Gli scambi decentralizzati sono emersi come una solida alternativa ai tradizionali scambi di criptovalute, consentendoti di scambiare token direttamente con altre persone. Non è bello? Scopriamo insieme i migliori scambi decentralizzati (DEX) del momento.

Indipendentemente dal fatto che tu sia nuovo o meno nel campo delle criptovalute, potresti aver fatto trading con Bitcoin, Ethereum e altre risorse su uno scambio di criptovalute. Lo spazio crittografico ospita alcune delle aziende di maggior successo, tra cui Binance e Coinbase; Coinbase è recentemente diventato pubblico con una quotazione diretta. Questi scambi, come Binance, Coinbase, Gemini e Kraken, sono tutti controllati da un'unica società, che ne trae profitto.

Supponi di non voler affidare i tuoi soldi a uno scambio centralizzato? Dopotutto, la criptovaluta è stata fondata allo scopo di sradicare gli intermediari. La soluzione sono gli scambi decentralizzati o DEX.

Cos'è uno scambio decentralizzato?

Una delle chiavi dell'ecosistema finanziario decentralizzato sono gli scambi decentralizzati (DeFi). I DEX sono piattaforme in cui gli utenti possono scambiare criptovaluta direttamente tra loro, senza l'uso di intermediari. Binance, ad esempio, è un exchange centralizzato che ha agito da custode per tuo conto, piazzando ordini di trading sul database di Binance anziché sulla blockchain stessa.

Nonostante sia un semplice metodo adatto ai principianti, ci sono ancora alcuni svantaggi. Un problema con uno scambio centralizzato è che c'è un singolo punto di errore, il che significa che i tuoi fondi potrebbero essere spazzati via se lo scambio è violato o ha problemi con il server. Certamente, durante i periodi di estrema volatilità, molti exchange centralizzati subiscono tempi di inattività.

Un altro problema è che molti scambi centralizzati richiedono che tu fornisca l'autenticazione KYC, il che significa che devi mostrare una prova della tua identità, come un passaporto o una patente di guida (il che, ancora, significa che ti fidi dello scambio non essere hackerato, esponendoti potenzialmente a un furto di identità)

Il vantaggio dei DEX rispetto a quelli delle borse è che puoi negoziare direttamente con altri, il che significa che le risorse sono sempre sotto il tuo controllo. Poiché le transazioni blockchain richiedono più tempo e sono più costose, sono considerate negative.

Scambio decentralizzato n. 1: Uniswap

Lo scambio decentralizzato UniSwap è il più utilizzato su Ethereum.

Cos'è Uniswap?

Con UniSwap, gli utenti possono scambiare token ERC-20 utilizzando un DEX basato su Ethereum. Nell'ecosistema DeFi, è una delle piattaforme più popolari e cerca di contrastare la mancanza di liquidità associata ai DEX.

Ciò si ottiene lasciando scambiare i token, il che riduce la dipendenza della piattaforma da acquirenti e venditori che creano liquidità (ed eliminando la necessità di addebitare commissioni di piattaforma nel processo). Entro giugno 2021, Hayden Adams, un ex ingegnere meccanico Siemens, aveva costruito il scambiare in una piattaforma popolare con una media di $ 337 milioni al giorno in volume di scambi.

Quali monete potrò acquistare?

Con gli scambi regolari e Pro di UniSWAP, i suoi utenti hanno accesso a oltre 5.500 token. Alcuni dei più popolari sono AAVE, WBTC, ETH, DAI e USDT. Ci sono omissioni degne di nota, come COMP e BNB di Binance, l'ultima delle quali Uniswap ha bloccato a causa delle sue opinioni.

Come sono le commissioni?

La commissione per il cambio di token presso UniSwap è dello 0,3%, depositato nella riserva di liquidità. Al momento non addebitiamo una commissione di protocollo, anche se in futuro ci sarà un'opzione per addebitare una commissione dello 0,05%.

È facile da usare?

Con UniSwap, il processo KYC non è richiesto, quindi non è necessario fornire una prova di identità, il che lo rende più intuitivo per i principianti. Un portafoglio MetaMask fornisce un modo conveniente per scambiare token, nonché per specificare le risorse e l'importo essere scambiato.

Molti progetti vengono lanciati direttamente su Uniswap poiché è completamente decentralizzato, consentendo agli utenti un accesso più rapido a una varietà di token. La natura decentralizzata della tecnologia blockchain ha reso facile per chiunque elencare monete false, inducendo gli investitori inesperti ad acquistare token fittizi che non hanno valore.

Scambio decentralizzato n. 2: SushiSwap

Cos'è SushiSwap?

La piattaforma DeFi SushiSwap consente agli utenti di scambiare direttamente i token sulla blockchain di Ethereum utilizzando uno scambio decentralizzato SushiSwap. I possessori di token sulla piattaforma possono votare su proposte presentate da altri utenti, come cambiare il modo in cui opera. Uniswap ha creato una piattaforma chiamata "Chef Nomi" che copia il codice open source della piattaforma, promettendo agli utenti ricompense in token SUSHI per i fondi bloccati.

Ci sono stati alcuni dossi lungo il percorso, tuttavia. La rimozione di 13 milioni di dollari dal pool di liquidità del DEX da parte dello chef Nomi ha suscitato indignazione. I fondi rimossi sono stati successivamente restituiti e lo chef Nomi ha ceduto il controllo del DEX a Sam Bankman-Fried, capo della società di derivati ​​di criptovaluta Alameda Research. Con quasi $ 180 milioni in un volume di 24 ore nel giugno 2021, SushiSwap è in movimento.

Quali monete posso acquistare su di esso?

Oltre al token AAVE, BAL, MATIC e al rivale DEX token UNI, SushiSwap offre circa 1.400 token sulla sua piattaforma.

Come sono le commissioni?

SushiSwap addebita ai suoi utenti le seguenti tariffe:

Commissioni di trading. Con SushiSwap, paghi una commissione fissa dello 0,3% per ogni operazione che fai. Gli scambi addebitano direttamente questa commissione, mentre le commissioni del gas di Ethereum vengono fatturate separatamente ai portafogli degli utenti che interagiscono direttamente con lo scambio.

Con SushiSwap, paghi una commissione fissa dello 0,3% per ogni operazione che fai. Gli scambi addebitano direttamente questa commissione, mentre le commissioni del gas di Ethereum vengono fatturate separatamente ai portafogli degli utenti che interagiscono direttamente con lo scambio. Commissioni di prelievo. SushiSwap non addebita commissioni di prelievo al momento della scrittura. Per trasferire risorse su un portafoglio al di fuori della blockchain, gli utenti devono pagare una commissione per il gas.

È facile da usare?

SushiSwap, che utilizza lo stesso codice sorgente di Uniswap, è altrettanto semplice da usare e ha un aspetto simile. Cambiare token è facile come aggiungere liquidità a pool e scambiare token.

Scambio decentralizzato n. 3: PancakeSwap

Cos'è PancakeSwap?

Il PancakeSwap si basa sul codice sorgente di Uniswap. Invece di operare sulla blockchain di Ethereum, tuttavia, PancakeSwap è alimentato da Binance Smart Chain, consentendo agli utenti di scambiare direttamente i suoi token BEP-20 e dApp.

Nonostante il suo funzionamento da parte di sviluppatori anonimi, la piattaforma è controllata da utenti che utilizzano i token di governance di CAKE per votare. Il forte aumento delle commissioni della rete Ethereum ha portato a un aumento della popolarità della piattaforma all'inizio di quest'anno. Ogni 24 ore vengono effettuate transazioni per un valore di circa 13 milioni di dollari su PancakeSwap.

Quali monete posso acquistare con esso?

Con PancakeSwap, gli utenti possono attualmente scambiare 290 token supportati, inclusi BNB ed ETH di Binance e Pancake Bunny (BUNNY) e Safemoon di DeFi (SAFEMOON), entrambi popolari token DeFi. Inoltre, Binance ancorato Dogecoin (DOGE) è disponibile per il trading.

Come sono le commissioni?

Commissioni del commerciante. Il pancake swap addebita una commissione di transazione fissa dello 0,2%, che è all'estremità inferiore.

Il pancake swap addebita una commissione di transazione fissa dello 0,2%, che è all'estremità inferiore. Commissioni di prelievo. I prelievi da PancakeSwap sono gratuiti, come nel caso della maggior parte dei DEX. Beneficia delle commissioni gas più basse associate a Binance Smart Chain piuttosto che a Ethereum, il che potrebbe contribuire al suo fascino.

Quanto è facile da usare?

Uniswap è anche basato sul codice sorgente originale di PancakeSwap, quindi è semplice, minimale e facile da usare, così come gli altri DEX in questo elenco. È semplice collegare un portafoglio come MetaMask, MathWallet o Binance Chain Wallet e anche per scegliere le tue coppie di trading.

Utilizzare Binance Bridge per convertire i tuoi token ERC-20 in BEP-20 è l'unico passaggio leggermente più complesso, che può essere eseguito tramite il link elencato in fondo alla pagina di Exchange.

Scambio decentralizzato n. 4: 1 Inch

Cos'è 1 Inch?

1inch è unico tra gli aggregatori di scambi perché è principalmente un aggregatore di scambi DEX. Raschiando altri scambi, tiene traccia dei prezzi più economici per l'operazione che si desidera effettuare, reindirizzando automaticamente le operazioni alla borsa che offre le migliori commissioni e prezzi per l'operazione. La seconda versione della piattaforma è stata lanciata a novembre 2020 e supporta 21 DEX come SushiSwap e AMM da 1 pollice sotto forma di Protocollo di liquidità (precedentemente noto come Mooniswap).

Quali monete posso acquistare con esso?

Con oltre 50 fonti di liquidità su Ethereum, oltre 20 su Binance Smart Chain e oltre otto su Polygon, la piattaforma supporta migliaia di token, il che è prevedibile dato che effettua ricerche su oltre 50 fonti di liquidità.

Come sono le commissioni?

Non devi pagare commissioni di cambio, commissioni di deposito o commissioni di prelievo se utilizzi 1inch come aggregatore DEX. Gli utenti, tuttavia, devono sostenere solo i costi associati al DEX scelto durante l'esecuzione di una transazione. Come bonus, il Chi Gastoken da 1 pollice può ridurre al minimo le commissioni di Ethereum Gas.

È facile da usare?

Dato che 1 Inch aggrega le migliori transazioni, può essere un po' più impegnativo per i nuovi arrivati, ma i principianti non avranno troppi problemi a usarlo.

La scelta di una rete come Ethereum, Binance Smart Chain o Polygon è il primo passo del processo.

Una volta selezionato il tuo portafoglio preferito (come MetaMask, MEW, Trezor o Coinbase Wallet), il passaggio successivo è assicurarsi che sia connesso. Questo è semplice come fare clic sul portafoglio e connettersi tramite l'app del tuo portafoglio. Dopo aver selezionato le tue coppie di trading, devi solo scegliere l'opzione migliore da 1 Inch.

Scambio decentralizzato n. 5: Compound

Cos'è il Compound?

Robert Leshner, un economista in pensione, ha creato Compound nel 2017 come scambio decentralizzato specializzato (DEX ) che consente la tokenizzazione delle risorse. A tal fine, vengono utilizzati cTokens per consentire agli utenti di guadagnare interessi sulle risorse pur continuando a avere accesso per trasferire, scambiare e utilizzare tali risorse altrove.

Il token cUSDC, generato bloccando USDC nel protocollo, può essere utilizzato per guadagnare interessi. Qualsiasi interesse che hai guadagnato in USDC può anche essere riscattato in qualsiasi momento per un normale USDC, se lo desideri.

Quali monete posso acquistare su di esso?

Attualmente ci sono dodici mercati supportati da Compound, inclusi BAT, ETH, DAI, UNI, USDT e LINK.

Come sono le commissioni?

Compound non addebita alcuna commissione, sebbene la commissione Gas per le transazioni sia a carico dell'utente.

È facile da usare?

È uno scambio centralizzato molto diverso dai normali scambi centralizzati come Coinbase o Binance, nonostante il suo design elegante e la semplicità d'uso per i trader esperti. Poiché la piattaforma di Compound non è intuitiva per le persone che si sono occupate di scambi più basilari, potrebbe non essere immediatamente evidente.

Conclusione

Questo elenco dovrebbe essere sufficiente per iniziare, ma è ancora molto presto nello spazio di scambio decentralizzato. È possibile utilizzare una varietà di scambi decentralizzati. Il fatto che molti di essi siano open-source, il che consente agli utenti di fidarsi dei protocolli peer-to-peer, consente loro di essere modificati e controllati dagli innovatori. Potremmo finire per vivere in un mondo finanziario decentralizzato prima di quanto molti pensino, visto quanti progetti stanno venendo fuori e quante persone ripongono fiducia nel decentramento.