Cosa sono i bonus casino senza deposito e quali sono i migliori? I nostri esperti hanno realizzato questa guida proprio con lo scopo di analizzare tale tipo di promozione e fare chiarezza.

Si tratta di un bonus che attira tanti giocatori, dato che consente di provare a giocare senza rischiare denaro proprio. Va comunque premesso che i bonus casino senza deposito sono rari, e che questa promozione è soggetta a condizioni restrittive.

La classifica dei migliori bonus senza deposito al casino online – Lista aggiornata al 2024

Vediamo subito la lista dei migliori bonus casino senza deposito del mese con la top 10 dei siti di gioco online sicuri in Italia:

TG Casino – Il #1 tra i casino con bonus senza deposito, disponibile anche su Telegram Lucky Block – Miglior casino senza registrazione del 2024 con oltre 8.000 giochi e 50 Giri Gratis Mega Dice – Primo casino con bonus senza deposito con scommesse e prelievi immediati WSM Casino – Nuovo casino con bonus senza deposito su Telegram; bonus del 200% Playzilla – Oltre 400 tavoli da gioco su questo nuovo sito con slot online Cashwin – Uno dei migliori nuovi siti slot online in assoluto del 2024 Gxmble – Casino online con bonus crescente fino a 2500 EUR BetMartini – Casino online con bonus fino a 500 EUR MetaSpins – Crypto casino con prelievi gratuiti Betmartini – Il miglior cashback di benvenuto fino a 1BTC

Real bonus e fun bonus nei casino senza deposito

La differenza tra Real Bonus e Fun Bonus consiste sia nella prelevabilità di una vincita che nella flessibilità di utilizzo. In particolare, il Real Bonus è un credito che necessita di essere puntato una sola volta prima di diventare prelevabile.

Il Fun Bonus invece, prevede un requisito di puntata pari o superiore a 2x, condizione necessaria per trasformarlo in Real Bonus. Dunque il Real Bonus è gerarchicamente superiore al Fun Bonus, in quanto quest’ultimo è soggetto a più condizioni per diventare prelevabile.

È proprio il cosiddetto “requisito di scommessa” chiamato anche wagering a consentire di trasformare un Fun Bonus in Real Bonus.

Quello dei requisiti di scommessa è un concetto importante anche per il bonus casino senza deposito, come vedremo a breve.

Bonus benvenuto casino senza deposito

I bonus casino senza deposito immediato, sebbene rari da trovare, esercitano un forte ascendente sui giocatori e sono di solito presenti nei migliori casino senza documenti.

Si tratta di un incentivo pensato principalmente per i nuovi giocatori, e consente loro di giocare al casino senza dover versare denaro. Tutti amano la possibilità di provare qualcosa gratuitamente, e con il casino bonus senza deposito è addirittura possibile vincere denaro.

Ecco perché il bonus immediato senza deposito e senza documento sia particolarmente ricercato dai giocatori. Ricordiamo comunque che trovarlo è davvero difficile, e spesso le condizioni da soddisfare sono alquanto macchinose.

Per usufruire del casino con bonus senza deposito, quando si ha la fortuna di trovarlo, è sufficiente registrarsi sul sito.

Giri gratis e free spin dei bonus casino senza deposito

Oltre al bonus casino senza deposito, esistono altre possibilità per provare gratuitamente un gioco sui migliori casino online.

È questo il caso dei giri gratis (o “free spin”), bonus che i casino offrono per giocare gratuitamente alle slot. In questa maniera è possibile dunque provare le slot più belle gratuitamente e provare a vincere realmente denaro.

La promozione dei giri gratis ed il bonus casino senza deposito potrebbero essere cumulabili, se previsto dall’offerta. Alla stessa maniera potrebbero esserci anche delle limitazioni previste dai termini e condizioni dell’offerta, che vale sempre la pena consultare.

Solitamente l’offerta del bonus casino senza deposito si attiva alla registrazione del nuovo utente, assieme ad altri eventuali bonus .

Bonus casino senza deposito: il cashback

Il cashback non è un vero e proprio bonus casino senza deposito, di seguito vedremo il perché.

Iniziamo con il dire che il cashback consente agli utenti di recuperare una percentuale delle perdite, sotto forma di credito. Ci sono delle variabili che riguardano la percentuale di cashback, i giochi in cui esso è applicabile e l’importo massimo rimborsabile.

Come accennato non si tratta di un vero bonus casino senza deposito immediato, in quanto calcolato su perdite di vero denaro. Quindi il giocatore che desidera usufruire di questa promozione deve aver effettuato già un primo versamento sul conto gioco.

Molti giocatori ritengono il cashback una promozione migliore del bonus casino senza deposito immediato, perché più conveniente a lungo termine.

Bonus casino senza deposito: programma VIP

Una delle promozioni più particolari che troviamo anche nei casino bonus senza deposito è il programma VIP, destinato solo a determinati giocatori.

Tale promozione non richiede un deposito per attivarsi, dunque non è un bonus casino senza deposito. Si tratta invece di una offerta (che può includere diversi vantaggi) riservata agli utenti più assidui di un casino online, i cosiddetti High Roller.

Tra i vantaggi dell’appartenere ad un programma VIP in genere ci sono bonus maggiorati, cashback migliori e incentivi minori. L’obiettivo è quello di mantenere alto il livello di partecipazione e coinvolgimento dei grandi scommettitori.

Molti utenti mirano più al programma VIP (ritenuto più conveniente) di una sala giochi online che al bonus senza deposito immediato.

I codici bonus casino senza deposito

I casino con bonus senza deposito possono offrire dei codici bonus ai giocatori, sia ai vecchi che ai nuovi iscritti.

Questi codici altro non sono che serie alfanumeriche che garantiscono ai loro possessori particolari vantaggi. Tra questi solitamente ci sono i giri gratuiti, offerte che si susseguono nel corso dell’anno o promozioni speciali.

I giocatori in possesso di tali codici devono digitarli nell’apposito spazio in fase di registrazione sul casino con bonus senza deposito. Fatto questo, il bonus senza deposito casino viene accreditato sul conto gioco dell’utente.

In altri casi capita invece che il codice bonus venga automaticamente inserito proprio durante l’iscrizione sulla piattaforma.

Come valutare i bonus casino senza deposito

I fattori da considerare per valutare i bonus casino senza deposito sono numerosi, ed è bene conoscerli tutti.

In questo modo il giocatore potrà infatti scegliere in maniera più consapevole e individuare l’offerta migliore per sé. Ricordiamo infatti che non esiste a prescindere un bonus immediato senza deposito e senza documenti migliore degli altri.

Ad esempio, molto dipende dalle proprie abitudini di gioco o dal budget che si decide di investire settimanalmente o mensilmente.

Chi ama il tavolo verde ad esempio, tende a cercare particolari bonus senza deposito pensati per i giochi da casino. Chi ama lo sport invece, preferisce i bonus senza deposito scommesse più ricchi ed in grado di moltiplicare le vincite.

Di seguito forniremo allora importanti approfondimenti su alcuni tra i più importanti bonus senza deposito casino.

Wagering

Il wagering è un requisito minimo di puntata che indica quante volte un bonus casino senza deposito va rigiocato prima di diventare prelevabile.

Dunque si intende il volume di gioco che ogni utente deve riuscire a generare per poter successivamente riscuotere un bonus.

Ad esempio, se un bonus casino senza deposito da 50€ ha 20x come requisito, l’utente deve giocare 1000€ (20 x 50€) prima di poterlo prelevare.

Bisogna quindi considerare che ci vuole dunque tempo prima di incassare un bonus casino senza deposito immediato con wagering alto.

Scadenza del bonus senza deposito

La scadenza di un bonus casino senza deposito è quel limite di tempo entro il quale il bonus va utilizzato. Spesso entro la scadenza vanno anche soddisfatti i requisiti di puntata previsti per convertire in denaro il bonus senza deposito scommesse.

È importante leggere termini e condizioni di ogni bonus casino senza deposito anche per acquisire informazioni di questo tipo. Tra l’altro il fatto che ci sia una scadenza spesso induce ad utilizzare il bonus senza deposito scommesse in maniera poco razionale.

Meglio informarsi prima dunque, su una eventuale scadenza del bonus immediato senza deposito e senza documento individuato.

Limiti vincita

Il limite di vincita è un parametro che indica l’importo massimo che gli utenti possono ottenere adoperando il bonus.

Conoscendo qual è il limite di vincita, si può capire quale sia il potenziale del bonus senza deposito scommesse. È possibile acquisire tali informazioni sulla pagina dei termini e condizioni del casino bonus senza deposito prescelto.

Importo del bonus senza deposito

Molti ritengono l’importo del bonus casino senza deposito l’aspetto più importante da considerare per scegliere la piattaforma in cui iscriversi.

In realtà non è proprio così, sebbene esso indichi il credito offerto agli utenti senza che questi effettuino un deposito. Infatti, nello scegliere il giusto bonus casino senza deposito bisogna considerare il tasso di conversione.

Se questo è basso, il valore del bonus casino senza deposito immediato viene ridimensionato anche se di importo elevato.

Compatibilità con altre promozioni

La compatibilità è un fattore da considerare sempre quando ci si iscrive su una piattaforma.

Non è infatti detto che i vari bonus casino senza deposito immediato possano cumularsi tra loro, aumentando il potenziale di vincita. Diventa per questo motivo ancora più importante visionare la pagina dedicata a termini e condizioni per risolvere questo dubbio.

Ogni casino decide infatti autonomamente l’eventuale compatibilità tra due bonus differenti (ad es. bonus senza deposito immediato ed il bonus multiple).

Alcuni casino bonus senza deposito evidenziano questa informazione sin da subito, altri invitano gli utenti a visionare termini e condizioni.

Giochi validi per il bonus senza deposito

Le varie piattaforme indicano la lista dei giochi validi per il bonus casino senza deposito proposto agli utenti.

Bisogna sottolineare infatti che il bonus senza deposito spesso non è utilizzabile su tutti i giochi di un casino online.

L’utilizzo del bonus immediato senza deposito e senza documento può infatti essere limitato solo a specifiche categorie di giochi. In molti casi si tratta di una singola slot online, oppure dalle VLT di un dato provider software.

Tutto dipende dalle condizioni previste dalla piattaforma che si sta valutando. È consigliabile per questo individuare tali informazioni sulla pagina dei T&C del sito del casino bonus senza deposito individuato.

Top 3 casino con i migliori bonus e promozioni del 2024

Come accennato esistono diverse tipologie di bonus e promozioni, talvolta particolarmente invitanti per gli utenti.

Non sempre infatti il bonus senza deposito immediato è la promozione più conveniente. Anzi, spesso non lo è e le alternative davvero interessanti non mancano.

Dai bonus sul primo deposito passando per il cashback e le quote aumentate, la scelta è davvero ampia. Di seguito elencheremo i 3 casino che a nostro parere offrono i bonus e le promozioni migliori del 2024.

Sottolineiamo che tali piattaforme non offrono il bonus casino senza deposito, raro e difficile da ottenere. Ad ogni modo, nonostante l’assenza di un bonus senza deposito immediato, questi casino online presentano ugualmente promozioni molto vantaggiose.

Chiaramente, nella scelta abbiamo tenuto conto anche dei livelli di sicurezza e privacy che ciascuna piattaforma è in grado di offrire. Non potevamo non considerare questo aspetto nell’individuare le 3 piattaforme che seguono, per suggerire veramente il meglio agli utenti.

Per ciascuna piattaforma abbiamo evidenziato alcune caratteristiche peculiari e chiaramente i bonus e le promozioni più importanti. Ecco dunque di seguito le 3 piattaforme che non faranno sentire la mancanza di un bonus casino senza deposito.

1. TG Casino

TG Casino, oltre ad essere il casino crypto #1, è una piattaforma basata su Telegram, ed offre l’opportunità di cimentarsi in tantissimi giochi, inclusi quelli da casino, e scommesse.

Accessibile adesso anche via browser, TG.Casino offre un’ottima esperienza di gioco anche da mobile. È in possesso di una regolare licenza di gioco rilasciata dalla Curacao eGaming, ed offre numerose risorse agli utenti.

Tantissimi sono infatti i giochi da casino a disposizione e tra questi baccarat, roulette e blackjack, per citarne alcuni. Chi preferisce può cimentarsi in questi giochi anche dal vivo, con un vero croupier e giocatori reali.

Anche gli amanti delle scommesse sportive hanno tante opportunità di divertimento su TG.Casino, a prescindere dalla disciplina preferita. Infatti sono oltre 40 gli sport sui quali è possibile scommettere, inclusi anche quelli meno diffusi ma altrettanto avvincenti. Tra l’altro è possibile scommettere anche “live”, dunque ad evento in corso, per un surplus di pathos ed emozioni.

Licenza Curacao eGaming Numero di giochi 3000+ Numero di Sport 40+ Criptovalute accettate Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether Sol, Shiba, Dodgecoin, Tron, $TGC. Welcome bonus 200% Rakeback fino a 10 ETH + 50 free spin Altre promozioni /

Sono poi disponibili i famosi Game Shows, ma anche gli eSports, per un catalogo che vanta oltre 300 giochi. TG.Casino fa inoltre parte di quei casino online che accettano le criptovalute per depositi e prelievi.

Ciò aumenta il livello di privacy e sicurezza per gli utenti, ma soprattutto garantisce loro transazioni molto rapide. Tra l’altro TG.Casino dispone di una criptovaluta proprietaria che si chiama $TGC, la quale offre vari vantaggi ai giocatori.

I Bonus di TG Casino

Come accennato qui non troviamo il bonus senza deposito casino, dato che è raro e difficile da poter ottenere.

TG. Casino offre comunque degli interessanti bonus ai propri utenti, su tutti il suo famoso Welcome Bonus. Questo prevede il 200% Rakeback fino a 10 ETH + 50 giri gratuiti alle slot machine.

Ricordiamo che il Rakeback è la restituzione al giocatore di parte delle rake (ovvero le commissioni) al raggiungimento di determinati obiettivi. Sfruttando i 50 giri gratuiti alle slot inoltre, sarà possibile cercare di ottenere già qualche vincita da utilizzare per nuove giocate.

> VAI SU TG CASINO <

2. Lucky Block

Lucky Block è un casino online di nuova generazione che tantissimi utenti considerando già tra i migliori in assoluto.

Su questa piattaforma con licenza Curacao è possibile scegliere tra oltre 6000 giochi, inclusi i crash games, e tantissime slot machines. Tra le slot più famose di Lucky block ricordiamo Book of Ra, apprezzatissima da tantissimi utenti.

Non ci si annoia di certo su Lucky Block, considerando l’ampia offerta che include anche giochi da casino e scommesse sportive. Gli amanti del tavolo verde potranno infatti cimentarsi, anche dal vivo, a sessioni di blackjack, roulette e baccarat, ad esempio.

Chi cerca invece il brivido della scommessa invece, su Lucky Block trova oltre 40 discipline diverse in cui piazzare la propria giocata. Anche in questo caso è possibile scommettere dal vivo, per cercare di sfruttare il proprio intuito usufruendo anche di quote più alte.

Licenza Curacao eGaming Numero di giochi 6000+ Numero di Sport 40+ Criptovalute accettate BTC, ETH, USDT, LTC, SOL, XRP, DAI, LBLOCK e altre criptovalute. Welcome bonus 200% fino a 25.000€ + 50 free spin Altre promozioni Missioni di gioco della settimana, Missioni di ricarica infrasettimanali, Slot del torneo Saturday’s Lucky, Mega Wheel Madness + Crash & Win, Kalamba Cash Drops

Tra l’altro su questa piattaforma è particolarmente ricca anche la sezione dedicata agli e-Sports, inclusi il calcio, motori e cavalli.

Lucky Block accetta pagamento in criptovalute ed è possibile adoperarne tante altre a parte ovviamente i Bitcoin. Tra queste anche $LBLOCK, la criptovaluta proprietaria di Lucky Block che, come tutte le crypto, garantisce privacy e rapidità.

I Bonus di Lucky Block

Su Lucky Block non è disponibile alcun casino bonus senza deposito, comunque modo raro e difficile da ottenere, ma interessanti bonus.

Su tutti il bonus di benvenuto pari al 200% (fino a 25.000€) + 50 giri gratuiti alle slot, ma non solo.

C’è anche un interessante bonus (ogni Mercoledì) che prevede una ricarica settimanale in base al livello di fedeltà dell’utente. Inoltre il torneo “Slot Saturday” consente ogni fine settimana di vincere un montepremi di 3.500€, in base al punteggio.

Ricordiamo infine il gioco della settimana di Lucky Block, per il quale completate 4 missioni si ottengono fino a 230 free spin.

> VAI SU LUCKY BLOCK <

3. Mega Dice

Mega Dice è un casino online con licenza di Curacao tra i più interessanti e ricercati del momento.

Questa piattaforma offre agli utenti un catalogo con oltre 5000 giochi, davvero una selezione in grado di accontentare tutti. Tra questi gli immancabili Crash Games ma anche i Game Show, che oggi attirano l’interesse di tanti giocatori.

Il bonus di benvenuto di Mega Dice prevede il 200% fino a 1 BTC + 50 giri gratuiti alle slot machine.

Chi ama il tavolo verde non ha che da scegliere qui, incluse sessioni “live”con giocatori reali ed un vero croupier.

Che sia il poker, blackjack, baccarat o la roulette, su Mega Dice è possibile avere sempre un’esperienza di gioco coinvolgente.

Licenza Curacao eGaming Numero di giochi 5000+ Numero di Sport 40+ Criptovalute accettate BTC, ETH, USDT, LTC, SOL, XRP, DAI e altre criptovalute. Welcome bonus 200% fino a 1 BTC + 50 free spin Altre promozioni MMissioni di gioco della settimana, Missioni di ricarica infrasettimanali, Slot del torneo Mega Saturday,Mega Live Casino Sundays, Mega Wheel Madness + Crash & Win!, Kalamba Cash Drops, Drops & Wins.

La scelta è ampia anche per chi ama lo sport, dato che è possibile puntare una scommessa su oltre 40 discipline sportive. È disponibile anche la famosa modalità “live” per un’esperienza ancora più entusiasmante, su tantissimi sport.

Tra l’altro vi sono anche tantissimi eventi sportivi virtuali sui quali puntare, incluso il calcio e le corse dei cavalli. Il poter adoperare le principali criptovalute per depositi e prelievi garantisce agli utenti transazioni rapide ma soprattutto anonime.

Ricordiamo infine che anche Mega Dice dispone di una criptovaluta proprietaria, $DICE, che accresce il valore e l’autorevolezza della piattaforma.

I Bonus di Mega dice

Sicuramente il welcome bonus di Mega Dice del 200% (fino a 1 BTC) + 50 free spin è già allettante.

A questo si aggiungono i due bonus sul deposito ogni Mercoledì, ricariche che premiano gli utenti in base al livello di fedeltà. Ci sono inoltre diverse missioni di gioco che consentono di ottenere nuovi free spin nel corso della settimana per determinati giochi.

Molto interessanti sono infine le slot del torneo “Mega Saturday”, per vincere fino a 2.500 USDT. Non c’è dunque un bonus immediato senza deposito, ma Mega Dice propone comunque bonus molto interessanti.

> VAI SU MEGA DICE <

Bonus casino senza deposito Live

Sicuramente la sezione “live” di ogni casino online è tra le preferite da ogni giocatore, per questo da loro molto frequentata.

È certamente la sezione più innovativa e dinamica di una piattaforma di gioco online. In particolare i bonus dedicati alla sezione “live” sono pensati per accrescere e migliorare l’esperienza di gioco al tavolo del casino.

Essi offrono dei vantaggi all’interno delle stanze live, e gli utenti possono adoperarli secondo quanto previsto dai T&C. La caratteristica più importante dei casino Live è indubbiamente la presenza di veri croupier dal vivo.

Esistono poi anche i bonus senza deposito scommesse pensati per gli eventi sportivi dal vivo.

Queste promozioni non fanno di certo rimpiangere i casino con bonus senza deposito, tra l’altro rari e difficili da ottenere.

I più importanti provider del settore sono Evolution e Playtech. Ecco quali sono alcuni dei loro giochi live più famosi:

Blackjack Surrender è una famosa versione del blackjack di Playtech. La sua particolarità è quella di consentire al giocatore di arrendersi se le carte ricevute non sono molto promettenti.

è una famosa versione del blackjack di Playtech. La sua particolarità è quella di consentire al giocatore di arrendersi se le carte ricevute non sono molto promettenti. XXXtreme Lightning Roulette è il fiore all’occhiello di Evolution, e presenta alcune differenze dalle roulette tradizionali. Su tutte, qui ci sono payout più alti e la possibilità di moltiplicare la posta x50 e x500. Inoltre alcuni moltiplicatori speciali consentono di far lievitare la vincita a 2000 volte la posta.

è il fiore all’occhiello di Evolution, e presenta alcune differenze dalle roulette tradizionali. Su tutte, qui ci sono payout più alti e la possibilità di moltiplicare la posta x50 e x500. Inoltre alcuni moltiplicatori speciali consentono di far lievitare la vincita a 2000 volte la posta. Quantum Roulette Live di Playtech è una variante della roulette, che rende imprevedibile ogni giocata. Ci sono dei moltiplicatori che possono far lievitare la posta x500, e varie funzioni speciali. È presente un croupier dal vivo e la roulette è azionata da un meccanismo RNG.

di Playtech è una variante della roulette, che rende imprevedibile ogni giocata. Ci sono dei moltiplicatori che possono far lievitare la posta x500, e varie funzioni speciali. È presente un croupier dal vivo e la roulette è azionata da un meccanismo RNG. Baccarat squeeze live è un bellissimo gioco targato Evolution. Ci sono più di 15 telecamere a riprendere ogni fase del gioco, con tanto di primi piani sui movimenti del dealer.

Come richiedere un bonus casino senza deposito

Per richiedere un bonus casino senza deposito immediato non c’è un’unica procedura.

Infatti, i passi da seguire per richiedere il proprio bonus casino senza deposito possono variare di piattaforma in piattaforma. Ci sono comunque dei passaggi che verosimilmente sarà necessario seguire nella maggior parte dei casi per richiedere il bonus senza deposito.

Noi abbiamo deciso di elencarle di seguito, ricordando comunque che trovare un casino con bonus senza deposito è davvero raro.

Ricerca del casino con un bonus senza deposito: la prima cosa da fare è valutare bene la piattaforma in cui iscriversi ed il livello di sicurezza e privacy offerto. In secondo luogo bisogna riuscire a trovare una piattaforma che offra il casino bonus senza deposito. Registrazione al casino: individuata la piattaforma che offre il bonus immediato senza deposito e senza documento, bisogna registrarsi. La procedura di registrazione solitamente è rapida e snella nei casino non AAMS. Codice promozionale: alcuni siti offrono il bonus immediato senza deposito e senza documento in maniera automatica, altri forniscono un codice promozionale. Questo codice va inserito nell’apposito campo per attivare il bonus casino senza deposito immediato. Scelta del bonus di benvenuto: alcune piattaforme potrebbero richiedere all’utente di scegliere il bonus di benvenuto preferito. In quel caso sarà necessario selezionare il bonus immediato senza deposito e senza documento. Primo deposito: se il bonus casino senza deposito non dovesse essere disponibile, all’utente sarà chiesto di effettuare un primo deposito. In questa maniera sarà possibile visionare sul proprio account anche l’ammontare del bonus. Raggiungimento del wagering: quasi sempre i casino con bonus senza deposito prevedono il wagering per questo tipo di promozione. Ciò significa che l’ammontare del bonus va giocato più volte prima di essere veramente prelevabile. Spesso il wagering è così alto che riuscire a prelevare il bonus immediato senza deposito e senza documento è davvero difficile. Prelievo della vincita: quando tutti i requisiti saranno stati soddisfatti, sarà il momento di prelevare il bonus senza deposito immediato. Bisogna quindi soddisfare le condizioni previste per trasformare il bonus in denaro reale. Per prelevare il proprio bonus senza deposito casino è possibile scegliere tra i vari metodi di pagamento accettati.

Conclusioni

Sono tanti i giocatori a considerare i bonus casino senza deposito la migliore promozione quando ci si iscrive ad un casino. Ciò avviene principalmente perché i casino con bonus senza deposito consentono di provare a giocare senza investire denaro proprio. Alcuni cercano i casino bonus senza deposito per testare metodi di gioco e arrivare preparati quando si comincia a giocare “sul serio”.

La verità però, è che i bonus casino senza deposito sono rari e soggetti a wegering così alti da renderli irraggiungibili. Tra l’altro i bonus senza deposito non sono che degli strumenti promozionali che le piattaforme utilizzano per acquisire nuovi clienti.

Potrebbe trattarsi di una strada percorribile solo per chi muove i primi passi, considerando che spesso il loro valore è esiguo. Un utente più esperto, ai bonus senza deposito potrebbe preferire altri bonus che richiedono piccolo investimento, ma più semplici da ottenere.

FAQ

Abbiamo dunque visto cosa sono i bonus casino senza deposito e come funzionano. Di seguito proporremo alcune tra le domande che più spesso gli utenti si pongono circa i casino con bonus senza deposito.

Cosa si intende per casino con bonus senza deposito?

I casino bonus senza deposito sono quelle piattaforme che all’iscrizione offrono del credito agli utenti senza che questi versino denaro. È il cosiddetto bonus casino senza deposito, che consente di provare a giocare senza perdere i propri soldi.

È legale giocare sui casino con bonus senza deposito?

Si, giocare sui casino bonus senza deposito è legale purchè la piattaforma prescelta sia in possesso di una regolare licenza UE.

È necessario registrarsi per ricevere il bonus casino senza deposito?

Si, praticamente tutte le piattaforme richiedono all’utente di iscriversi per riconoscergli il bonus casino senza deposito.

I soldi vinti con il bonus casino senza deposito sono subito prelevabili?

I soldi vinti con il bonus casino senza deposito non possono essere prelevati immediatamente, ma bisogna rispettare i requisiti di scommessa. Tra questi il wagering, che spesso rende il bonus senza deposito casino difficile da ottenere e meno conveniente rispetto ad altre promozioni.

I bonus casino senza deposito sono soldi reali?

No, i bonus casino senza deposito sono un credito virtuale (Fun bonus) riconosciuto al giocatore al momento dell’iscrizione. Tale bonus casino senza deposito immediato può trasformarsi in vero denaro quando vengono soddisfatti i requisiti di scommessa previsti.

I bonus casino senza deposito immediato sono cumulabili con altre promozioni?

Non è detto che i bonus casino senza deposito siano cumulabili con altre promozioni, quasi sempre non è possibile farlo. Bisogna comunque consultare la pagina dei termini e condizioni per scoprire l’eventuale cumulabilità dei bonus senza deposito con altre promozioni.