Acquistare BTP, ora è il momento giusto, e potrebbe non tornare per molto tempo

I rendimenti dei titoli di stato tornano a salire dopo la flessione registrata a Dicembre, per gli esperti si tratta di una fase transitoria poiché vi sono le condizioni per un rialzo delle quotazione e un abbassamento dei rendimenti.

I rendimenti dei BTP tornano a salire e di conseguenza le loro quotazioni sono al ribasso, di conseguenza il loro prezzo sta scendendo, configurando per gli investitori un ottima occasione per assicurarsi BTP ad un prezzo basso. Gli esperti parlano di ultima occasione perché il quadro economico e macroeconomico italiano ed europeo, lascia trasparire la possibilità che a breve possa esserci una nuova inversione di tendenza, portando su le quotazioni e abbassando i rendimenti.

Come funzionano i rendimenti dei BTP

Il Rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali non sono altro che, il tasso d'interesse annuo, versato con frequenza annuale o semestrale a seconda del titolo, sul capitale "prestato" dagli investitori allo stato, questo tasso d'interesse presenta un valore minimo, fissato al momento dell'emissione dell'obbligazione, ma che, a seconda dell'andamento dell'economia nazionale, della fiducia dei mercati e di tante altre variabili, subisce quotidianamente delle variazioni che influenzano e sono influenzate a loro volta dalla domanda.

Detto più semplicemente, al variare dei rendimenti dei BTP la loro quotazione varia in segno opposto e, al variare delle quotazioni i rendimenti variano in segno opposto. In altri termini, se la quotazione aumenta, i rendimenti calano, se i rendimenti aumentano, la quotazione cala.

Quotazione BTP a gennaio 2024

A gennaio 2024, la quotazione dei BTP ha subito una flessione, significa che la loro domanda è leggermente diminuita, e di conseguenza i prezzi sono calati, mentre i rendimenti hanno iniziato a salire, andando così ad invertire la tendenza registrata a dicembre 2023, quando, i rendimenti dei BTP hanno iniziato a calare e le loro quotazioni hanno iniziato a salire dopo una lunga fase di rialzo dei rendimenti culminata a novembre 2023. Parallelamente anche lo spread ha subito significative variazioni.

Variazioni e oscillazioni di questo tipo non sorprendono più di tanto gli esperti e gli investitori, sono anzi all'ordine del giorno, e spesso sono previste e prevedibili.

In questo caso specifico gli esperti ipotizzano che, le nuove quotazioni stiano attraversando una fase transitoria che potrebbe avere breve durata, in altri termini, l'aumento dei rendimenti e l'abbassamento delle quotazioni, potrebbe durare poco tempo prima che le quotazioni tornino ad aumentare.

Per essere più precisi, il BTP 01ST44 con ISIN (IT0004923998) e scadenza a settembre 2044, presenta un tasso lordo al 4,75%, questo titolo, al 22 dicembre 2023, presentava un rendimento netto al 3,37%. Questo stesso titolo al 5 gennaio 2024 presentava un rendimento netto al 3,68%.

Conviene investire in BTP?

In molti si chiedono quanto durerà la nuova fase di risalita dei rendimenti dei BTP e quanto convenga aspettare per potere ottenere il massimo rendimento dai suddetti titoli.

Per gli esperti, tale scenario avrà breve durata, il rialzo dei rendimenti dei BTP potrebbe durare poche settimane e, una volta terminata questa fase, i rendimenti torneranno a calare, con parallelo incremento delle quotazioni.

Ne consegue che, la finestra temporale in cui sarà possibile acquisire titoli di stato ad un basso prezzo, è circoscritta a poche settimane, ed è proprio in queste settimane che dovrebbe registrarsi quello che, per molti, sarà il prezzo minimo per il 2024.

Terminata questa fase di ribasso, le quotazioni torneranno ad aumentare, una tendenza che potrebbe essere mantenuta per tutto il 2024 per via del forte rallentamento dell'inflazione e della possibilità che, a partire dal secondo semestre dell'anno, la BCE possa attuare i primi tagli al tasso d'interesse.