Difficile dire se e quando le criptovalute scompariranno, ma per il momento sono uno degli asset del momento.

Investire nel Web3 è uno dei metodi più rischiosi forse dell'intero universo finanziario, ma di sicuro i ritorni, per alcuni fortunati, si sono rivelati strepitosi.

Dalla crescita esplosiva di Shiba Inu e Dogecoin fino al più celebre Bitcoin, alcune hanno saputo dimostrare come credere a un progetto apparentemente improponibile possa dare degli ottimi frutti.

In particolare, BTC è una delle criptovalute ad avere perso più valore negli ultimi mesi e durante queste settimane potremmo acquistarlo al prezzo scontato che si aggira intorno ai 21.000 euro.

Ma è questo il momento di comprare Bitcoin?

Secondo uno dei guru finanziari più famosi del mondo, Robert Kiyosaki, la risposta non è così semplice.

Tra gli investitori più rinomati del nostro secolo, infatti, tra cui ricordiamo un accanito avversario delle crypto, Warren Buffet, non tutti sono d'accordo sull'opportunità di guadagno rappresentata dalle criptovalute.

Kiyosaki, però, ammette di essere interessato solo a due condizioni, secondo una strategia che per alcuni ha dell'assurdo, ma per altri suoi colleghi è molto più realistica di ciò che pensiamo. Forse la migliore.

Chi è Robert Kiyosaki?

Uno dei guru di finanza più famosi al mondo, uno degli investitori più seguiti degli ultimi anni, nonché autore del famoso bestseller "Padre ricco padre povero".

Robert Kiyosaki è questo e molto altro.

Si è arricchito negli anni '90 con attenti investimenti che hanno portato alla nascita delle sue aziende, Cashflow e Rich Dad, spingendo la sua fama alle stelle.

Il famoso investitore vive negli USA ed è stato uno dei più apprezzati per argomenti come la gestione patrimoniale, diventando uno dei personaggi più iconici per via dei consigli riguardo l'economia personale.

Un uomo che ha tanto da insegnare, ma che riesce a dimostrarsi sempre aggiornato e con le idee chiare anche in un settore complesso e incalzante come il Web3.

Il guru detiene criptovalute in portafoglio?

Non c'è dato sapere cosa si annida all'interno del portafoglio di Kiyosaki, specialmente se si guarda agli asset digitali.

Sappiamo che l'investitore detiene migliaia di proprietà immobiliari, hotel e perfino aziende, ma non c'è dato sapere quanto (e se) del suo capitale sia stato investito in criptovalute.

A tratti simpatizzante, a tratti un pò meno, sappiamo solo che in passato il guru abbia acquistato il Bitcoin come protezione dall'inflazione, al pari di metalli come l'oro o l'argento.

Tuttavia, dopo gli ultimi mesi in cui tutto il settore crypto ha registrato profondi ribassi, non è di sicuro propenso a comprarne ancora. Ma solo per il momento!

Strategia Robert Kiyosaki sul Bitcoin

Cos'ha intenzione di fare il celebre statunitense?

Ebbene il guru ha una chiara strategia sulle criptovalute, in particolare BTC.

Di sicuro vale la pena acquistare la criptovaluta e l'imprenditore ha bene in mente quando comprerà la moneta virtuale.

Robert Kiyosaki ha ammesso, infatti, di avere intenzione di acquistare Bitcoin, ma solo quando arriverà a $1.100!

O per meglio dire, una volta che il re delle criptovalute avrà testato l'area attorno a questo prezzo, se l'asset crescerà lui ne comprerà ancora, altrimenti aspetterà che vendano gli altri prima di comprarne in quantità.

Analisi grafico Bitcoin

Dopo aver quasi superato i $24.461, infatti, il prezzo è ricaduto intorno ai $20.834, preoccupando per l'ulteriore caduta prevista da Kiyosaki.

L'investitore infatti aveva avvertito già che il crollo verso i $9.000 potesse essere vicino, correggendosi per ammettere che sarebbe potuto addirittura arrivare anche a $1.100!

Oggi, BTC è in leggera ripresa, ma se il retest sui $22.000 fallisse, potrebbe davvero rischiare d'innescare un ulteriore pericolosissimo trend ribassista!

Gli occhi sono puntati sul supporto ai $20.750 che, se superato, potrebbe innescare una serie di vendite a catena preoccupanti.

Bitcoin, crollo davvero possibile?

Tutto è possibile, specialmente con le valute digitali.

Robert Kiyosaki conosce bene ciò di cui parla e la sua stima a ribasso, punto cardine della sua eventuale strategia d'acquisto di BTC, è fondata proprio sulla possibilità che tutti, compresi i trader più esperti, allontanano.

Quale? Semplice, le crypto, tutte, possono crollare e scomparire del tutto.

Nessuno ha la sfera di cristallo e ci sono tantissimi fattori che potrebbero spingere ulteriormente il prezzo del BTC verso il basso. Già da tempo il guru ne parla, basterebbe dare un'occhiata al suo account Twitter!

La più grande vendita di BTC della storia

L'imprenditore statunitense è stato molto chiaro: gli asset digitali crolleranno.

Al momento secondo il guru è in atto la più grande vendita di Bitcoin della storia e lui ritiene di dover essere contento dell'evento, perché gli permetterà di acquistare BTC e altre criptovalute a prezzi scontati!

Questo è un vantaggio che hanno tutti e la sua strategia è alla portata di chiunque: attendere un nuovo crollo diffuso e comprare quanti più asset digitali possibili a buon prezzo prima del boom.

Ovviamente il re delle criptovalute al primo posto!

