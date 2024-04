In occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, un lungo ponte vedrà gli italiani a casa dal lavoro, con molte famiglie curiose di capire come organizzarsi per la spesa. Lo stesso vale per l’1 maggio il quale, quest’anno, cadrà però di mercoledì e non coinvolgerà altri giorni della settimana.

Ecco tutti i punti vendita aperti e quelli, invece, che chiudono i battenti giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio.

Supermercati aperti il 25 aprile e l’1 maggio: la lista aggiornata per fare la spesa

Tra i supermercati aperti in occasione del 25 aprile, le grandi catene hanno già confermato che resteranno operative tutta la giornata, come nei normali giorni feriali. Fra di queste troviamo:

Esselunga (dalle 8 alle 20)

Aldi (orari da verificare)

Bennet (9-20)

Carrefour (8,30-20)

Conad (7-21)

Coop (8,30-20,30)

Eurospin (manca l’ufficialità)

Iper, Iperal, MD, Lidl, Pam, Penny Market e Unes.

Ad influire sull’apertura potrebbe essere però uno sciopero proclamato dai sindacati proprio in occasione della Liberazione legato al rinnovo del contratto con Federdistribuzione. Tale motivo andrebbe ad inficiare sui singoli supermercati, con un forte astensionismo da parte dei dipendenti che porterebbe inevitabilmente ad una chiusura dei punti vendita.

Quali supermercati sono aperti il 1° maggio

Anche per quanto riguarda l’1maggio le principali catene hanno già comunicato la loro apertura nonostante la festività dedicata ai lavoratori. Tra di queste troviamo:

Esselunga (dalle 8 alle 20)

Penny (8.30-13.00 e 15.30-19.30)

Lidl

Carrefour

Pam (8-21)

Importante quindi informarsi in base agli orari messi a disposizione del gestore della singola città per scoprire se il supermercato abbia adottato apertura a orario continuato o ridotto.

