esperti

Gli esperti di criptovalute pubblicano regolarmente previsioni sulla rete che descrivono come si evolverà la valuta a breve e lungo termine.

Uno scrittore che ha scritto diversi libri sull'imprenditorialità e sui modi per diventare ricchi.

Da diversi anni raccomanda ai suoi follower di investire in oro e criptovaluta, e da quando crede che bitcoin è la criptovaluta più promettente, allora ha senso investi anche in quello. Secondo lui, l'oro potrebbe presto valere 3000 dollari/oncia e i bitcoin varranno 75mila già il prossimo anno.

Segna Yusko

Investitore, filantropo e gestore di hedge fund.

Si aspetta una crescita a lungo termine - 400mila dollari USA per un bitcoin. La previsione, dice, si basa su calcoli matematici basati sul prezzo corrente e sulla capitalizzazione dell'oro, nonché sul numero di bitcoin disponibili.

Yusko, che ha una fortuna di un miliardo di dollari, crede che le criptovalute siano il futuro e che le banche tradizionali stiano diventando obsolete a causa delle loro istituzioni finanziarie obsolete. In termini di transazioni finanziarie, la tecnologia blockchain è vista come migliorata in termini di affidabilità, sicurezza, convenienza e sicurezza. Questo suggerisce che sono i sostenitori e i proprietari delle società finanziarie tradizionali che stanno cercando di mantenere la loro posizione sulla nave che affonda prevenendo la diffusione delle criptovalute.

Proprietario di Morgan Creek Digital.

La comunità delle criptovalute lo conosce abbastanza bene. Dirige un'azienda che gestisce risorse digitali. Sembra che abbia trasferito metà dei suoi beni personali in bitcoin, dimostrando la sua fiducia in questa criptovaluta. Nel suo precedente rapporto, Anthony aveva previsto che il prezzo di Bitcoin potesse raggiungere 100 mila per moneta.

Adam Back

Crypto Developer e CEO di Blockstream.

Secondo Adam Back, uno dei pionieri del campo delle criptovalute, il prezzo del bitcoin potrebbe raggiungere i 300mila dollari nei prossimi 5 anni. Man mano che viene stampata una quantità sempre maggiore di denaro fiat, sempre più persone desiderano proteggere il proprio capitale e prevenire la svalutazione dei propri asset unendosi alla comunità delle criptovalute a causa del crisi economica mondiale. Finora, secondo Back, Bitcoin ha dimostrato di essere il modo più affidabile per immagazzinare fondi.

Titolare di azienda e analista finanziario.

Si ritiene che presto Bitcoin supererà la soglia dei 100mila e in futuro potrebbe raggiungere 400 mila. In un lontano passato, quando la moneta BTC costava poco meno di un dollaro, Keizer credeva nella costante crescita delle criptovalute. Si prevede che il prezzo del bitcoin raggiungerà i 100mila entro la fine di quest'anno, sulla base delle sue audaci previsioni.

Altre previsioni sui prezzi dei bitcoin per il 2022

Diverse fonti affermano che la crescita di bitcoin nel 2022 sarà simile a questa:

È improbabile che ci sarà un calo significativo nel prossimo futuro, quindi gli investitori preferiscono investire con fiducia in questa valuta virtuale, senza aspettare nuovi round di crisi globale.

Conclusione

Bitcoin e la tecnologia delle criptovalute, in generale, sono viste abbastanza ottimisticamente da molte persone, ma non mancano coloro che non si fidano in linea di principio. Gli argomenti positivi includono previsioni ottimistiche degli analisti, l'affidabilità del bitcoin, la digitalizzazione del mercato e l'elevata volatilità del suo prezzo. Inoltre, i pessimisti guardano le previsioni fatte dai loro sostenitori e analizzano se bitcoin ha un futuro.

Bitcoin ha diviso il pubblico in due fazioni - coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari.

Tuttavia, questa criptovaluta ha avuto un grave impatto sull'unificazione del sistema di valuta fiat mondiale, del sistema bancario e della concezione tradizionale del denaro.

La comunità delle criptovalute vede questo come l'inizio di un grande percorso sicuro verso la valuta digitale, poiché le criptovalute possono ora essere utilizzato per effettuare acquisti su alcune piattaforme di trading. In alcuni paesi, puoi acquistare bitcoin dai distributori automatici installati nei negozi di alimentari anziché semplicemente andando online alle borse valori o dai titolari.

Come risultato di previsioni popolari, possiamo dire che essere coinvolti nella comunità delle criptovalute non è mai troppo tardi.