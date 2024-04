Vogliamo oggi parlarvi dei migliori casino live presenti nel vasto mondo del gambling online. Esploreremo quali sono i casino dal vivo che gli esperti hanno reputato più completi per una serie di caratteristiche comuni. Diremo quali giochi sono presenti sui portali online che mirano a puntare al podio, e a quali aziende si affidano per i loro casino dal vivo.

La classifica dei casino online live del mese

Vediamo subito la lista dei migliori casino online el mese con la top 10 dei siti di gioco online sicuri in Italia:

TG Casino – Il nuovo casino live online totalmente su Telegram Lucky Block – Miglior casino live del 2024 con oltre 8.000 giochi e 50 Giri Gratis Mega Dice – Primo Telegram casino live con scommesse e prelievi immediati Wall Street Meme Casino – Nuovo casino live online su Telegram con bonus del 200% Playzilla – Oltre 400 tavoli da gioco su questo nuovo casino live Cashwin – Uno dei migliori nuovi casinò in assoluto del 2024 Gxmble – Casino online live con bonus crescente fino a 2500 EUR BetMartini – Casino online live con bonus fino a 500 EUR MetaSpins – Crypto casino con prelievi gratuiti Vave – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC

Cos’è un casino dal vivo?

Il casino dal vivo (o casino online live), noto anche con l’inglesismo “live casino” è una piattaforma di gioco virtuale che si avvale di veri croupier. Il casino live offre ai giocatori l’esperienza di una sala giochi tradizionale, tramite l’utilizzo della tecnologia di streaming.

Questi casino permettono un’interazione dei giocatori dal vivo, o appunto “live”. In un casino dal vivo i giocatori possono partecipare ai giochi di carte e da tavolo tradizionali.

Ad esempio il Blackjack, la Roulette ed il Poker, ma anziché interagire con un software online, i giocatori interagiscono con veri dealer umani. Questi sono dei croupier professionisti che dirigono i tavoli da gioco in diretta streaming 24 ore su 24.

Caratteristiche dei migliori casino live

Quali sono le caratteristiche che un casino live sicuro deve avere? Senz’altro un ricco palinsesto di giochi per non risultare monotono, magari prestando attenzione alle ultime novità del momento.

I provider di giochi online sono sempre all’opera per fornire ai portali di casino live, giochi nuovi per l’utenza. Vi è però una caratteristica che più delle altre è importante per essere fra i migliori casino live: stiamo parlando di una buona licenza per esercitare.

La licenza di gioco è un permesso che permette al casino live di mantenere un ambiente di gioco trasparente e sicuro. Tale licenza viene rilasciata da varie autorità di paesi europei. Vedremo, nel prossimo paragrafo, quali sono le principali e più rispettate licenze per la regolamentazione dei casino live esteri.

Licenza di gioco casino del vivo

La licenza è l’elemento fondamentale che distingue un casino live legale, da uno non sicuro e talvolta rischioso per l’utente.

I casino dal vivo, al pari di quelli offline tradizionali, devono quindi possedere una licenza di gioco valida. Questa può essere ottenuta solo da un’ autorità che vigila e che possa essere esperta in materia di gioco d’azzardo.

In europa e nel mondo esistono molteplici di questi enti, tutti ugualmente riconosciuti, fra cui citiamo l’italianissima ADM ex AAMS.

Vi sono poi Autorità per molti paesi, ognuna delle quali opera secondo le proprie regole. Ogni autorità rilascia agli operatori di casino live delle licenze di gioco.

Numero di giochi di carte e da tavolo

I giochi presenti sui migliori casino dal vivo partono da una ventina, per arrivare anche a 50 o più.

Parliamo in primis di Blackjack, Poker e roulette, tutti con le loro varianti più conosciute. Per ciò che concerne la sezione betting troviamo anche una ricca sezione dedicata allo sport.

Il betting, sui migliori casino dal vivo, si arricchisce di eventi live e dei migliori campionati sportivi mondiali. Non solo calcio e Tennis, ma anche gli sport più di nicchia come Freccette, Cricket o i nuovi eSports. I casino online che hanno una sezione live mettono ovviamente a disposizione un numero sterminato di slot, spesso si parla di varie migliaia di titoli.

Croupier professionisti e streaming video nei casino live

I croupier sono dei live dealer che si occupano di condurre il gioco in modo professionale e conforme alle regole del casinò.

La loro presenza fisica è sempre stata necessaria nei casino tradizionali. Oggi, nei casino live, gestiscono ancora con maestria il tavolo da gioco, contribuendo a mantenere l’immagine del casinò.

Fra le mansioni troviamo il lancio della pallina della roulette, la distribuzione delle carte, e anche il far girare la ruota della fortuna. Nonostante Le sale da gioco siano online, la figura del croupier reale nei migliori casino dal vivo, è fondamentale.

I croupier online vengono formati direttamente dalle aziende che forniscono le sale in diretta streaming. Un esempio sono le aziende leader dei giochi online live come Evolution o Playtech.

Game shows live

I Game Shows Live sono una forma di intrattenimento dove i giocatori partecipano a format basati su programmi televisivi o famosi giochi come il Monopoly.

Questi giochi sono trasmessi in diretta e potrebbero includere quiz, giochi di abilità, giochi a premi, ruote della fortuna.

Si tratta di un’eredità dei giochi da casino offline, anch’essa oggi digitalizzata e resa più interattiva e divertente.

Anche nei game show live, nei migliori casino dal vivo, troviamo croupier che si assicurano che l’utente abbia compreso le regole. Solo così infatti si può garantire un’esperienza coinvolgente all’utenza.

I provider software dei casino dal vivo

I provider di software sono i fornitori di servizi che si occupano di progettare i giochi per i casino online.

Esistono fornitori molto validi in tutta Europa e probabilmente, conoscerai già i loro giochi. Parliamo di giochi iconici che hanno fatto la storia dei migliori casino live.

Pensiamo alle slot di “Book of Ra”, l’epico gioco di video slot ispirato all’Antico Egitto di Novomatic. Ancora, “Blood Sucker” di NetEnt per coloro che amano i temi dark fantasy.

Solo sui migliori casino live, è possibile trovare i servizi forniti dai provider software migliori che si dedicano ai giochi dal vivo. Evolution Gaming e Pragmatic Play sono sono fra i brand leader fornitori dei casino live. Mettono a disposizione i dealer live, le sale da gioco in streaming, e i software, in quelli che sono dei veri e propri giganteschi studi televisivi.

Promozioni e bonus casino live

Sui casino live è possibile accedere a bonus e promozioni diverse a seconda del casino online live stesso.

Parliamo di bonus per i nuovi iscritti soprattutto, ma anche di promozioni per feste e ricorrenze dell’utente (es. il compleanno).

I bonus di benvenuto possono essere strutturati in diverse modalità. Esistono buoni di benvenuto con o senza deposito e fra quelli con deposito, troviamo ad esempio i bonus con cashback.

Questi consentono di giocare depositando una somma di denaro, ricevendo al contempo la metà di quanto versato. Si ottiene poi una percentuale di denaro indietro, sulla base dell’importo depositato e gli utenti possono iniziare così a giocare.

Una volta registrato su un portale di casino online live, potresti ricevere poi dei regali. Questi sono in denaro e spendibili generalmente entro un tot di ore o di giorni.

L’ammontare delle cifre, variano da casinò a casinò. Spesso cambiano anche in base al metodo di pagamento e deposito che hai selezionato in fase di iscrizione. Utilizzando e comprando poi un token proprietario di un portale di casino live, potresti avere maggiori incentivi.

Licenza non AAMS nei casino live

Parliamo ora dettagliatamente delle licenze di gioco prima sopracitate. Esse sono indispensabili per qualunque sala da gioco e betting online, lo stesso vale per un casino online dal vivo.

Queste licenze di gioco vengono rilasciate dalle principali Autorità competenti, nello specifico:

Curaçao gaming: ente certificatore con sede nell’Isola di Curaçao sotto il controllo olandese. Curaćao è un’autorità che si occupa non solo del vigilare i casinò online e terrestri, ma di mantenere alta qualità. Ciò avviene tramite corsi di formazione per gli operatori dei casinò.

Malta Gaming Authorithy: la Malta Gaming Authority (MGA) è un’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo situata a Malta. È responsabile della supervisione e della regolamentazione di varie forme di gioco d’azzardo online e terrestre a Malta.

Gibilterra Regulatory Authorithy: su territorio di oltremare inglese, nella punta più sud della Penisola Iberica, vigila la GRA. Trattasi di una delle autorità più competenti e rispettate che svolge le stesse funzioni delle precedenti.

UK Gambling Commission: con sede nel Regno Unito, come è facile intuire, è stata fondata nel 2005 dopo il “Gambling Act” inglese. Da allora regola tutto ciò che concerne i casino dal vivo anche online, lotterie comprese.

Evolution e Playtech: i migliori provider di giochi live

Fra i migliori provider di giochi per casino live, si classificano sicuramente Evolution Gaming e Playtech Gaming.

Entrambi noti per offrire una vasta gamma di giochi di alta qualità e innovativi.

Facendo un’overview dei giochi più famosi creati dai due provider, troviamo “Jackpot Giant”, “Beach Life” e “Age of the Gods”.

Si tratta delle famose slot dalle grafiche accattivanti e intuitive che si possono reperire in moltissimi live casino.

Evolution, è nota per la sua “Immersive Roulette”. Trattasi di una variante della roulette online che offre un’esperienza più coinvolgente, grazie a molteplici angoli di ripresa.

Fra i suoi giochi più famosi troviamo poi i Game show dal vivo, basati su format televisivi o grandi giochi di slot, come la famosa Gonzo’s Quest. Quest’ultimo titolo creato da NetEnt, e successivamente da Evolution.

Evolution

Evolution è forse il provider più conosciuto negli ambienti di live casino, per i suoi giochi immersivi. Si tratta di giochi spesso ispirati a format tv, come quiz o ruote della fortuna a premi.

Tra i titoli più famosi troviamo “Dream Catcher”,”Monopoly Live”, “Deal or No Deal Live” e “Crazy Time”. Ancora, è nota per i suoi giochi da tavolo presenti nei migliori casino dal vivo, come il Blackjack in diverse varianti.

Chiama inizialmente “Evolution gaming” questa azienda è presente in tutta Europa, con sale anche nell’isola di Malta. I suoi giochi hanno grafiche realizzate in HD e tecnologie di streaming di ultima generazione.

Queste permettono all’utente di vivere un’esperienza virtuale live in ambienti di gioco reali al 100%. Fra le novità introdotte sul mercato da Evolution, troviamo poi la Lightning Roulette.

Si tratta di una variante unica della Roulette, in cui vengono selezionati casualmente alcuni numeri “Lightning”. Questi offrono moltiplicatori di vincita fino a 500x.

Pragmatic Play

Con sede legale a Malta, Pragmatic Play opera in diverse altre località, inclusi Regno Unito, Romania, India e Filippine.

È stata fondata nel 2015 e ha guadagnato rapidamente una solida reputazione nell’industria del gioco e nell’ambito dei casino live.

Diversi sono i punti chiave che hanno reso la Pragmatic famosa. Per esempio, adattamenti responsivi agli smartphone delle funzionalità dei suoi giochi, video slot innovative come Wolf Gold”, “Great Rhino” e “Sweet Bonanza”.

Infine, le sue severe certificazioni hanno reso Pragmatic famosa nel mondo.

Grazie a qualità e impegno per l’integrità del gioco, Pragmatic Play si conferma una scelta popolare nei casino live.

Altri provider di giochi live

Non solo Pragmatic ed Evolution forniscono giochi dal vivo ai migliori casinò online. Vi sono altri provider che possiamo identificare come ottimi fornitori di software per i casino live. Ecco altri 5 aziende di servizi di casino live fra le migliori al mondo:

Betgames TV: provider di giochi dal vivo che offre una varietà di giochi d’azzardo, in tempo reale, tramite streaming video. Fondata nel 2012, l’azienda ha sede a Vilnius, Lituania. Alcuni dei suoi titoli sono: Lucky 5, Speedy 7 e Bet on Poker.

Microgaming: fondata nel 1994, Microgaming è stata una delle prime aziende a sviluppare software per casino live. Oggi presente su tutti i migliori casino dal vivo, la Microgaming deve la sua fortuna al gioco “Mega Moolah”. Oggi ha creato anche numerosi giochi a tema, come slot machine di Games of Thrones o Jurassic Park.

Playtech: si tratta di un’azienda di gaming nota per offrire una vasta gamma di giochi di alta qualità e innovativi, come le roulette immersive. Si tratta di uno dei nomi più conosciuti nell’ambito dei casino live

Ezugi: fondata nel 2012, l’azienda ha sede a Tel Aviv, Israele. È nota per i suoi elevati standard di sicurezza e per i suoi giochi responsive.

VIVO gaming: è un altro provider di giochi dal vivo per i live casino. Fondata nel 2010, l’azienda ha sede a San Jose, Costa Rica. Si distingue dagli altri provider poiché permette all’utente di personalizzare la propria esperienza di gioco con funzioni uniche.

I Top 3 casino live

I nostri esperti hanno selezionato i migliori 3 casino live che si aggiudicano il podio. Si tratta di casino online live stranieri, con licenza non AAMS.

Per ogni piattaforma abbiamo selezionato i giochi live più belli e i game show più famosi. Questi sono, per chi non lo sapesse, una forma di intrattenimento interattivo che si basa sui classici giochi televisivi come i quiz a premi.

Questi casino live, si orientano tutti sulle Criptovalute come metodo di pagamento e deposito, che non richiede commissioni e garantisce massima sicurezza.

TG Casino

TG Casino è un casino live con licenza Curaçao eGaming. È un casino online che permette di sperimentare una grande varietà di giochi. Ad esempio le popolari slot online, giochi da tavolo, giochi di carte e i nuovi “Crash games”.

Non solo gambling, ma anche betting. Sono moltissime le tipologie di sport, anche quelle più di nicchia, che si possono trovare su questo casino live.Troviamo il golf, il calcio gaelico, le freccette, ecc.

Nome casino TG Casino Licenza di gioco Curacao eGaming Provider giochi live Evolution, Pragmatic Play Giochi live Mega Roulette, Speed Baccarat, Speed Auto Roulette, BlackJack Azure, Lightning Roulette Game Shows Crazy Time, Deal Or No Deal, Game Shows Lobby, Bollywood Stars, Mega Ball, Dead Or Alive Saloon Scommesse dal vivo Si Welcome bonus Bonus di benvenuto 200% fino a 10 ETH Metodi di deposito e prelievo Criptovalute, Token, proprietario $TGC

Tra i metodi di pagamento accettati, troviamo quelli delle criptovalute, che consentono una velocità di transazione senza eguali. Fra queste, troviamo anche un token proprietario ($TGC): si tratta della cripto gestita interamente dal portale TG.Casino.

Lucky Block

Il casino dal vivo Lucky Block, con licenza di gioco sempre dalla Curacao eGaming, offre un’esperienza di gioco online coinvolgente. È accessibile anche da Telegram oltre che da browser tradizionale. Lucky Block è anche il miglior crypto casino in Italia.

Lucky Block offre una vasta gamma di opzioni per quanto riguarda le scommesse sportive e la possibilità di giocare in tempo reale.

Qui gli appassionati di sport, troveranno sicuramente un ambiente stimolante, per mettere alla prova le proprie capacità.

Nome casino Lucky Block Licenza di gioco Curacao eGaming Provider giochi live Evolution, Pragmatic Play,Betgames TV, Bombay Live Giochi live Infinite Blackjack, Red Door Roulette, One Blackjack, Mega Roulette, Powerup Roulette Game Shows Crazy Pachinko, Crazy Time, Deal Or No Deal, Cash or Crash Scommesse dal vivo Si Welcome bonus 200% fino a 25.000 euro e 50 giri gratuiti Metodi di deposito e prelievo Criptovalute, Token, proprietario Lblock

Lucky Block presenta un token proprietario chiamato Lblock, offrendo agli utenti diversi vantaggi ed una flessibilità aggiuntiva nei pagamenti.

Spesso poi vi sono bonus di compleanno o ricorrenze che regalano agli utenti possibilità di puntata e gioco gratuite.

Puntando quindi a questa combinazione vincente di elementi, Lucky Block si distingue come uno dei migliori casino dal vivo.

Mega Dice

Mega Dice è un casino live che anch’esso offre la possibilità di accesso tramite Telegram. Si tratta di una nuova piattaforma che offre un pacchetto di benvenuto ricco come accade sui live casino esteri. (Parliamo del 200%, fino a 1 BTC-Bitcoin, insieme a 50 giri gratis alle slot machine).

Quando citiamo il termine “giri gratis”, ci riferiamo ovviamente alle prime giocate alle varie slot machine di un casino live. E tali sono senza costi aggiuntivi. Questi danno all’utente la possibilità di accumulare vincite bonus in denaro.

Mega Dice è orientato anch’esso verso le criptovalute ed ha appena lanciato la presale del suo token di governance $DICE. È possibile pagare con le più popolari forme di valuta digitale, prima fra tutte, il Bitcoin.

Nome casino Mega Dice Licenza di gioco Curacao eGaming Provider giochi live Evolution, Pragmatic Play, Betgames TV, Bombay Live Giochi live Blackjack Azure, Blackjack Party, Power Blackjack, Speed Roulette, Speed Baccarat Game Shows Crazy Time, Funky Time, Dragon Tiger, Deal or No Deal, Monopoly, Dream Catcher. Scommesse dal vivo Si Welcome bonus 200% fino a 1 BTC + euro e 50 giri gratuiti Metodi di deposito e prelievo Criptovalute, Token proprietario appena lanciato

Il palinsesto di questo casino dal vivo è ampio: video slot, giochi live con croupier dal vivo, mini giochi. Ancora, giochi di carte per garantire un’esperienza davvero coinvolgente e mai monotona.

Con un sistema di pagamento istantaneo, Mega Dice offre transazioni veloci ma anche sicure, proteggendo l’identità dei giocatori.

Casino Live da mobile

Oggi è possibile accedere ai live casino, semplicemente da mobile. Complice la massiva digitalizzazione delle operazioni che gli utenti fanno quotidianamente, anche lo svago si è trasformato.

Puoi accedere ai sopracitati live casino, sia dalla nota app di messaggistica Telegram, sia attraverso un qualunque browser. Infatti tutti i casino live recensiti hanno delle piattaforme di gioco di tipo responsive, che si adattano a qualunque dispositivo mobile.

Le applicazioni dei casino live, permettono infatti un’esperienza ottimale, anche grazie a siti “responsivi”

Attenzione viene data anche all’accessibilità dei contenuti e delle funzioni, che devono essere intuitive, pratiche e trasparenti per legge.

Perché giocare da mobile quindi? Giocare da mobile permette di accedere alle stesse identiche funzioni rispetto chi accede da pc,

ma con maggiore comodità.

Casino Live e criptovalute

Le criptovalute sono una realtà diffusa su tantissimi casino live con licenza estera euroepa.

Queste sono valute digitali, che permettono di accedere a diversi vantaggi. Primo fra tutti la velocità delle transazioni rispetto altri metodi di pagamento. È possibile scommettere sui casino live, stranieri principalmente, tramite le principali cripto. Vediamo quali sono.

Bitcoin: forse la più conosciuta, il suo nome è quasi sinonimo di “criptovaluta”. Si tratta di una moneta virtuale peer to peer creata oramai nel lontano 2009, da un anonimo giapponese.

Ethereum, molto popolare anch’essa sui casino live, soprattutto stranieri. Non è solo una valuta virtuale, bensì una piattaforma che offre diversi servizi.

Litecoin: è possibile infine che i live casino mettano a disposizione dei propri utenti il Litecoin. Una moneta che deriva dal codice sorgente di Bitcoin, ma che possiede un algoritmo diverso. Può essere utilizzata anche da hardware poco potenti, cosa che Bitcoin non permette.

Token proprietari: spendiamo poi una menzione alle cripto proprietarie in un portale di live casino. Si tratta di crypto “coniate” dal live casino stesso, le quali permettono di accedere a vantaggi esclusivi. Questi sotto forma di promozioni sono ancora più competitivi rispetto alle altre crypto se usate come metodo di pagamento.

Perché i casino live sono tanto amati?

Oggi diventati una fonte di svago, al pari di molti altri giochi online. I giochi da live casino, reperibili su questi casino con croupier dal vivo, sono infatti ricchi di dettagli, del tutto simili a quelli terrestri.

Importante poi menzionare la comodità e la sicurezza, elementi che oggi si ricercano in un’esperienza online. Proprio la sicurezza permette un’esperienza coinvolgente all’utente, il quale si sentirà in un luogo sicuro lasciandosi così trasportare dal gioco.

Infine, i ricchi palinsesti, per quanto riguarda le scommesse sui casino online dal vivo, sono variegati e permettono un’esperienza mai monotona.

Conclusioni

In definitiva, possiamo affermare che i casino live stranieri, sono altrettanto sicuri e validi come quelli italiani grazie alla licenza estera.

Questi si distinguono da quelli ADM più che altro per il loro orientamento verso le criptovalute. Si tratta di valute digitali che permettono rapidità e sicurezza di transazione grazie ad algoritmi informatici.

Inoltre, sui migliori casino live, sono presenti tantissimi giochi divisi tra: crash games, game show, giochi di carte e sezione betting. Grazie al loro ricco palinsesto non annoiano l’utente e garantiscono esperienze immersive.

Domande frequenti

Le criptovalute come metodi di pagamento sui casino live sono sicure?

Le criptovalute ti permettono di giocare a giochi live in modo rapido e senza attendere i tempi di transazione che potrebbero avere altri metodi di pagamento, quali bonifici o alcuni tipi di carte.

Quali giochi sono presenti sui casino online live stranieri?

I casino online live permettono di giocare a diverse tipologie di gioco, fra cui “Game show” e altri giochi live. I primi sono giochi con croupier umano live in stile format tv, mentre i secondi sono giochi tradizionali. Puoi giocare live, per esempio a Poker, con altri giocatori reali in diretta streaming.

A quanto ammontano le promozioni e i bonus sui casino live stranieri?

Ogni casino online live è a sé stante: promozioni, tipologie e l’ammontare dei bonus possono variare da operatore a operatore. Generalmente in tutti i casino live è presente un Welcome Bonus molto generoso.

Quali sono i migliori casino con croupier dal vivo?

Innanzitutto quelli con una licenza valida e che hanno delle buone recensioni. Un buon casino live dovrebbe avere inoltre giochi forniti da aziende leader come Evolution e Pragmatic Play.

I casino online live stranieri possiedono licenza?

Come abbiamo accennato, i casino online live stranieri, possono avere o meno licenza. Quelli qui citati sono tutti regolamentati vigilati dalla CuraÇao Gaming ad esempio, l’autorità che opera nell’Isola di Curaçao. Pertanto, le licenze agli operatori di casino live seguono le sue regole.