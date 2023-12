Cardano (ADA) sale del 29% in una settimana e segnala una tendenza storicamente rialzista

Il prezzo di Cardano (ADA) è aumentato di oltre il 29% nell'ultima settimana, il che viene visto come un segnale "storicamente rialzista" mentre il numero totale di indirizzi ADA diminuisce. Secondo la società di analisi on-chain Santiment, il numero totale di indirizzi ADA in calo è un "buon segno", poiché in genere "il calo dei wallet è un segno di piccoli detentori che capitolano e vendono alle balene in perdita".

L'azienda ha pubblicato su X un grafico che mostra che 32.100 wallet ADA sono stati liquidati poiché il prezzo di ADA ha sovraperformato Bitcoin in precedenza, prima che lo schema si ripetesse ancora una volta.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 📈 #Cardano's market value is +7% today, despite the majority of #crypto dropping Wednesday. Total $ADA addresses have been shrinking, which is a good sign. Typically, declining wallets is a sign of small holders capitulating & selling to whales at a loss. https://t.co/7NeeZ6pRph pic.twitter.com/FAsL2AEj9N — Santiment (@santimentfeed) December 6, 2023

Questa capitolazione da parte dei titolari di ADA più piccoli arriva in un momento in cui la rete Cardano ha registrato un aumento significativo del volume delle transazioni che superano i 100.000 dollari, poiché queste raggiungono costantemente nuovi massimi, indicando il crescente interesse degli investitori istituzionali e delle balene per Cardano e la sua criptovaluta nativa ADA.

Gli investimenti su larga scala tendono a portare liquidità e stabilità al mercato, il che può attrarre più investitori. Tuttavia, è importante notare che il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità e che il sentiment degli investitori può cambiare rapidamente.

L’aumento dei grandi investimenti arriva contemporaneamente a un numero crescente di previsioni rialziste sui prezzi di Cardano, con vari analisti che prevedono che Cardano potrebbe arrivare fino a $ 30 entro il prossimo anno, e con una previsione di prezzo che indica un aumento fino al 10.000% per ADA. entro il 2025.

La rete Cardano è in costante crescita, avendo visto la creazione di 9,1 milioni di token nativi e la creazione di oltre 81.400 politiche di token. La rete ha elaborato oltre 79 milioni di transazioni.

Cardano, rally del 70%?

A proposito di previsioni su Cardano, secondo l’analista Ali Martinez ADA mostra il suo movimento di prezzo durante il periodo 2018-2020. Martinez ritiene che se questo modello continua, il valore di ADA potrebbe presto superare la soglia di 0,45 dollari. Successivamente, Ali Martinez ha fatto una previsione ambiziosa, sostenendo che potrebbe esserci un potenziale rally verso 0,75 dollari alla fine di dicembre.

Dall’attuale prezzo spot, un tale aumento significherebbe un aumento di oltre il 70% per Cardano. Oggi ADA registra un robusto aumento del 12,8% in 24h e del 29% negli ultimi 7 giorni. La capitalizzazione di mercato di ADA si attesta a 17,3 miliardi di dollari e il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è pari a 665 milioni di dollari.