Altcoin season all’orizzonte: 8 migliori criptovalute da comprare dopo l’halving di Bitcoin

Finora Bitcoin e meme coin hanno dominato il mercato rialzista delle criptovalute del 2024, mentre le altcoin sono passate in secondo piano. Tuttavia, con l’halving di Bitcoin ormai passato, le altcoin sono ancora una volta sotto i riflettori.

Tradizionalmente, BTC mostra un’azione di prezzo al rialzo dopo l’halving e la dominanza di Bitcoin vede un pullback. Non sorprende che gli investitori si rivolgano alle altcoin alla ricerca di maggiore volatilità e rendimenti più elevati.

Le 8 migliori criptovalute da comprare nella Altseason

L’hype che circonda le altcoin (ovvero le crypto alternative a Bitcoin) è alle stelle, con gli esperti che rivelano che i prezzi delle criptovalute potrebbero crescere già a maggio.

Diverse nuove criptovalute arriveranno anche sugli exchange di criptovalute nelle prossime settimane e potrebbero fornire guadagni da 10x a 100x.

#Alts Are just waking up, we are about to witness some bangers. — BitcoinHabebe (@Bitcoinhabebe) April 22, 2024

Gli investitori hanno quindi un’ultima possibilità per riempire i propri wallet prima dell’inizio dell’attesissima corsa rialzista delle altcoin. Gli esperti continuano a sottolineare l’importanza della diversificazione, ovvero investire in una combinazione di token large cap, mid cap e low cap per ottenere i massimi guadagni.

In questo articolo, analizziamo le 8 migliori criptovalute da acquistare che potrebbero offrire i maggiori rendimenti nella prossima alta stagione.

Solana ($SOL)

Gli esperti continuano a sostenere Solana come una delle migliori criptovalute in cui investire, soprattutto tra le altcoin a grande capitalizzazione.

SOL è stato finora il migliore nel 2023 e nel 2024 e si prevede che manterrà la sua traiettoria rialzista durante il resto di questo ciclo rialzista.

In effetti, gli analisti ritengono che i nuovi acquirenti di Solana potrebbero essere ancora in anticipo, soprattutto se paragonati ad altre criptovalute a grande capitalizzazione. SOL è attualmente negoziato a $ 150 ed è ancora più del 40% lontano dal suo massimo storico.

Anche la previsione più conservativa del prezzo di Solana sostiene che l’altcoin raggiungerà i 600 dollari in questo ciclo rialzista. Altri menzionano la possibilità che SOL raggiunga un nuovo massimo di 1.000 dollari.

La sua elevata scalabilità, soprattutto se paragonata a Bitcoin ed Ethereum, continua a suscitare elogi da parte di addetti ai lavori del settore come Cathie Wood di Ark Invest. È anche un vantaggio per diversi nuovi token Layer-2 e meme coin che emergono all’interno dell’ecosistema Solana.

Slothana ($SLOTH)

Parlando delle meme coin di Solana, Slothana è sostenuta dagli esperti come il prossimo grande token meme che potrebbe offrire guadagni 100x.

$SLOTH ha già dimostrato il suo coraggio durante la prevendita, raccogliendo oltre 15 milioni di dollari in poco più di 3 settimane. Non è senza ragione che popolari YouTuber di criptovalute come ClayBro credono che Slothana potrebbe potenzialmente emergere come la più grande meme coin di Solana in cui investire.

Slothana viene anche visto come il prossimo Slerf, un’altra meme coin Solana basata sul bradipo che è salita del 5000% in poche ore.

Ha inoltre adottato l’innovativo modello di prevendita di Slerf, consentendo agli acquirenti interessati di inviare semplicemente $SOL al portafoglio del progetto e ricevere $SLOTH come airdrop. Questo modello di raccolta fondi semplificato è uno dei motivi alla base della domanda iniziale di Slothana.

Tuttavia, la prevendita è agli sgoccioli, con il lancio di Sloth sugli exchange programmato per il 29 aprile. Gli acquirenti interessati hanno meno di 6 giorni per acquistare in anticipo la prossima meme coin potenziale da 100x.

Dogecoin ($DOGE)

Le meme coin rimarranno molto richieste durante l’alta stagione e il leader di mercato non sarà lasciato indietro.

Finora Dogecoin è passato in secondo piano rispetto ad altre meme coin più nuove e più brillanti. Tuttavia, rimane del 78% al di sotto del suo precedente massimo storico di 0,73 dollari e si prevede che raggiungerà 1 dollaro quest’anno.

Ciò significa che i nuovi acquirenti di Doge possono ancora vedere rendimenti 7 volte superiori su questa meme coin a grande capitalizzazione, relativamente più sicura.

Dogecoin rimane la criptovaluta preferita di Elon Musk, tanto che il miliardario la definisce spesso “la criptovaluta del popolo”. Elon ha recentemente rivelato che la meme coin sarà accettata come pagamento per i veicoli elettrici Tesla e i sostenitori ritengono che sia una componente importante della sua piattaforma X (precedentemente Twitter).

Anche Coinbase Derivatives lancerà Dogecoin Futures il 29 aprile.

In particolare, ciò ha anche portato a ipotizzare che gli ETF Dogecoin potrebbero essere una possibilità, secondo analisti come Will Clemente, il fondatore di Reflexivity Research.

Dogeverse ($DOGEVERSE)

Il rialzo di Dogecoin susciterà clamore attorno a tutto ciò che riguarda Doge e Dogeverse è una delle meme coin che dovrebbe trarne il massimo beneficio.

Dogeverse porta qualcosa di unico nel mercato delle meme coin: è il primo token a essere lanciato su 6 diversi ecosistemi blockchain. È già attivo su Ethereum, Base, Polygon, Avalanche e BNB Chain e sarà attivo su Solana questa settimana.

Essendo una meme coin multi-chain, Dogeverse consente ai possessori di token di godersi il meglio di tutti i mondi. Ad esempio, possono acquistare la nuova meme coin con ETH e mettere immediatamente in gioco le loro partecipazioni per guadagnare premi passivi. L’attuale tasso di ricompensa dello staking è del 110%.

Inoltre, proprio come le meme coin Solana hanno beneficiato del rally dei prezzi SOL, Dogeverse può potenzialmente beneficiare di 5 diversi token nativi.

Grazie alle sue caratteristiche innovative, Dogeverse ha raccolto quasi 10 milioni di dollari in prevendita in poco più di due settimane.

Inoltre, popolari influencer di criptovalute e YouTuber come Michael Wrubel sono ottimisti su Dogeverse, con Wrubel che afferma di essere all-in sulla nuova meme coin.

XRP ($XRP)

XRP è stato in gran parte messo da parte in questo mercato rialzista, tuttavia, gli esperti ritengono che il suo momento arriverà nella prossima altseason.

Il popolare trader di criptovalute Captain Faibik ha recentemente affermato che questa è l’ultima possibilità di acquistare XRP prima che esploda nei prossimi mesi.

Le balene cripto sono d’accordo con il suo sentimento. Quando XRP si è corretto da 0,62 a 0,41 dollari, in gran parte a causa dei rischi macroeconomici e del conflitto Israele-Iran, le balene hanno accumulato oltre 31 milioni di token XRP solo la scorsa settimana.

Pertanto, XRP rimane dell’83% al di sotto del suo precedente massimo storico. Se raggiunge solo il picco precedente, i nuovi acquirenti possono comunque vedere rendimenti 6 volte superiori. Tuttavia, come accade con altri altcoin a grande capitalizzazione, si prevede che il token supererà significativamente il suo ATH.

XRP è anche una delle migliori criptovalute da acquistare alla luce delle imminenti elezioni presidenziali americane. La sua società madre Ripple ha già vinto una causa storica contro la SEC quando la corte ha stabilito che le vendite programmatiche di XRP non violavano il Securities Act.

Anche se la Commissione potrebbe ricorrere in appello contro questa sentenza, la probabilità che ciò avvenga diminuirà significativamente sotto la nuova leadership della SEC, soprattutto in caso di vittoria repubblicana.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Gli esperti sostengono che Bitcoin Minetrix sia una delle migliori criptovalute in cui investire, soprattutto tra le altcoin a bassa capitalizzazione.

Bitcoin Minetrix è un progetto di cloud mining, progettato per rendere i premi minerari accessibili agli investitori al dettaglio. La richiesta per il suo token nativo BTCMTX è evidente nella sua prevendita, avendo già raccolto oltre 13 milioni di dollari.

Tuttavia, la domanda salirà alle stelle soprattutto una volta che Bitcoin ricomincerà a crescere e l’industria mineraria diventerà estremamente redditizia. Gli esperti di trading di YouTube come OnlineHustleTV vedono Bitcoin Minetrix potenzialmente in grado di offrire rendimenti fino a 100 volte maggiori.

Oltre all’apprezzamento del valore del token, gli investitori possono guadagnare ricompese per il mining di BTC, semplicemente mettendo in staking i token $BTCMTX. Per non parlare del fatto che riceveranno ricompense di staking semplicemente per aver preso parte al processo.

Tuttavia, la prevendita di Bitcoin Minetrix è nella sua fase finale e terminerà il 28 aprile, con il token che sarà attivo sugli exchange il 30 aprile.

Sei ($SEI)

I trader intelligenti credono che Sei sia una delle migliori criptovalute a media capitalizzazione da acquistare per la prossima altseason.

Ad esempio, il trader di criptovalute Ameba è diretto nella sua previsione del prezzo del Sei, aspettandosi che sarà la criptovaluta con le migliori prestazioni quando BTC troverà un fondo locale.

Once $BTC finds a bottom today I reckon $SEI will send harder than most. — Ameba (@Ameba_NM) April 21, 2024

La tesi sta già prendendo forma, con la criptovaluta Sei in rialzo del 34% nell’ultima settimana.

Anche la blockchain Layer-1 specifica del settore continua a testimoniare una rapida innovazione nel suo ecosistema. Martedì la proposta del Balancer BIP-590 è ufficialmente passata nell’ecosistema Sei.

Balancer è un DEX di alto livello nel settore delle criptovalute, con oltre 1 miliardo di dollari in TVL (valore totale bloccato). Allo stesso modo, Sei ha recentemente collaborato con Binance per integrare Binance Pay nel suo ecosistema.

A causa di questo rapido progresso tecnologico, gli esperti vedono Sei come un’eccellente criptovaluta a lungo termine in cui investire.

Mega Dice ($DICE)

Mega Dice è uno dei migliori token GameFi su Solana ed è ancora disponibile al prezzo di prevendita di $ 0,069. La nuova criptovaluta ha già raccolto quasi 500.000 dollari nella sua ICO, segnalando un forte interesse iniziale.

I popolari canali YouTube di criptovaluta come Cryptonews sostengono che $DICE diventi la prossima criptovaluta 100x GameFi e per una buona ragione.

La piattaforma Mega Dice ha già una base di clienti globale consolidata, a differenza della maggior parte dei nuovi concorrenti. Oltre 50.000 giocatori continuano ad accedere agli oltre 4.000 giochi e sport della piattaforma, per un volume di scommesse mensile del valore di oltre 50 milioni di dollari.

Considerando i vantaggi offerti da Dice, come i premi giornalieri per i detentori e le ricompense per lo staking, si prevede che il token subirà una pressione di acquisto sostenuta.

La piattaforma ha anche lanciato un airdrop da 2,25 milioni di dollari per i giocatori di Mega Dice, che sarà organizzato in 3 stagioni. Per poter partecipare alla prima stagione, i giocatori devono avere un volume di scommessa superiore a $ 5000 in soli 21 giorni.