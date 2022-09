Decidere se comprare o vendere asset è complicato, non tutti sono esperti di finanza, figuriamoci di criptovalute. Per questa ragione sempre più trader stanno analizzando il Bitcoin Rainbow Chart per decidere cosa fare con il volatile re delle crypto.

I tempi cambiano e i mercati con loro. Tecniche e strategie profittevoli per anni possono tramutarsi in un bagno di sangue per i portafogli dei trader più esperti, figuriamoci per coloro che approcciano la finanza quasi per gioco.

Purtroppo il mondo delle criptovalute ha favorito un comportamento assai dannoso per tutti: l'idea che basti aprire un account presso un exchange per avere successo.

Quando leggiamo di criptovalute, rischiamo di associare molto spesso le valute digitali alla possibilità di diventare ricchi dall'oggi al domani, scoprendo che non è proprio così.

Il mercato crypto è molto volatile, altamente rischioso e necessita spesso di una conoscenza quantomeno basilare prima di eventuali investimenti.

Tuttavia, se da un lato Bitcoin ha insegnato a tantissimi che ci si può fare molto male, ad alcuni è riuscito a offrire ottimi profitti.

Proprio sulla scia di questi ultimi, infatti, moltissimi trader (in erba o navigati) credono che BTC abbia ancora tanto da offrire, basandosi su analisi che non tutti conoscono e su indicatori tanto curiosi quanto precisi nel fornire ingressi e uscite dal mercato crypto.

Un esempio è dato dal poco conosciuto, ma sempre più apprezzato, Bitcoin Rainbow Chart. Scopriamo cos'è!

Analisi Bitcoin oggi

Al momento attuale il nostro re delle criptovalute è al di sotto dei 20.000 euro, lottando per superare un periodo che non accenna a migliorare con un prezzo che al momento si attesta sui 19.989,03 euro.

Wall Street ha riaperto dopo il Labor Day dello scorso lunedì, ma ci si aspetta una settimana turbolenta per via di argomenti come inflazione e tassi d'interesse, che non giovano affatto a BTC.

Sopratutto in Europa poi, le borse sono in rosso a causa della crisi energetica e l'inflazione preoccupano non poco, cominciando perfino a fare parlare gli esperti di finanza di recessione. Insomma guai in vista!

Quindi cosa risulterebbe più conveniente? Vendere o comprare BTC?

La risposta degli analisti deriva da diversi fattori e strategie, ma uno degli indicatori più interessanti nell'analisi del prezzo di Bitcoin è la cosiddetta Rainbow Chart.

Che cos'è un Bitcoin Rainbow Chart?

Molti non sapranno di che si tratta, mentre alcuni trader sorrideranno al pensiero di un indicatore strategico tanto curioso quanto accurato.

Sì, perché il Bitcoin Rainbow Chart potrebbe essere un ottimo metodo per capire quando vendere e comprare la criptovaluta!

Si tratta di un grafico basato sulla regressione logaritmica, costituito da bande colorate per indicare quando potrebbe essere il momento di acquistare, vendere o detenere BTC. Il colore del limite inferiore dell'arcobaleno è il blu, a indicare un calo del prezzo della crypto, mentre il colore rosso è il limite superiore, il che significa un aumento del suo prezzo.

I colori superiori del Rainbow Chart indicano un mercato che ha raggiunto valori eccellenti per vendere l'asset. Al contrario, i colori più bassi mostrano che il sentiment del mercato è ribassista, quindi è un ottimo momento per acquistare in attesa di un nuovo rally!

Facile no?

Storico del Bitcoin Rainbow Chart

Il primo ad averlo ideato era un utente di Reddit, denominato "azop", che sfruttò un grafico dai colori arcobaleno per aiutare a comprendere in modo semplice l'andamento della crypto dalla sua nascita nel 2009.

L'indicatore è stato creato quasi per gioco nel 2014, ma un altro utente (parte della famosa community Bitcoin Talk) ha introdotto la regressione logaritmica donando al grafico la caratteristica curva.

Nato quasi per gioco, il Rainbow Chart ha acquisito molta notorietà negli anni, grazie soprattutto all'accuratezza con cui i prezzi si muovono al suo interno!

Oggi, infatti, molti trader lo utilizzano nelle loro analisi, specialmente in un momento come questo in cui si ha bisogno di dati e risposte come forse mai prima nella storia delle criptovalute.

Come interpretare il grafico per vendere o comprare BTC?

All'interno di questo grafico arcobaleno possiamo osservare 9 sfumature di colore che mostrano le fasi secondo cui dovremmo vendere o comprare il re delle criptovalute.

Si comincia dal blu, dove il prezzo risulta in forte ribasso, che suggerisce l'area migliore per comprare BTC.

Poi si arriva a diverse sfumature che raggiungono il colore giallo, area in cui sarebbe più conveniente non agire.

Infine si arriva al rosso intenso, dove il prezzo è stato fortemente spinto al rialzo, suggerendo una bolla imminente, e quindi l'area migliore in cui vendere.

Questi segnali sono molto accurati e grazie a notizie importanti, che riguardano soprattutto i giganti degli investimenti, potremmo riuscire a fare anche qualche affare!

Leggi anche:"Blackrock investe in Bitcoin: il fondo globale si apre alle criptovalute grazie a Coinbase"

Strategia affidabile?

Questa è una domanda che non ha una risposta definitiva purtroppo.

Come nella vita, nulla è mai davvero certo. Soprattutto quando si parla delle criptovalute!

Quello che sappiamo, però, è che il Bitcoin Rainbow Chart piace a molti trader e crypto community per via della sua nota capacità di prevedere il prezzo del BTC, ma non è un metodo sicuro al 100% e va contestualizzato!

Tuttavia, analizzare un indicatore così apprezzato non costa nulla in fondo, giusto? Tanto vale consultarlo durante le nostre analisi come molti altri investitori!

Potrebbe interessarti anche:"Quando comprare Bitcoin? Robert Kiyosaki ha una strategia: attendere fino ai 1.100 USD"