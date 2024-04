Come acquistare 99Bitcoin (99BTC) nel 2024 – Guida completa

La corsa al rialzo delle criptovalute dovrebbe riprendere subito dopo l’halving del Bitcoin e questo ha fatto sì che sul mercato arrivassero molti nuovi progetti promettenti. Tra questi c’è 99Bitcoins, il primo token BRC-20 che ricompensa gli investitori per aver imparato a conoscere le criptovalute.

99Bitcoins presenta un elevato potenziale e potrebbe essere una grande opportunità per gli investitori che cercano di guadagnare con la prossima ICO redditizia. In questa guida vi sveleremo come acquistare 99Bitcoins prima che venga quotato negli exchange. Ma prima…

VAI AL SITO UFFICIALE DI 99BITCOINS

Cos’è 99Bitcoins?

99Bitcoins è un nuovo progetto “learn-to-earn” costruito sulla blockchain del Bitcoin. Il progetto mira a diventare un leader nello spazio educativo delle criptovalute e si presenta come la più completa risorsa di apprendimento online disponibile. Gli utenti possono accedere a una serie di corsi educativi, segnali di trading di criptovalute, strategie e tutorial in un unico luogo.

Oltre a fornire agli utenti una formazione leader nel settore delle criptovalute, 99Bitcoins mira a costruire una community di investitori e trader di criptovalute che possano condividere le loro conoscenze e favorire connessioni preziose. Ciò consentirà agli utenti di imparare e migliorare le proprie conoscenze in materia di criptovalute con l’aiuto di altre persone che la pensano allo stesso modo.

99Bitcoins adotterà un modello di apprendimento che premierà gli utenti per la loro partecipazione. Questo incentiva ulteriormente l’uso della piattaforma e porterà valore reale all’ecosistema.

Come acquistare $99BTC – Guida all’acquisto completa

Immagine generata con Midjourney

È importante seguire il processo corretto quando si acquistano criptovalute durante una prevendita. Ecco una panoramica dettagliata su come acquistare 99Bitcoin dall’evento di prevendita in corso utilizzando un portafoglio Ethereum.

Fase 1: condurre una ricerca e un’analisi approfondite

Prima di procedere con il processo di acquisto, è importante condurre una ricerca e un’analisi personale. Le criptovalute sono strumenti volatili e non c’è alcuna garanzia che il valore di $99BTC salga dopo la prevendita.

Prima di investire, dovreste anche valutare la vostra attuale situazione finanziaria per determinare se potete permettervi o meno di investire in 99Bitcoins. Valutate se avete un capitale che potete permettervi di perdere o meno.

Fase 2: creare un portafoglio di criptovalute

Se siete in grado di investire comodamente in 99Bitcoins, potete iniziare il processo creando un portafoglio di criptovalute. La prevendita di 99Bitcoins accetta MetaMask, Coinbase Wallet, Best Wallet, Ledger e altri wallet crypto.

Se non ne possedete già uno, create un portafoglio scaricando la relativa estensione del browser. Non è necessario fornire alcun dato personale per creare un portafoglio di criptovalute.

Fase 3: finanziare il portafoglio con i token

Il passo successivo consiste nel finanziare il portafoglio con token che possono essere scambiati con $99BTC. Se utilizzate Metamask, potrete acquistare criptovalute direttamente dal portafoglio.

Potete acquistare il token $99BTC con ETH, USDT o BNB. Ricaricate il vostro portafoglio con una quantità di criptovalute sufficiente a coprire il costo dei token e le spese per il gas.

Fase 4: collegare il portafoglio alla prevendita

Andate sul sito ufficiale della prevendita di 99Bitcoins e cliccate su “Connect Wallet”. Utilizzate sempre una rete Wi-Fi privata per acquistare criptovalute da una prevendita.

Seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo per collegare il vostro portafoglio al sito della prevendita. L’operazione non dovrebbe richiedere più di qualche minuto.

Fase 5: scambiare i token con $99BTC

Una volta che il vostro portafoglio è collegato alla prevendita, potrete scambiare token per $99BTC. Inserite il numero di token che desiderate acquistare nella dashboard apposita e cliccate su “Buy”.

Ci vorranno alcuni secondi per completare la transazione. Alcuni portafogli potrebbero chiedervi di confermare l’acquisto.

I token $99BTC non appariranno subito nel vostro portafoglio. Dovrete invece aspettare la fine dell’evento di prevendita per richiedere i vostri token.

Bonus: staking dei token 99BTC

È possibile iniziare a bloccare (fare staking) dei token $99BTC prima della fine dell’evento di prevendita. Questo è un buon modo per approfittare dell’elevato APY, che attualmente è del 4781% (p/a).

Per bloccare i vostri token, visitate il sito ufficiale di 99Bitcoins e andate su “staking” nel menu in alto. Da qui sarà possibile effettuare lo staking dei token, richiedere i premi e ritirare quelli precedentemente bloccati.

VAI ALLA PREVENDITA DI 99BITCOINS