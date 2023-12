Ora è ufficiale: GTA 6 è in arrivo. Ecco il primo trailer, i dettagli e la data di uscita

Da quando è stato annunciato, il mondo dei videogiocatori è andato in subbuglio. Adesso per GTA 6 è arrivato anche il primo trailer, con conseguente data di uscita orientativa: vediamone tutti i dettagli.

Non è facile fare rumore oggi nel mondo del gaming. I fan sono abituati a ricevere annunci, titoli, remake, espansioni in continuazione, da ogni editore. Ma uno c'è riuscito: Rockstar Games, annunciando la creazione di GTA 6.

Da quel momento, gli occhi dei fan sono puntati sul prossimo titolo e adesso che ne è uscito un primo trailer, sembra non si attenda altro. Scopriamo tutto ciò che si conosce di GTA 6 e la sua possibile data di uscita.

Il primo trailer di GTA 6 è online e mostra già molto

È trascorso solo un mese dal post social che annunciava per la prima volta ufficialmente il nuovo titolo della saga Grand Theft Auto. Certo, da mesi si parlava di GTA 6 e della sua possibile data di uscita, ma questa è stata la prima menzione ufficiale.

Oggi abbiamo già a disposizione il primo trailer. Non un teaser, attenzione, quindi non di quelli brevi: il video dura un minuto e mezzo e mostra un gran numero di ambientazioni, personaggi, situazioni folli, mezzi di locomozione e potenzialità del gioco.

Si parte da una prigione per poi passare a lunghe riprese su spiagge, panorami quasi esotici e addirittura una palude. Poi si passa alla mondanità scorretta e ostentata, classica di GTA, con corse automobilistiche illegali, piscine con un coccodrillo all'interno, feste notturne, party sullo yacht.

Molte di queste scene sono narrate tramite la ripresa di uno smartphone, come se si trattasse di un video social pubblicato su Instagram o TikTok. È già evidente che GTA 6 vorrà puntare molto sulla modernità più attuale, sottolineando come i social abbiano fagocitato gran parte delle nostre abitudini.

Infine, tra autostrade bloccate da incidenti, rapine a mano armata e incursioni della polizia, si passa a quella che dovrebbe essere la trama. Stavolta la protagonista sarà una donna, che nel trailer viene mostrata mentre dialoga con il suo compagno, dicendogli che possono fare affidamento unicamente alla fiducia reciproca. Ma per attività illegali, ovviamente!

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Un trailer davvero pieno, che dimostra il periodo fertile per la saga, appena dopo l'annuncio che la trilogia classica di GTA andrà su Netflix Games.

Mappa enorme e tantissimi edifici visitabili: tutti i dettagli

Secondo gli annunci ufficiali della casa editrice, GTA 6 sarà "l'evoluzione più grande e coinvolgente mai vista nella serie Grand Theft Auto". Si svolgerà nello stato chiamato Leonida, "sede delle strade inondate di neon di Vice City e oltre".

Il fondatore di Rockstar precisa che GTA 6 proseguirà gli sforzi della casa: l'obiettivo è spingere i limiti di ciò che è possibile fare all'interno in un videogioco open world. GTA 6 intende creare nuove esperienze coinvolgenti e basate sulla trama, ma appunto in tutto il mondo giocabile.

Ci sono anche diversi leak più o meno affidabili. Devono ancora ricevere conferma, certo, ma se accadrà potremo parlare di numeri stupefacenti: si parla già di una mappa vasta almeno il doppio rispetto a quella di GTA 5.

Un altro leak fa sognare: gran parte di questa mappa dovrebbe essere fatta da luoghi molto popolosi, come le spiagge (e infatti nel trailer se ne vedono di affollatissime) o i centri abitati. Questi ultimi potrebbero avere moltissimi edifici e si vocifera che addirittura il 70% di essi saranno accessibili al giocatore. Un mondo che non è più di sfondo, ma che respira ed è più vivo che mai.

Possibile data di uscita e console per GTA 6

Veniamo infine al momento in cui potremo concretamente giocare al nuovo titolo. Da precisare che l'annuncio è stato dato volutamente con larghissimo anticipo, una decisione che appare giusta visto l'entusiasmo già scatenato nei videogiocatori.

Il trailer mostra una sola indicazione nella data ed è tanto vaga quanto importante. Alcuni già ipotizzavano l'autunno dell'anno prossimo, ma Rockstar ha voluto giocare davvero molto d'anticipo. Infatti, GTA 6 uscirà nel 2025.

Per ora abbiamo l'ufficialità soltanto dell'anno. Non si sa il giorno, il mese, neppure la stagione del rilascio: bisognerà aspettare per conoscerli.

Parliamo infine delle console. Al momento, Rockstar ha confermato per GTA 6 soltanto PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Non ci sono ancora indicazioni sull'uscita per PC. Questo potrebbe voler significare un rilascio differito su computer qualche mese dopo. Per saperlo con certezza, tuttavia, bisognerà attendere i prossimi annunci.