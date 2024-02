Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,0780 dopo il rimbalzo effettuato in prossimità del livello statico a 1,0730.

Le quotazioni del future su EUR/USD si mantengono in area 1,0780 dopo il rimbalzo effettuato in prossimità del livello statico a 1,0730. La tendenza al momento rimane impostata al ribasso dai massimi segnati a fine dicembre. In questo quadro si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,0900 e scadenza al 15/03/2024. Questo prodotto permette di ottenere un rendimento potenziale annualizzato di quasi l’8% con un livello premio a 101,80 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

DUAL CURRENCY 1,0900 NLBNPIT1XPV7 15/03/2024