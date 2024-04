La strada per il prossimo gioco della saga Red Dead Redemption, quello col numero 3, potrebbe essere ancora molto lunga. Nel frattempo un eccezionale cosplay di Sadie Adler, personaggio ricorrente nei precedenti giochi, riproduce con fedeltà atmosfere e costumi della serie.

Red Dead Redemption 3 si dovrebbe fare: a che punto siamo

Dopo aver spolpato in ogni sua parte Red Dead Redemption 2, i fan non aspettano altro che l’uscita del numero 3. Il primo ostacolo a tutto ciò, però, è la mancata certezza che un terzo capitolo possa effettivamente esistere. Eppure, su questo argomento, ci sono stati in un certo senso dei segnali positivi.

Innanzitutto, pur essendo trascorsi già molti anni (ben 5 e mezzo) da Red Dead Redemption 2, i videogiocatori non dovrebbero allarmarsi troppo per questo. Nella saga i tempi di attesa sono sempre stati lunghi, basti pensare ai 6 anni tra l’originale Red Dead Revolver e Red Dead Redemption 1, o agli enormi 8 anni tra Red Dead Redemption 1 e 2.

Al di là dei calcoli c’è stata la testimonianza di alcuni personaggi importanti per la saga. Ad esempio Straiss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive (casa che distribuisce i giochi di Rockstar, il marchio dietro RDR) ha dichiarato che se i franchise sono “grandi e di successo”, allora tendenzialmente “continueranno“. Dall’America, il doppiatore del personaggio Arthur Morgan nonché uno degli attori del film si sono detti fiduciosi su un prosieguo.

Ma allora quando ci sarà l’uscita di Red Dead Redemption 3? I tempi potrebbero risultare ancora molto lunghi, specie a causa di GTA 6, titolo principale Rockstar che ha monopolizzato le attese dei videogiocatori. Negli ultimi mesi non c’è stato alcun avanzamento o indizio ulteriore, soltanto le ipotesi dei fan sui protagonisti e l’ambientazione. È probabile che avremo novità solo una volta superata l’uscita di GTA 6, quindi a 2025 inoltrato.

Un bellissimo cosplay di Sadie Adler lenisce l’attesa: atmosfere perfette

Oltre a rigiocare lo straordinario e super longevo Red Dead Redemption 2, possiamo consolarci con le iniziative dei fan più appassionati, intenti a scoprire ogni segreto del gioco, proporre mod interessanti, o ricrearne le atmosfere con bellissimi cosplay.

È proprio il caso di questo cosplay di Sadie Adler, un personaggio femminile forte, grintoso e intraprendente di Red Dead Redemption 2. La sua aggressività è dovuta soprattutto ad una backstory triste, in quanto ha visto suo marito ucciso da una banda di criminali. Il suo profilo è tanto interessante che molti fan la vorrebbero come protagonista nel terzo capitolo.

A riprodurla in un perfetto cosplay su Instagram è la cosplayer mercury_lamp, fotografata da milliganvick. Risalta subito il costume molto fedele rispetto a quello del gioco, così come i tratti del volto, il trucco e la pettinatura dell’artista, che appare come una Sadie Adler del mondo reale. In aggiunta, grande merito va anche al fotografo che ha saputo ricreare i colori e le ambientazioni del videogioco, incarnandone così l’atmosfera.

Gli sfondi utilizzati riproducono colline similissime a quelle di Red Dead Redemption 2, nonché la riva di un fiume in grande movimento.