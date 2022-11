Per coloro che sono curiosi di sapere dove ci porterà il Web3, sappiate che un evento questo novembre potrebbe rispondere alle vostre domande. Si tratta del TC Session: Crypto. Un evento che vedrà protagonisti i più grandi attori del mercato crypto, riuniti a Miami.

Se avete dei dubbi sulle criptovalute e su tutto il mercato degli asset digitali in questione, forse dovreste andare al TechCrunch Session: Crypto 2022.

L'evento sta vedendo la partecipazione di nomi importantissimi appartenenti al mondo crypto e non si può ignorare il fatto che, ascoltare personalità di spicco del settore, possa rassicurare sul futuro dell'industria in questione.

Oppure offrire spunti di riflessione sull'effettiva continuità del mercato, è chiaro.

Per chi di voi che non conoscessero TechCrunch, sappiate che si tratta di uno dei più conosciuti blog statunitensi su informatica e tecnologia.

Creato nel 2005, ha raggiunto 1 milione d'iscritti in poco più di 3 anni e deve la sua fondazione da Archimede Ventures (una holding company) gestita da Michael Arrington e Keith Teare.

Scopriamo cosa attende i partecipanti al TC Session: Crypto 2022!

Chissà che non decidiate di partire voi stessi.

Che cos'è il TechCrunch Session: Crypto?

TechCrunch è famosa per realizzare eventi che riguardano tecnologia e informatica e quest'anno il focus non stupisce: si tratta di Defi e settore crypto in generale.

Il mercato digitale è in forte sviluppo, ma al momento vige uno stato di confusione e crisi non da poco, con i numeri del 2021 ben lontani dai risultati che oggi vediamo dai grafici e dati finanziari.

Al TC Session: Crypto 2022 saranno analizzate la Defi, il futuro del Web3, la situazione attuale in cui versano le criptovalute, gli NFT con tante interviste e discussioni con i personaggi più illustri del settore.

Inoltre ci sarà una vera sinergia tra diversi partner, startup e aziende che mirano a espandersi e crescere nel Web3.

Quando si terrà l'evento?

Attualmente i giorni stanno scorrendo veloci e la data è più vicina di quello che crediate.

Il TC: Session a tema Web3 si svolgerà infatti proprio questo 17 novembre 2022, a Miami, Florida.

I biglietti e i pass stanno andando a ruba, con alcune promozioni non più disponibili diversi giorni prima dell'evento in Magic City (come viene soprannominata Miami).

D'altronde si tratta della finanza decentralizzata, una delle novità più discusse!

Non solo per il suo potenziale, ma anche per la sua pericolosa volatilità. Se mai deciderete di partecipare, imparerete molto e ascolterete le aziende più in vista del settore.

Certo, il prezzo è per il solo accesso all'evento, nessun bonus particolare, ma potrebbe davvero valerne la pena.

Quanto costa partecipare al TC Session?

Alcuni fortunati sono riusciti ad approfittare di alcuni sconti 150, ma alcuni non lo potranno più essere.

Al momento ci sono 3 offerte online a disposizione su TechCrunch, che potrebbero fare risparmiare sull'acquisto di un biglietto in loco per la cifra che sembrerebbe potersi aggirare sui $699!

Lo Startup Exhibitor Package è già andato soldout, quindi non c'è nulla da fare.

Sarà possibile acquistare biglietti limitati per studenti al prezzo incredibile di $49, ma la crifra che al momento servirà pagare per un ingresso standard è di $449.

Il risparmio previsto è di almeno $250 acquistandolo oggi, rispetto al biglietto che invece dovremmo pagare una volta al TC Session: Crypto.

Quali personaggi saranno all'evento?

I partecipanti sono tanti e i partner altrettando degni di nota.

L'agenda sembra arricchirsi di più ogni giorno che passa e l'evento si prospetta come una giornata davvero impressionante, con oltre 15 startup in fase iniziale che espongono in loco, interviste e incontri con le principali personalità del settore, dai creatori agli investitori più noti.

Di chi stiamo parlando? Ebbene di CEO come Changpeng (CZ) Zhao di Binance, Amy Wu di FTX Ventures, Devin Finzer di OpenSea, Michelle Bailhe Fradin di Sequoia Capital, Nicole Muniz di Yuga Labs e non solo!

Sì, perché i partner degli organizzatori dell'evento (TechCrunch) sono tanti per TC Sessions: Crypto. Eccone alcuni: Hedera, MetaJuice, Polygon, Wilson Sonsini e Bitcoin Association for BSV.

Tutti lì per coloro che saranno interessati a saperne di più sul Web3, un mondo che come sappiamo permette la realizzazione dei progetti più disparati.

Leggi anche: Blockchain e smart contract: scenari e possibili applicazioni nel mondo del credito

Perché dovrei partecipare all'evento di Miami?

Tutte queste società, partner, piuttosto che singoli individui avranno un ruolo cruciale all'evento TechCrunch Session: Crypto 2022.

Potranno finanziare, istruire, informare e approfondire ogni aspetto delle fasi iniziali di un'azienda impegnata con Defi e asset digitali, creando sinergie e offrendo la propria esperienza sulle questioni più tecniche.

Il networking di questo evento è ai massimi livelli. Non importa che tu sia uno studente o il CEO di una startup, qui troverai professionisti e risorse come non mai!

Ci saranno anche imprenditori brillanti del settore mentre salgono sul palco davanti a un pubblico dal vivo e a una giuria di esperti, tra cui Will Nuelle di Galaxy Ventures, Wen-Wen Lam di Gradient Ventures e Grace Isford di Lux Capital, affinché le loro nuove trovate siano conosciute e giudicate.

Non solo discussioni e informazioni dunque, ma un evento attivo che propone l'azione sfruttando la blockchain come veicolo per il futuro.

Leggi anche: Le grandi potenze che puntano sulle criptovalute