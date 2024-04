Non è possibile videogiocare senza un controller PS4 funzionante, così, quando non vuole partire, scatta il panico. Se il tuo joystick PS4 si carica ma proprio non si accende in nessun modo, fai prima questi tentativi, e solo se falliscono dovrai rassegnarti a mandarlo in assistenza.

Cosa fare se il joystick PS4 non si accende?

Una forte preoccupazione può nascere quando il joystick della PS4, normalmente utilizzato senza problemi, si carica al collegamento via cavo con la console, ma ugualmente non si accende e non permette di giocare. In questo caso vanno attuati alcuni tentativi.

Il primo e più raccomandato anche da Sony stessa è il ripristino del joystick PS4. Si tratta di una procedura piuttosto semplice, ma che risolve la maggior parte dei problemi comuni e occasionali dei controller PS4 Dualshock 4 di PlayStation. Per operarlo, segui questi passaggi.

Spegni completamente la tua PlayStation 4 (non devi metterla solo in modalità riposo), e solo dopo scollegala dall’alimentazione elettrica, ad esempio togliendo la spina.

(non devi metterla solo in modalità riposo), e solo dopo scollegala dall’alimentazione elettrica, ad esempio togliendo la spina. Prendi il joystick , assicurati che sia scollegato da qualsiasi dispositivo (PS4, PC, powerbank) e rimuovi l’eventuale cavo di alimentazione USB.

Gira il joypad sul lato posteriore. Qui vedrai un piccolo foro vicino al tasto L2: al suo interno c’è il tasto di ripristino.

il joypad sul lato posteriore. Qui vedrai un vicino al tasto L2: al suo interno c’è il tasto di ripristino. Usa una graffetta o un oggetto simile per arrivare al tasto di ripristino, e tienilo premuto per almeno cinque secondi.

Se il problema del tuo joystick era di quelli comuni, dovresti aver ripristinato correttamente il controller. Ora ricollega la PS4 all’alimentazione, accendila utilizzando il pulsante di accensione, e collega il controller alla PS4 tramite una delle porte USB anteriori. Infine accendi il joystick tramite il pulsante col logo PlayStation su di esso, e dovrebbe funzionare di nuovo tutto.

Cosa fare quando il joystick PS4 non si collega?

Se il joystick PS4 non si collega alla console, nel senso che premendo il pulsante col logo PlayStation il pad si accende ma non viene rilevato dalla PS4, allora potrebbe aver perso l’associazione riprova a collegarlo nuovamente col cavo USB e ripeti la procedura di associazione.

Se non si collega nel senso che non sembra accendere né effettuare alcun collegamento, allora cerca prima di tutto di ricaricarlo col cavo USB originale. Lascialo per un po’ di tempo in carica e poi ritenta; se non va, segui la procedura di ripristino descritta sopra.

Cosa significa la luce arancione sul joystick PS4?

La luce arancione sul retro del joystick PS4 è solitamente un buon segno. Essa indica infatti che il controller PS4 si sta ricaricando correttamente, ricevendo energia dall’alimentazione a cui è stato collegato. Mentre è sotto carica nelle porte della console o del PC, si può usare anche per giocare.

Quanto costa riparare il joystick PS4?

Se i metodi già descritti non hanno risolto il tuo problema, dovrai necessariamente fare valere la tua garanzia se sei ancora in tempo, oppure, in alternativa, far riparare il tuo joystick PS4.

La riparazione non è troppo costosa: di solito si aggira tra i 20 e i 30 euro a seconda del modello e del centro che se ne occupa. In alcuni casi, comunque, questo prezzo si avvicina a quello di un controller PS4 in offerta, quindi si può pensare di acquistarne direttamente uno nuovo.