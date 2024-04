Non c’è pace per la Rai che, dopo l’addio di Amadeus, ha dovuto far quadrare i conti e cancellare o censurare alcuni programmi: da Chiara Francini ad Alessia Marcuzzi, fino al monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ma che cosa sta succedendo? L’avvento della politica nella tv pubblica sta modificando completamente i palinsesti: forse per questo motivo i giornalisti si sono scontrati con Giorgia Meloni?

Ecco quali sono i programmi cancellati o censurati dalla Rai e cosa sta succedendo in Viale Mazzini.

Rai, tutti i programmi cancellati dal palinsesto

Caos in Rai dopo l’addio di Amadeus: tanti programmi che sarebbero dovuti andare in onda sulla televisione pubblica sono stati cancellati o addirittura censurati. E così, mentre Amadeus si prepara a lanciare nuovi programmi su Nove, l’emittente di Viale Mazzini rivede il palinsesto e cancella alcuni programmi.

Il primo taglio è avvenuto sul programma di Chiara Francini, Forte e Chiaro, che parrebbe non aver raggiunto l’audience sperato, come denota la comunicazione della Direzione: “Il progetto pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali, non ha prodotto risultati auspicati“. Risultati che non hanno nemmeno permesso di mandare in onda la terza e ultima puntata.

Altro taglio nei palinsesti per il programma di Alessia Marcuzzi: sotto accusa il suo Boomerissima, che non ha raggiunto i risultati sperati e dunque merita la cancellazione, secondo i dirigenti di Viale Mazzini. Ma non ci sono tensioni verso al conduttrice, per la quale sarebbe già pronto un nuovo format su Rai 2.

Infine, dopo la querela di Sigfrido Ranucci da parte di Gasparri, anche Tv Talk, lo storico programma di Massimo Bernardini su Rai 3 potrebbe rischiare la chiusura. Non è chiaro se Viale Mazzini abbia intenzione di chiudere il programma definitivamente, oppure semplicemente sostituire il conduttore.

La Rai censura il monologo di Antonio Scurati

Non solo programmi cancellati: nelle ultime ore la Rai avrebbe censurato anche il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile, che era previsto per la serata del 20 aprile sul terzo canale nella puntata di CheSarà.

Secondo quanto riportano i principali giornali italiani, pare ci sia stato un intervento diretto della Dirigenza Rai a poche ore dalla trasmissione, senza nessuna comunicazione, nemmeno alla conduttrice del programma Serena Bortone.

“Nella puntata di questa sera di Che sarà – scrive Serena Bortone su Instagram – era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita a ottenere spiegazioni plausibili“.

Rai, bilancio in rosso? Ecco i numeri

Molti hanno ipotizzato che la chiusura, la cancellazione e la censura di alcuni programmi in rai siano opera della mano politica, altri invece hanno ipotizzato possibili conti in rosso per Viale Mazzini.

Dopo la pubblicazione dell’ultimo bilancio nell’estate 2023, L’Espresso dedicò un’attenta analisi alla condizione economica dell’azienda, evidenziano alcuni punti.

Tra il 2001 e il 2021, in particolare, il gruppo Rai ha accumulato perdite per 520 milioni di euro. Guardando al deficit complessivo, però, la cifra totale aggiornata a poco meno di un anno fa era di 691,5 milioni. Nonostante questo dobbiamo ricordare che sono ingenti anche gli introiti di Viale Mazzini, che riceve 1,7-1,8 miliardi di euro dal canone, più di 500 milioni di euro dalle pubblicità, di media, e poi i contributi governativi.

Le entrate sembrano non essere sufficienti a coprire le uscire, ed ecco quindi che emergono i problemi economici. Una vaso di Pandora che presto potrebbe essere scoperchiato secondo gli esperti e la cui unica soluzione potrebbe essere la privatizzazione. Un progetto che era stato già ipotizzato in passato, ma che ora sembra più concreto che mai.