Campionessa di scherma e non solo: ha collezionato incredibili traguardi sportivi, aggiudicandosi importanti ori olimpici, e nella sua vita privata ha conquistato traguardi ancora più speciali. Non solo schermitrice di successo e di raro talento: è mamma di due splendidi gemelli e proprio loro saranno al suo fianco in occasione dei prossimi Giochi Olimpici, un po’ come fossero la sua personale mascotte portafortuna. E i momenti da incorniciare per lei non sono ancora finiti: Arianna Errigo è stata scelta insieme a Gianmarco Tamberi come portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Insieme, quindi, sfileranno lungo la Senna venerdì 26 luglio in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Ecco chi è Arianna Errigo e tutto quello che c’è da sapere su di lei, dalla vita privata alla carriera ricca di successi.

Arianna Errigo, chi è la famosa schermitrice

Nata a Monza il 6 giugno 1988, vive a Frascati e nella sua carriera ha collezionato importati traguardi sportivi. Allenata dal marito Luca Simoncelli, anche lui fiorettista, Arianna Errigo partecipa per la quarta volta alle Olimpiadi. A marzo 2023 è diventata mamma di due gemelli, Stefano e Mirea. La gravidanza l’ha costretta lontana dalle gare, ma esattamente 366 giorni dopo l’ultimo incontro – quando aveva messo al collo un oro a squadre in occasione del Mondiale del Cairo il 22 luglio 2022 – si è rimessa al lavoro per partecipare ai Mondiali di scherma di Milano. E così, solo 5 mesi dopo il parto, è tornata a vincere, scrivendo quella che lei stessa considera la sua impresa più grande: vincere l’argento individuale e il titolo iridato a squadre. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, con i suoi bambini al seguito, promette nuovi entusiasmati successi.

Soprannominata nel tempo “TsunAry” per via del suo assalto rapido e deciso, che la porta spesso a chiudere i match in tempi brevi, nel corso della sua formidabile carriera ha affinato un mancino incredibile, che fa temere le avversarie. Ha conquistato 3 medaglie olimpiche, 22 mondiali e 19 europee. A dicembre 2023, in occasione della cerimonia con cui il Coni ha celebrato le eccellenze nazionali, Arianna Errigo è stata premiata nuovamente con il Collare d’Oro al merito sportivo.

Ad avvicinarla alla scherma, che da passione si è trasformata in un talento sopraffino, è stata la mamma, che l’ha spinta a provare presso il Club Scherma Monza quando aveva solo 6 anni. Tra i suoi grandi successi, indimenticabile l’argento sul podio di Londra 2012, tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali, segnando un record nella storia dello sport italiano. L’Italia, infatti, fino a quel momento non aveva mai occupato tutto il podio in una gara olimpica. A Londra ha conquistato anche l’oro nella gara a squadre. Qualche anno dopo, a Tokyo 2021, è arrivato il bronzo nella stessa competizione. Errigo si è cimentata anche nella sciabola, ma il suo cavallo di battaglia resta il fioretto.

I portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024

Parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, atleta e mamma: Arianna Errigo è la prova che maternità e lavoro non sono incompatibili. Lo ha dimostrato aggiudicandosi traguardi sensazionali e si prepara a replicare i successi in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi. Per l’occasione, proprio ad Arianna è stato assegnato un compito particolarmente prestigioso. È lei, infatti, la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2024. Al suo fianco un altro grande atleta, Gianmarco Tamberi, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto.

Dopo l’annuncio, la famosa schermitrice ha condiviso il suo entusiasmo con un post sui social: “Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni Malagò e grazie a tutta la giunta del Coni per aver creduto in me! Gimbo, sarà un onore sfilare accanto a te!”.