Red Dead Redemption 3, l'uscita è incerta e potrebbe volerci molto tempo: ecco che succede

Un gioco come Red Dead Redemption non poteva che tenere i fan incollati, oltre che alla sedia, anche ai siti di notizie: tutti desiderano un terzo capitolo. Ma ora rischia di slittare per un bel po' di tempo, secondo i primi leak dell'ambiente.

Red Dead Redemption è una delle saghe contemporanee che hanno conquistato più fan nell'ambiente dei videogiochi. L'avventura western ha appassionato milioni di gamer, che ora attendono il terzo capitolo della serie. L'uscita di Red Dead Redemption 3 rischia però di essere molto lontana. Vediamo in cosa consistono i primi leak sul gioco e quanto potrebbe esserci da attendere.

Red Dead Redemption 3 esisterà? Molto probabilmente sì

Rockstar Games è una delle case videoludiche più gloriose esistenti, che produce titoli di qualità indiscutibile, tra cui Red Dead e GTA. Per assicurare un tale livello, però, ha sempre tempi di produzione molto lunghi.

Nel mezzo tra un titolo e l'altro, capita che i fan si domandino se un seguito possa venire alla luce o meno. Una domanda comprensibile, considerando che Red Dead Redemption 2 è uscito a fine 2018: sono già trascorsi oltre 5 anni. Ma ci sono diversi elementi per credere all'esistenza di un terzo capitolo.

Innanzitutto, tra l'1 e il 2 era passato ancora più tempo, ossia la bellezza di 8 anni di attesa (2010 contro 2018). Poi tra il primo Redemption e il precedente titolo, l'originale Red Dead Revolver, se n'erano allo stesso modo andati ben 6 anni (2004 contro 2010). Insomma, non sarebbe una novità assistere a tempistiche simili.

In aggiunta, a rassicurare i fan arrivano le parole di Straiss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, la casa distributrice dei giochi Rockstar. In una recente conferenza ha dichiarato che, se i franchise sono grandi e di successo, "continueranno".

E infine, anche un doppiatore americano del gioco e un attore del film hanno dichiarato che sono fiduciosi sull'argomento. Perciò niente sindrome di abbandono, tutti gli indizi ci dicono che Red Dead Redemption 3 effettivamente esisterà. Il problema è quando: potrebbe trascorrere tantissimo tempo.

Anche per i leak l'uscita di Red Dead Redemption 3 è lontana: c'entra GTA

Ma per quale motivo l'uscita del gioco potrebbe essere ancora un miraggio? Abbiamo già visto come sia la normalità, per la saga di Red Dead Redemption, avere delle attese lunghe. E lo è in generale per Rockstar Games, anche perché sopraggiunge un altro discorso: quello di GTA.

Il recente annuncio dell'uscita di GTA 6 ha letteralmente ribaltato il web, e ora tutte le attenzioni sono lì. Partiamo dal fatto che anche GTA ha avuto tempistiche enormi tra un capitolo e l'altro. In dettaglio, il 6 arriva nel 2024 e il precedente era del 2013: ben 11 anni di attesa, ancor più dei Red Dead.

In aggiunta, c'è anche la dichiarazione di un leaker di nome AccountNGT, secondo cui GTA 6 sarà l'unico progetto di Rockstar per questa generazione videoludica, vista la sua enormità e il suo impatto. Considerando che Rockstar ha già cancellato numerosi progetti che parevano in corso al fine di concentrarsi sul solo GTA, questa posizione sembra affidabile.

Lo stesso Red Dead Redemption 2 era stato l'unico rilascio "nuovo" di Rockstar per la generazione di PS4 e Xbox One, per cui questa considerazione ha perfettamente senso. E allora che succede?

Ci sono altissime probabilità che Red Dead Redemption 3 esca, ma è ugualmente molto probabile che bisognerà aspettare anni. Il 2024 è del tutto fuori questione, e purtroppo anche il 2025 dovrebbe essere lo stesso. Al netto di sorprese se ne riparlerà almeno nel 2026, forse con la prossima generazione di console.