I regali tradizionali stanno diventando meno popolari man mano che le risorse digitali diventano più importanti nell'era moderna. Le persone che regalano NFT o opere d'arte digitali sono in aumento. I token non fungibili (NFT) sono beni digitali unici nel loro genere. Una blockchain viene utilizzata anche per archiviare NFT.

I Token non fungibili (NFT) potrebbero rappresentare una varietà di cose. GIF (grafica), oggetti da collezione, musica e film sono esempi di arti digitali. Gli NFT non sono soggetti ad alcuna norma o legislazione particolare nella maggior parte dei casi.

Tuttavia, poiché sono ancora relativamente nuovi, potrebbero esserci molte incognite. Inoltre, ci sono alcuni dettagli da considerare quando si fornisce un NFT. NFT ti fornirà una piattaforma per vendere il tuo lavoro se sei un artista. I token non fungibili hanno una funzione che ti paga quando li vendi di nuovo.

L'acquisto di NFT ti fornisce diritti di proprietà sull'immagine, consentendoti di condividerla online o di usarla come immagine del tuo profilo. Inoltre, se sei un collezionista d'arte, dovresti acquistare opere con l'aspettativa che il loro valore aumenterà nel tempo e sarai in grado di rivenderle a scopo di lucro.

Cosa sono gli NFT?

Gli NFT (token non fungibili) sono oggetti di valore digitali basati su blockchain. Potrebbero essere di tutto, da un'opera d'arte digitale a materiali di gioco, musica e carte collezionabili sportive.

Gli NFT sono unici, secondo Pamela Drake, professore di diritto finanziario e commerciale alla James Madison University, perché le informazioni sulla paternità e sulla proprietà sono integrate nel token. Ciò che distingue gli NFT dagli altri oggetti da collezione è che includono un mezzo per verificare l'identità del venditore e autenticare ogni NFT utilizzando blockchain, ha spiegato.

La YouTuber di Lori-Lee Elliott, nel suo video, spiega in dettaglio l'acquisto o come regalare NFT e i rischi da considerare quando si regala a qualcuno arte digitale.

Quali sono le caratteristiche degli NFT?

Ogni NFT ha un attributo univoco, spesso contenuto nei metadati del token. Ogni NFT ha la sua personalità e non ce ne sono due uguali.

NFT, una risorsa digitalmente scarsa, è archiviata nella rete blockchain. Di conseguenza, molte reti ora offrono certificati di proprietà, consentendo la verifica del proprietario della risorsa digitale.

La maggior parte degli NFT non può essere suddivisa in tagli più piccoli e non puoi comprarne o venderne una frazione. La proprietà del asset trasferito è garantita da questi token. Sono facilmente trasferibili e a prova di frode.

Quali sono i vantaggi di regalare NFT?

Se possiedi una NFT che ha apprezzato, regalarla invece di venderla e trattenere i soldi potrebbe farti risparmiare denaro sulle tasse. Dare un NFT, d'altra parte, significa principalmente divertirsi con un amico o un parente mentre si utilizza tecnologia all'avanguardia.

Un biglietto della lotteria per il futuro del Metaverso

Se ti piace l'arte e vuoi investire nel futuro del metaverso, gli NFT sono un'ottima scelta per il tuo investimento e la tua collezione d'arte. In un gioco metaverso, un gioiello NFT o un orologio di lusso potrebbero non valere molti soldi (a seconda del gioco e della popolarità dell'asset). Tuttavia, è un biglietto della lotteria che ti dà un piccolo passo nel futuro del metaverso. Il metaverso offre un'ampia gamma di investimenti NFT e alternative regalo.

Gli NFT sono un modo divertente per presentare la tua famiglia e i tuoi amici al mondo delle criptovalute

Blockchain, bitcoin, NFT e metaverse sono tutte frasi con cui è probabile che i tuoi cari abbiano familiarità. È anche possibile che non abbiano idea di cosa siano o di come funzionino. Di conseguenza, acquistare un regalo NFT per loro questa festività potrebbe essere un modo fantastico per esporli al crypto metaverse e aiutali ad abbracciarlo dall'inizio.

Come regalare un NFT (Token non fungibile)?

Crea un portafoglio

Come primo passo, crea un portafoglio di criptovaluta e aggiungi criptovalute. Vale la pena notare che la maggior parte dei mercati NFT accetta solo Ethereum (ETH).

Un crypto wallet mantiene le chiavi private che consentono agli utenti di trasmettere e ricevere criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Vale la pena notare che le tue valute sono archiviate sulla blockchain e avrai bisogno della tua chiave privata per consentire i trasferimenti di quelle monete a un altro portafoglio.

Puoi utilizzare questo portafoglio per pagare commissioni gas Blockchain. Puoi scaricare un portafoglio da Coinbase, Exodus o Ledger NanoX.

Seleziona un mercato NFT

Ci sono vari mercati tra cui scegliere e ognuno opera in modo diverso, anche in termini di asset offerti.

Piattaforme come OpenSea e SuperRare ha una ampia gamma di NFT, da token basati su illustrazioni a oggetti da collezione, NFT di gioco e altro, mentre Larva Labs e CryptoPunks si concentra su un tipo specifico di NFT.

Quindi, a seconda di ciò che offri, dovrai selezionare un mercato NFT.

Collega il tuo portafoglio al tuo computer

Per iniziare ad acquistare da qualsiasi mercato NFT, devi prima collegare il tuo portafoglio di crittografia alla piattaforma tramite un middleware come Portafoglio Metamask. Puoi continuare a collegare Metamask al mercato una volta installato.

Cerca un regalo

È ora di creare un account e iniziare a fare acquisti una volta scoperto un mercato adatto. La maggior parte dei mercati NFT funzionano in modo simile a eBay in quanto devi fare un'offerta per effettuare un nuovo acquisto.

Alcuni marketplace NFT offrono inoltre una opzione “Compralo subito”, assicurandoti di acquisire l'oggetto. Cerca nella piattaforma NFT le collezioni che desideri digitando i tuoi criteri di ricerca nel box in alto alla pagina; puoi anche definire il tipo di vendita a cui vuoi partecipare selezionando “acquista ora.”

Dovrai considerare i prezzi del gas dopo aver trovato il tuo NFT e aver fatto clic su per effettuare l'acquisto. Ti verrà addebitata una commissione del gas poiché l'acquisto di un NFT richiede una transazione Blockchain. Dopo aver trasmesso Ether al tuo Metamask, hai finito. Ai clienti vengono addebitate commissioni di transazione per il conio di contratti intelligenti sulla blockchain, note come 'tariffe del gas.'

La domanda del mercato per quella particolare moneta determina il valore della commissione

La rete deve elaborare le transazioni su qualsiasi blockchain, operazione che potrebbe richiedere del tempo prima che arrivino nel tuo portafoglio. Tuttavia, una volta che è lì, sei l'unico a possedere quell'NFT.

Invia il tuo regalo

Ora puoi inviare il tuo regalo. Sarebbe meglio sottolineare che il destinatario deve avere un portafoglio di criptovaluta per ricevere un NFT.

Se soddisfi i criteri di cui sopra, vai alla pagina di visualizzazione dell'NFT che desideri inviare e seleziona “Trasferisci” dal menu a tendina. Quando selezioni l'opzione Trasferisci, ti verrà chiesto di inserire l'indirizzo pubblico.

Il tuo NFT verrà inviato dopo aver inserito l'indirizzo pubblico del destinatario. Quando invii un NFT, controlla che l'indirizzo del portafoglio del destinatario sia corretto.

Lo YouTuber di CloudwhiteVentures, nel suo video, spiega come regalare/trasferire facilmente & elencare privatamente NFT utilizzando la piattaforma OpenSea.

Cosa dovresti sapere prima di fare un regalo non tradizionale durante le festività natalizie?

Diritto d'autore e inganno

Ecco alcune considerazioni sul copyright da tenere a mente. Per cominciare, non stai acquistando il copyright quando acquisti un NFT. Questo copyright appartiene al creatore, che può vendere più opere simili su diversi media.

In altri casi di frode NFT, i cattivi giocatori coniano e vendono NFT del loro lavoro senza gli artisti. “Quando le persone acquistano NFT, le persone dovrebbero fare le loro ricerche sull'artista e sull'arte stessa,” una portavoce di Crypto.com ha affermato: “dal momento che ci sono situazioni in cui la NFT potrebbe non essere legittima.”

Gli NFT non sono tutti uguali

Sono disponibili vari NFT, che vanno da film di eventi sportivi a appezzamenti di terreno del metaverso. Per ciascuno dei tuoi cari, dovrai trovare la NFT corretta. Dare un NFT di una canzone di Whitney Houston a qualcuno a cui non piace la sua musica, ad esempio, è inutile.

Il destinatario avrà bisogno di un portafoglio

Non solo il tuo destinatario avrà bisogno di un portafoglio, ma ci sono numerose piattaforme NFT tra cui scegliere, rendendo difficile il trasferimento delle tue risorse da una all'altra. Infine, tieni presente che alcuni portafogli hanno limiti di età, quindi dare un NFT a una persona di età inferiore ai 18 anni potrebbe essere difficile.

Commissioni per gas e transazioni

La rete Ethereum (ETH), che ha prezzi elevati del gas, produce molti NFT.

Secondo Subramanian, ci sono modi per tagliare i prezzi del gas, ma non sono gli unici costi aggiuntivi coinvolti. "Inoltre, le piattaforme NFT addebitano dal 2% al 12% in compenso degli artisti e i costi della piattaforma per l'elenco degli NFT", avverte Subramanian.

Quando si tratta di considerazioni ambientali, le NFT hanno un record negativo

Questi tesori digitali potrebbero avere una grande influenza sull'ecosistema. Un artista su Twitter lo ha etichettato come uno "schema piramidale dell'orrore ecologico". Fai attenzione se stai acquistando per qualcuno preoccupato per la propria impronta di carbonio.

Ora sono disponibili NFT più rispettosi dell'ambiente, come sottolinea Salnikov. "Esistono tecnologie esistenti per aiutare a ridurre in modo significativo le emissioni di energia legate al conio e Rarible è in prima linea nella creazione di un futuro digitale sostenibile per i consumatori", afferma l'azienda.

Implicazioni per la tassazione

Potrebbero esserci ramificazioni fiscali di cui dovresti essere a conoscenza. Le criptovalute funzionano in modo simile al denaro, ma sono tassate in modo simile agli investimenti azionari in termini di plusvalenze per iniziare. Questi potrebbero essere eventi tassabili se hai acquistato e inviato NFT con criptovalute.

Se il valore dell'NFT aumenta significativamente nel tempo, il destinatario del tuo regalo potrebbe essere soggetto a imposte se e quando decide di venderlo. Gli NFT rari possono essere considerati oggetti da collezione, tassati a un'aliquota più elevata sulle plusvalenze a lungo termine di 28%, rendendo difficili le plusvalenze sugli NFT.

Considera i costi di transazione

Le commissioni di transazione possono aggiungere molti soldi al tuo budget per i regali. Quando si trasmette un NFT, i costi di rete possono costare centinaia di dollari a seconda della congestione della rete.

Queste spese sono in aggiunta al costo dell'NFT e potresti dover pagare le commissioni di rete due volte: una volta al momento dell'acquisto dell'NFT e di nuovo al momento dell'invio. I miner che supportano la blockchain pagano le commissioni di rete, non il mercato o il venditore NFT.

Conclusione

È fondamentale comprendere i pericoli associati al tuo investimento prima di regalare criptovalute o NFT ai tuoi cari. Di conseguenza, dovresti chiedere il parere di un esperto finanziario prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.

È fondamentale comprendere le ramificazioni dell'imposta sui regali delle donazioni durante le festività natalizie e oltre, sia che tu stia scambiando regali il giorno del Ringraziamento o per qualsiasi occasione. È altrettanto importante comprendere i rischi legati alla gestione delle risorse digitali per i membri della famiglia. Di conseguenza, prima di immergerti nel regno delle criptovalute e degli NFT, assicurati di fare i compiti e le indagini.