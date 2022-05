Se hai già utilizzato la rete Ethereum, probabilmente hai riscontrato una transazione che richiede più tempo del solito per essere confermata. Ciò accade a causa del modo in cui i miner danno la priorità alle transazioni: gli utenti che offrono commissioni più elevate hanno la priorità. Ripararlo potrebbe sembrare complicato, ma è più facile di quanto potresti pensare. E funziona con ether (ETH) e tutti i token ERC20.

In primo luogo, tieni presente che una transazione che è già stata confermata non può essere sostituita, ripristinata o annullata. Potrebbero esserci momenti in cui la congestione della rete rende transazioni in criptovaluta inefficaci. In caso di volume di transazioni elevato, potresti dover attendere ore o giorni per il completamento della transazione.

A volte, i blocchi scompaiono da soli se la tariffa del gas è diminuita o se la transazione in sospeso non è riuscita. Il processo di modifica o annullamento di una transazione Ethereum non può essere accelerato semplicemente interrompendola. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi che possono essere presi per accelerare il processo. Infatti, consiste nel sostituire una transazione in sospeso con una nuova che paga commissioni più elevate.

Con questa guida, ti mostreremo come utilizzare modificare o annullare la tua transazione Ethereum con metodi semplici. Non è così complicato come potrebbe sembrare!

Tuffiamoci subito.

Cos'è Ethereum?

Una piattaforma software basata su blockchain, Ethereum alimenta migliaia di applicazioni decentralizzate (DApp) così come la sua criptovaluta nativa, Ether (ETH). Questi ultimi possono essere inviati e ricevuti a livello globale senza che terze parti influenzino il processo.

Ethereum è stato proposto per la prima volta dal programmatore russo-canadese Vitalik Buterin nel 2013 come piattaforma per applicazioni decentralizzate auto-eseguibili, permanenti e immutabili, con diversi casi d'uso che vanno dalla finanza ai giochi e all'arte.

Come contratti intelligenti di Ethereum, i Dapp sono spesso indicati come contratti intelligenti in quanto sono protocolli Ethereum che eseguono automaticamente condizioni e accordi predefiniti, come l'elaborazione delle transazioni. Uno smart contract consente l'invio, l'annullamento e la risoluzione delle transazioni Ethereum nel suo ambito.

Cos'è una transazione Ethereum?

Una transazione è un'istruzione firmata crittograficamente da un account.

In Ethereum, ci sono due tipi di transazioni:

Transazioni di implementazione del contratto, che sono transazioni senza destinatario,

che sono transazioni senza destinatario, Transazioni regolari, che sono il modo più semplice per spostare ETH da un portafoglio all'altro.

Una transazione Ethereum inviata da un utente normale include l'identificatore della parte mittente o una firma generata quando la chiave privata del mittente firma la transazione e conferma se la parte mittente ha autorizzato quella transazione Ethereum. Ai mittenti e ai destinatari viene chiesto di fornire un indirizzo di ricezione e l'importo di Ethereum, informazioni sulle commissioni di transazione e un campo facoltativo per includere dati arbitrari come parte di una normale transazione Ethereum.

Affinché una transazione Ethereum diventi valida, deve essere estratta e il mittente deve pagare una commissione.

I minatori creano nuovo Ethereum verificando le transazioni legittime. Sono ricompensati per questo lavoro ricevendo una ricompensa. Risolvendo un puzzle crittografico (matematico), un minatore convalida una transazione. Il sistema proof-of-work (PoW) di Ethereum è simile a quello di Bitcoin (BTC) in quanto previene gli attacchi informatici da parte di una singola persona o gruppo.

È richiesta una commissione di transazione per consentire agli utenti di utilizzare la blockchain di Ethereum. La tariffa protegge la rete Ethereum da attività di calcolo sciatte o dannose come gli utenti che inviano spam alla blockchain con molte transazioni non correlate.

Ciclo di vita delle transazioni Ethereum

Le transazioni di Ethereum passano dallo stato sconosciuto al blocco confermato dopo aver attraversato una serie di fasi.

Sconosciuto. Una transazione che non è stata vista o elaborata dalla rete passa a uno stato sconosciuto.

Una transazione che non è stata vista o elaborata dalla rete passa a uno stato sconosciuto. In attesa. Quando una transazione è in fase di attesa, i miner aspettano che completino la transazione. Questa è chiamata transazione in pool, nota anche come " mempool ". Poiché i minatori danno la priorità a prezzi del gas più elevati, le transazioni con valori di gas inferiori possono rimanere in sospeso per lunghi periodi di tempo. È possibile che le transazioni con il gas più conveniente non vengano mai riprese, rimanendo in sospeso per sempre.

Quando una transazione è in fase di attesa, i miner aspettano che completino la transazione. Questa è chiamata transazione in pool, nota anche come " ". Poiché i minatori danno la priorità a prezzi del gas più elevati, le transazioni con valori di gas inferiori possono rimanere in sospeso per lunghi periodi di tempo. È possibile che le transazioni con il gas più conveniente non vengano mai riprese, rimanendo in sospeso per sempre. In blocco. Una volta che un minatore ha eseguito correttamente il mining di una transazione all'interno di un blocco, viene considerato in stato di blocco. Conosciute come transazioni estratte, le transazioni in blocco si verificano all'interno del blocco. Lo stato in sospeso di una transazione in un blocco potrebbe essere ripristinato se il blocco viene biforcato. Le transazioni estratte (transazioni nello stato di blocco) sono note come transazioni fork una volta che vengono annullate dalla rete.

Una volta che un minatore ha eseguito correttamente il mining di una transazione all'interno di un blocco, viene considerato in stato di blocco. Conosciute come transazioni estratte, le transazioni in blocco si verificano all'interno del blocco. Lo stato in sospeso di una transazione in un blocco potrebbe essere ripristinato se il blocco viene biforcato. Le transazioni estratte (transazioni nello stato di blocco) sono note come transazioni fork una volta che vengono annullate dalla rete. Sostituito. Le transazioni possono essere spostate da in sospeso a sostituite quando si verifica una delle seguenti circostanze:

Non appena lo stesso nonce viene riutilizzato dallo stesso mittente, la transazione entra in stato di blocco, oppure Vediamo che un'altra transazione dello stesso mittente entrerà in fase di attesa con lo stesso nonce, ma con un prezzo del gas più elevato.

Conferme delle transazioni Ethereum

Il numero di conferme di una transazione Ethereum è il numero di blocchi creati dal primo blocco a contenerla.

Le transazioni di Ethereum devono essere confermate almeno una volta prima di poter essere considerate complete. In genere, maggiore è la tariffa del gas, maggiore è la certezza dell'elaborazione e del riconoscimento della rete Ethereum la transazione.

Possono esserci riorganizzazioni di blocchi recenti, creando l'impressione che la transazione stia andando male. In realtà può sembrare sbagliato, ma essere incluso in un altro blocco e rimanere valido. Man mano che vengono estratti nuovi blocchi, migliore diventa l'immutabilità della transazione, ovvero meno è probabile essere una riorganizzazione.

Le conferme

La commissione di transazione è un pagamento effettuato dai miner per bloccarli. Le transazioni di Ethereum vengono inviate tramite blockchain pagando la commissione di transazione.

Poiché le commissioni di transazione blockchain sono legate al gas, un meccanismo di determinazione del prezzo utilizzato sulla rete di Ethereum che riflette il calcolo richiesto per elaborare ogni transazione, le commissioni sono anche chiamate commissioni gas. I costi di calcolo di una transazione vengono calcolati come una percentuale del costo del gas.

Al contrario, ogni unità di gas è accompagnata da un prezzo ETH. Gli utenti possono impostare il proprio limite di gas, che è la quantità massima di unità di gas che consumeranno per una transazione, e il prezzo del gas, che dipende dalla complessità della transazione.

Cos'è un nonce di Ethereum?

Le nonce Ethereum si riferiscono a tutte le transazioni convalidate inviate da un indirizzo Ethereum e sono abbreviazioni di "numero utilizzato una sola volta."

Un calcolo nonce è considerato un meccanismo necessario per determinare l'ordine in cui le transazioni vengono elaborate nei portafogli Ethereum che trasmettono più transazioni contemporaneamente. Le applicazioni del portafoglio Ethereum di solito gestiscono la gestione nonce per conto degli utenti.

Come annullare una transazione Ethereum?

Le transazioni di Ethereum possono essere annullate in due modi: annullamento nell'applicazione e impostazione di un nonce personalizzato. Quando gli utenti inviano transazioni Ethereum con un prezzo del gas basso, di solito indugiano in attesa per ore. Per questo motivo, gli utenti dovranno modificare le transazioni di Ethereum.

Affinché gli utenti risolvano questo problema, devono tenere presente che l'annullamento di una transazione è possibile solo mentre è ancora nella coda di rete. Il loro primo passo dovrebbe essere quello di verificare se la transazione è stata completata utilizzando un block explorer. È principalmente necessario incollare l'hash della transazione, noto anche come ID transazione Ethereum, e se un block explorer mostra "in sospeso", gli utenti possono comunque scegliere di annullare la transazione.

La cancellazione nell'applicazione è il metodo più conveniente per annullare una transazione Ethereum bloccata. Questo metodo richiede agli utenti di uscire dal proprio portafoglio Ethereum e chiudere il browser, quindi riaprire il browser e accedere nuovamente a Portafoglio Ethereum di nuovo.

Tuttavia, se questi passaggi non risolvono il problema, la seconda opzione potrebbe salvare la situazione.

Se desideri annullare una transazione Ethereum in sospeso utilizzando un nonce personalizzato, devi generare una transazione ETH 0 al tuo indirizzo a un prezzo elevato del gas in modo che una transazione precedente non si blocchi . L'utente deve registrare il nonce utilizzato dalla transazione in sospeso originale prima di inviare la seconda transazione. Gli utenti dovrebbero quindi riutilizzare il nonce rilevato dalla transazione in sospeso originale.

La transazione Ethereum più vecchia o quella con il valore nonce più basso dovrebbe essere la prima che gli utenti tentano di eseguire se hanno più transazioni Ethereum in sospeso.

Come velocizzare una transazione Ethereum?

In Ethereum, è possibile aggiungere gas per rallentare le transazioni per velocizzarle. L'aggiunta di gas per rallentare le transazioni può portare i minatori di Ethereum a dare loro la priorità.

Gli utenti che hanno impostato il prezzo del gas troppo basso potrebbero essere superati e la transazione rimarrà in sospeso se altri utenti superano il prezzo dell'utente. In una transazione bloccata, la rete non confermerà alcuna nuova transazione dallo stesso indirizzo di portafoglio fino a quando la prima transazione non sarà stata confermata.

Gli utenti possono scegliere tra attendere che la rete accetti il ​​prezzo fissato per la richiesta originaria o inoltrare nuovamente la richiesta con un canone gas maggiore. Nel loro portafoglio Ethreum, fai clic sul pulsante "accelerare" per far procedere la transazione più rapidamente. Nel caso in cui il passaggio precedente non funzioni, gli utenti possono selezionare la scheda Avanzate per impostare manualmente il prezzo del gas.

L'esploratore blockchain può controlla la transazione pubblicandone l'hash in modo che gli utenti possano determinare se la transazione è andata a buon fine. Dovrai aggiornare la pagina dopo alcuni minuti se la transazione non viene visualizzata immediatamente.

Le transazioni di Ethereum possono essere annullate?

Non è possibile ripristinare le transazioni Ethereum già eseguite nei portafogli Ethereum.

Quando gli utenti di Ethereum impostano una transazione che invia accidentalmente fondi all'indirizzo sbagliato o invia troppo ETH, possono annullarla mentre è ancora in sospeso. Nel caso di una transazione andata a buon fine che è stata aggiunta al blocco successivo, il che significa che è stata confermata, non può essere annullata. A causa dell'immutabilità della blockchain di Ethereum, i dati inseriti nei blocchi non possono essere annullati. Prima di fare clic sul pulsante di invio, è fondamentale assicurarsi che i dettagli della transazione siano accurati.

Ultimo ma non meno importante, vale la pena notare che molte startup blockchain hanno già sviluppato meccanismi che possono essere utilizzati per invertire le transazioni di Ethereum.

Pensieri conclusivi

Può essere molto frustrante inviare una transazione Ethereum solo per scoprire che il prezzo del gas è superiore al tuo. Come se ciò non fosse già abbastanza grave, il tuo portafoglio Ethereum non può essere utilizzato fino a quando la transazione in sospeso non è stata confermata o non è riuscita.

Le commissioni di rete a volte possono diminuire abbastanza da cancellare automaticamente le transazioni bloccate. Tuttavia, può volerci del tempo prima che ciò avvenga. Una transazione bloccata può essere annullata eseguendo un semplice trasferimento zero token prima che la transazione si blocchi. Dovrai pagare commissioni gas sufficienti per annullare la transazione con successo.