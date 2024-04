Final Fantasy 7 Rebirth cosa fare dopo la fine

Al termine dell’esperienza principale, in Final Fantasy 7 Rebirth è ancora possibile giocare e divertirsi molto con missioni secondarie, raccolte di oggetti e difficilissimi boss. Esploriamo quindi tutto ciò che si può fare dopo la fine del gioco intesa in senso tradizionale.

Sconfiggere Gilgamesh in Final Fantasy 7 Rebirth

Come da buona tradizione per i postgame, la cosa più interessante per un videogiocatore è sconfiggere dei boss ancor più potenti di quelli del gioco normale. In Final Fantasy 7 Rebirth questo elemento ha un nome ben preciso: Gilgamesh.

Il mostro appare già dai primi capitoli della storia, ma lo fa solo per incuriosirvi, perché arrivare a sfidarlo è opera lunga: non basta neppure aver terminato la trama principale. Dovrete prima di tutto trovare e completare le missioni in stile “puzzle” di tutti i 23 Vestigi del gioco.

In seguito la trama di Gilgamesh avanzerà, poiché verrete informati della scoperta dell’isola di Gilgamesh. Dopo aver navigato e aver trovato l’imponente Torii che si trova davanti alla grotta, potrete accedere finalmente a una grotta che porta alla misteriosa isola.

E anche qui non è ancora finita: prima del boss dovrete affrontare tre scontri con due boss alla volta, tutti molto difficili, cioè i Phenomenon Intel. Solo così accederete finalmente all’ardua lotta contro Gilgamesh.

Va da sé che queste battaglie, specie quella col boss finale, sono tra le più difficili in assoluto di tutto il gioco. Sarà necessario un livello molto alto, una grande esperienza e un party ben organizzato per vincere ogni sfida. Se ci riuscite, riceverete il trofeo d’argento “Spadaccino Leggendario”.

Trovare gli 88 Pezzi da Collezione per Johnny

I videogiocatori più scafati lo sanno bene: non esiste postgame senza una cara, vecchia, sana raccolta di oggetti collezionabili con fine estetico e di completamento. Niente potenziamenti, battaglie, nemici, soltanto un sano e inutile ma divertentissimo trofeo.

Final Fantasy 7 Rebirth non fa eccezione in quanto potrete mettervi a cercare gli 88 “Pezzi da Collezione”, per completare la Pensione Miramare dell’esotico Johnny ricostruita durante il gioco con la missione “Nuovi giorni, Nuovi Johhny”. Se riuscirete a dotare la Pensione di tutti gli 88 oggetti da collezione, riceverete il trofeo d’oro “Johnny 7 Stelle”.

I Pezzi da Collezione si ottengono principalmente superando i minigiochi col miglior tempo o col livello più alto, ma i modi per averli sono sparsi per la Costa del Sol. Vi ci vorranno diverse ore aggiuntive, ma la soddisfazione finale da “completionist” è assolutamente garantita.

Combattimenti impegnativi aggiuntivi di Final Fantasy 7 Rebirth

Per gli amanti delle battaglie più difficili ci sono ancora delle cose da fare, come accade sempre nei videogiochi tripla A. Alcuni punti della mappa e soprattutto alcune arene sono in grado di ospitare ulteriori combattimenti anche dopo la fine del gioco principale di Final Fantasy 7 Rebirth.

Un esempio è l’area del Gold Saucer, che ospita un’arena nonché la divertente battaglia contro Sephiroth 3D, nel minigioco di boxe chiamato Lotta 3D. Attenzione, perché questa sfida si sblocca solo dopo aver finito le missioni secondarie e i minigiochi sparsi per tutto il videogame. Se riuscite a sconfiggere Sephiroth 3D riceverete un altro trofeo: “Trionfatore 3D”.

Non sottovalutate neppure i combattimenti dell’Arena Bestiale e del temibile simulatore creato da Chadley. C’è ancora tanto in Final Fantasy 7 Rebirth che può mettervi in seria difficoltà anche se si sentite ormai dei giocatori super esperti.