Nell'universo degli NFT non si fa in tempo ad acquistare uno dei token, che subito siamo ammaliati da un'altra opera digitale capace di fa schizzare il suo valore alle stelle. Una di queste opportunità è dato dal primo drop di James Harden, parte della collezione "The Way Of The Beard".

Tanti si sono definiti "re" di quello che può essere definito uno dei mercati più dinamici e in espansione degli ultimi tempi, ma pochi sono stati eletti come tali da piattaforme rinomate e legittimate.

Per chi non lo sapesse, pochi giorni fa, uno degli atleti più famosi e pagati di tutti i tempi, Tom Brady, ha eletto un nuovo re degli NFT.

Il quarterback americano può vantare un parterre di fan sfegatati e un patrimonio da capogiro come dice Dazn.com:

"Tom Brady è uno degli sportivi più pagati al mondo, non a caso il suo patrimonio stimato è di 192,7 milioni di dollari. Quando giocava nei New England Patriots percepiva uno stipendio di circa 17,6 milioni. Inoltre può contare anche su introiti milionari derivanti dei vari accordi di sponsorizzazione."

Questo non gli è bastato ed è diventato co-fondatore di una delle piattaforme più famose nel mondo degli NFT, Autograph.

Ecco poi che l'azienda di Brady ha perfino firmato un contratto con il canale sportivo americano ESPN e ci si aspettano grandi cose dalle due realtà impegnate a promuovere lo sport in modo sempre più innovativo, accompagnate anche da Disney+.

Ecco la notizia su Coindesk:

"ESPN e Autograph, la società di token non fungibili (NFT) fondata da Tom Brady, hanno annunciato mercoledì un accordo pluriennale per coniare la prima collezione NFT della rete sportiva."

Ora, uno sportivo del genere, così impegnato nel business NFT, non poteva mancare gli astri nascenti che si stanno gettando a capofitto nel mercato con le opere digitali che ne ritraggono attimi, storia e personalità d'eccellenza.

James Harden ha da poco lanciato una collezione realizzata con i cosiddetti Non-Fungible-Token, sfruttando proprio l'esperienza e la piattaforma del famoso Tom Brady, orgoglioso di dichiararlo il nuovo re degli NFT!

La notizia è fresca, di pochissimi giorni, ma sta cominciando a espandersi a macchia d'olio, specialmente per i fan NBA e gli investitori curiosi che credono nel cestista e nell'azienda Autograph.

Sul giornale online EssentiallySports apprendiamo del drop:

"La guardia All-Star James Harden dei Philadelphia 76ers è pronta con una nuova idea che sta facendo notizia su Internet. Ha lanciato a sorpresa la collezione NFT, intitolata “The Way of the Beard”. Inoltre, questa volta ha collaborato con il famoso mercato NFT di Tom Brady Autograph."

Investitori e fan dell'atleta si sono presto fatti avanti e il prezzo iniziale di 1.000$ era stato già pompato dall'attesa e dall'entusiasmo fino a superare i 5.000$!

Al via con un'asta già il primo drop e adesso scopriremo di più sul campione NBA desideroso di essere il nuove re in campo come nel reame dei token digitali.

Chi è il nuovo re dei Non-Fungible-Token, James Harden?

Tutti gli appassionati di basket dovrebbero ormai conoscere il giocatore statunitense, uno dei protagonisti NBA degli ultimi anni.

Harden è un cestista dei Philadelphia 76ers, classe 1989, che è stato soprannominato "The Beard" per via della sua folta e lunga barba ormai divenuta simbolo.

Paragonato ad altri colossi del basket americano, questo campione possiede diversi record, tra cui quello di essere uno dei nove giocatori capaci di segnare 60 punti in meno di 40 minuti di gioco!

Quest'anno poi si è conclusa una delle transazioni più rilevanti in NBA, come leggiamo su Sky Sport:

"Si conclude dopo poco più di un anno l'avventura di James Harden ai Nets (insieme a Paul Millsap), scambiato con i 76ers per Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due scelte al primo giro al Draft - un bel bottino per Brooklyn e una grande spinta per Philadelphia che torna ad affiancare sul parquet un All-Star a Joel Embiid."

Nel 2022 James Harden vanta uno degli stipendi più alti tra gli sportivi a livello internazionale, cioè 44,3 milioni di dollari!

Niente male, vero? Ora possiamo capire perché Tom Brady e Autograph lo hanno voluto incoronare re degli NFT, collaborando nel suo ingresso a mercato.

Cosa c'entra Autograph, la piattaforma NFT?

L'azienda sta lentamente diventando un caposaldo dell'industria relativa all'arte digitale e allo sport.

Quando parliamo di Autograph dobbiamo pensare a una piattaforma in cui è possibile per gli atleti monetizzare il proprio personaggio e la propria carriera grazie agli NFT e ai fan è concesso accedere a degli esclusivi contenuti digitali che riguardano le proprie star preferite.

In pratica Autograph è un'agenzia intermediaria per atleti e personaggi famosi che cercano di trovare una strada per entrare nel mondo incredibilmente affollato e a volte complicato degli NFT.

Ecco qual'è il cavallo di battaglia con cui Autograph.io si propone agli utenti:

"Co-fondata da Tom Brady e con sede a Los Angeles, Autograph è una piattaforma NFT che riunisce i marchi più iconici e i nomi leggendari dello sport, dell'intrattenimento e della cultura per creare collezioni ed esperienze digitali uniche."

Se, però, dovessimo voler acquistare uno degli NFT messi a disposizione dal team del quarterback americano dobbiamo utilizzare ulteriori marketplace su cui Autograph poggia, come Opensea e DraftKings.

E vi assicuro che meritano una visita per quello che è stato definito il re degli NFT da Brady e compagni.

Che cosa sappiamo della sua nuova collezione di NFT, "The Way of the Beard"?

Ovviamente il progetto ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo e gli speculatori hanno guardato con desiderio gli NFT del campione.

La collezione è stata per la prima volta disponibile giorno 16 aprile 2022 con un'asta che ha visto i pagamenti in valuta fiat.

Essa includeva una stampa fisica su tela firmata, una maglia firmata da James Harden, scarpe da ginnastica firmate sempre da James Harden e una magnifica palla da basket sempre firmata dall'autore di "The Way of the Beard".

Eccola descritta poi dal The Business Journal:

"La collezione NFT di Harden si intitola "The Way of the Beard" e, secondo Autograph, "celebrerà il successo di Harden come giocatore professionista e il suo viaggio nei playoff del 2022"."

La prima parte del drop ovviamente terminato è andato letteralmente a ruba e, come già accennato, ha visto un aumento della domanda incredibile: da 1.000$ a 5.699$!

Insomma il re si dimostra all'altezza.

Dove acquistare il primo drop del re NFT?

L'entusiasmo per l'uscita di certe opere digitali lascia spesso di stucco e quello del cestista NBA non è stato da meno.

James Harden, nuovo nel mondo di blockchain e criptovalute, come di tutti gli asset digitali, aveva sicuramente bisogno di una guida e non può che essere stato fortunato ad avere Tom Brady e Autograph alle spalle, entrando nel mercato dei token in modo semplice, ma efficace.

Il primo drop della settimana scorsa, relativo alla collezione descritta "The Way of the Beard", ha preso il nome di "Untouchable" ed è ancora disponibile mentre scrivo sul marketplace DraftKings in un migliaio di esemplari al prezzo di 100$.

L'ascesa della star dei Philadelphia 76ers non sembra potersi arrestare presto e probabilmente ha trovato solo una strada per puntare più in alto e arrivare ancora più rapidamente.

Non per niente, Tom Brady ha accolto la sua nuova star sportiva, James Harden, come un re dell'universo NFT sia su Twitter sia al lancio su Autograph. La collezione ha avuto un grande successo e anche l'atleta ne ha giovato.

Nella partita successiva al drop, i Philadelphia 76ers hanno battuto i Toronto 131-111.







Cosa ci guadagnano gli atleti dagli NFT?

Alcuni utenti o lettori potrebbero farsi questa domanda e non è nemmeno così strano.

Certo, sicuramente pubblicizzare la propria carriera e la propria personalità attraverso metodi nuovi fa crescere di certo i propri introiti, sviluppa e diffonde la propria immagine e crea nuovi canali per monetizzare la propria figura, ma c'è più di questo.

E la possibilità per i fan di acquisire, non solo visualizzare, asset digitali come gli NFT, con licenza dei loro momenti sportivi preferiti o delle loro star più seguite, permette di consolidare la propria passione e sentirsi parte di qualcosa in cui si crede.

Come sottolineato da Clutch Points, il re vuole esserle in entrambi i mondi, fisico e digitale:

"Harden spera di essere un re in campo e nel regno NFT. Sabato è stata una buona giornata per The Beard."

Commemorare un singolo evento, possedere il ricordo di un momento sportivo epico, piuttosto che essere parte di qualcosa che ci appassiona o di qualcuno che rispettiamo e seguiamo da fan, non possono che essere tutti motivi validi alla base della larga diffusione del fenomeno dei token digitali per gli atleti.

Questi infatti, oltre che i loro guadagni, vedono crescere i canali con cui la loro figura viene riconosciuta, seguita e apprezzata, facendo guadagnare un'esperienza unica ai propri fan a fronte della propria di atleta e celebrità.

Non vorresti possedere anche tu un certificato digitale che ti garantisce il diritto di proprietà di qualcosa che riguarda il tuo idolo assoluto?

Top Shot: il mercato dove acquistare NFT di NBA!

Se volete acquistare uno degli NFT relativi all'NBA infatti dovete rivolgervi a un nuovo marketplace tutto dedicato all'appassionati del basket.

Quando infatti si tratta del basket americano sappiamo che le cose si fanno sempre al meglio e nemmeno questa volta abbiamo potuto osservare un'eccezione, come leggiamo proprio sul sito di NBA Top Shot:

"NBA Top Shot è il luogo in cui gli amanti del basket vengono per celebrare, rivivere e collezionare le migliori giocate che abbiano mai visto. È la migliore community in cerchio e sei invitato a unirti al divertimento."

La nascita di questa nuova (quanto conforme alle novità che stiamo vivendo) piattaforma è da attribuire a NBA, Dapper Labs e NBA Players Association.

Oggi, grazie a questo, è possibile collezionare i momenti salienti di NBA e WNBA con gli asset digitali offerti, chiamati Moment™ NFT. Ognuno conserva uno degli attimi più epici del basket che non può essere persa o dimenticata.

Ovviamente è presente anche il nostro James Harden, seppur non con la collezione qui descritta.

Infatti, per Untouchable bisognerà rivolgersi ai partner di Autograph in quanto NFT esclusivi promossi dalla piattaforma, ma chiunque voglia cominciare ad avere familiarità può sicuramente consultare le offerte di questo nuovo marketplace nato da e per NBA fan.