Cosa si può comprare con i Bitcoin? Questi 7 acquisti sono permessi in Italia

Nel mondo in costante evoluzione delle criptovalute, i Bitcoin stanno emergendo come una forma di valuta digitale sempre più accettata e utilizzata in tutto il globo. In particolare, in Italia, sempre più persone si stanno avventurando nell'utilizzo di Bitcoin per effettuare acquisti di vario genere. L'universo delle criptovalute ha conquistato il Bel Paese, trasformando la percezione del denaro e aprendo nuove possibilità di spesa.

Ma cosa si può comprare con i Bitcoin in Italia? In questo articolo, esploreremo il panorama attuale degli acquisti con Bitcoin. Dalle transazioni online ai veri e propri beni materiali, scopriamo cosa si può comprare coi Bitcoin in Italia.

Bitcoin, cosa si può comprare? L’elenco completo degli acquisti che si possono effettuare

Come abbiamo già premesso, le criptovalute si stanno diffondendo sempre più nel nostro Paese, e non fanno eccezione i Bitcoin. Cosa si può comprare in Italia, con esattezza, grazie a questa valuta?

C’è da sottolineare il fatto che, sebbene non tutti i portali e gli eCommerce accettino i Bitcoin come metodo di pagamento, l’elenco dei siti web che ad oggi accettano questo metodo è in crescita.

Dunque, il primo step per pagare coi Bitcoin è verificare che questa valuta sia accettata. In alcuni Paesi del mondo, esistono addirittura dei ristoranti dove pagare in valuta digitale.

Di base, comunque, sono moltissimi i prodotti ed i servizi che possono essere acquistati. In particolare, 7 tipologie di acquisto possono essere effettuate in Italia con questa valuta. Ecco cosa si può comprare in Bitcoin:

1. Fondi per le scommesse online 2. Videogiochi 3. Prodotti elettronici 4. Servizi legati allo svago e ai viaggi 5. Shopping e beni 6. Carte regalo 7. Donazioni.

Ecco cosa si può comprare in Bitcoin in Italia

L’elenco degli acquisti che possono essere effettuati con questa criptovaluta è dunque abbastanza lungo, e consente di pagare in Bitcoin tutta una serie di prodotti e servizi, virtuali e non.

Analizziamo ancor più nel dettaglio cosa si può comprare con i Bitcoin in Italia e in quali casi è concesso questo metodo di pagamento.

1. Fondi per le scommesse online

Ottime notizie per gli amanti delle scommesse digitali: spesso i casinò online accettano i pagamenti in criptovalute.

Tra le cose che si possono comprare online coi Bitcoin, quindi, ci sono i fondi per giocare e scommettere online.

E anzi, negli ultimi anni sono nati dei casinò online che accettano, come unica valuta, il Bitcoin.

2. Videogiochi

Tra i prodotti ed i servizi che si possono comprare in Bitcoin abbiamo anche i videogiochi.

Ovviamente, per poter effettuare questo acquisto bisogna necessariamente effettuare l’acquisto su un portale che accetta, tra i metodi di pagamento, anche i Bitcoin.

Il numero di questi portali sta comunque salendo esponenzialmente negli anni. Portali come GiochiPlanet e Instant Gaming accettano gli acquisti di videogiochi in Bitcoin.

È inoltre possibile sfruttare portali come Bitrefill, che permettono di acquistare gift card in Bitcoin per acquistare diverse tipologie di prodotti e beni. Tra questi, anche i videogiochi.

3. Prodotti elettronici

Cosa si può comprare in Bitcoin nel caso in cui si vogliano acquistare beni materiali?

In questo caso, abbiamo una scelta davvero vasta. Ad esempio, è possibile comprare prodotti elettronici, sfruttando portali come NewEgg. Questo eCommerce di elettronica e informatica accetta infatti pagamenti in Bitcoin.

4. Servizi legati allo svago e ai viaggi

Allo stesso modo, coi Bitcoin possiamo anche comprare servizi legati ai viaggi ed allo svago. Diversi portali che collaborano con le maggiori piattaforme di booking online accettano Bitcoin.

In particolare, segnaliamo Travela, app disponibile sia per Android che per iOS.

5. Shopping e beni

In generale, molti portali dedicati allo shopping di beni materiali ad oggi accettano Bitcoin. Tra questi, Gear Best e BitCars.

Dunque, per coloro che si domandano cosa si piò comprare in Bitcoin, la risposta è molto ampia, dato che possiamo acquistare praticamente tutto, anche delle auto.

Leggi anche: Quanti soldi servono per comprare un'auto elettrica? Questa è la spesa media d'acquisto

6. Carte regalo

Se la piattaforma eCommerce prescelta non accetta pagamenti in Bitcoin, invece, si può preventivamente acquistare una carta regalo.

Su portali come eGyfter e il già citato Bitrefill, si possono scambiare Bitcoin con gift card da spendere su diversi portali di eCommerce: Zalando, Conad, perfino sul sito Ita Airways.

7. Donazioni

Infine, in Bitcoin possono essere effettuate anche donazioni. Moltissime associazioni dedicate alla beneficenza, infatti, ad oggi accettano donazioni in criptovalute.