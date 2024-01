Recensione Mega Dice: uno dei migliori crypto casino del 2024

Lanciato nel 2023 con licenza da Curaçao, Mega Dice è uno dei migliori crypto casino, il primo a utilizzare Telegram per l’accesso senza KYC.

In questa recensione, analizzeremo le caratteristiche di Mega Dice per fornire una panoramica completa del cripto casino. Prima di cominciare, riportiamo qui di seguito una breve rassegna dei suoi vantaggi e svantaggi.

Vantaggi:

• Accesso via Telegram senza KYC

• Sicurezza delle transazioni grazie a WalletConnect

• Vasta scelta di giochi

• Sezione scommesse su sport ed e-sport

• Bonus di benvenuto del 200% per i nuovi utenti

• Sito web intuitivo per desktop e mobile

• Licenza Curaçao

• Depositi accreditati automaticamente

Svantaggi:

• Solo 14 giorni per soddisfare il requisito di scommessa del bonus

Integrazione con Telegram e Wallet Connect

Mega Dice ha fatto la storia come il primo cripto casino con licenza a integrare Telegram per semplificare l'accesso degli utenti.

Questa innovativa funzione, successivamente adottata da altre piattaforme, consente ai giocatori di accedere al casino senza verifica KYC (Know Your Customer), utilizzando la famosa app di messaggistica. Inoltre, Telegram permette a Mega Dice di fornire assistenza ai clienti con un servizio 24/7.

Per quanto riguarda le transazioni, Mega Dice sfrutta Wallet Connect per garantire massima sicurezza e trasparenza.

Interfaccia Intuitiva

Mega Dice dispone di un sito web moderno ed elegante con un'interfaccia intuitiva che consente una navigazione fluida sia da browser desktop sia da smartphone e tablet.

Gli utenti possono passare velocemente da un gioco all’altro, così come dalla sezione scommesse a quella dedicata ai giochi da tavolo o slot machine.

Vasta Selezione di Giochi

Mega Dice vanta oltre 6.000 titoli provenienti da più di 80 sviluppatori di spicco nel settore della GambleFi, tra cui nomi come Microgaming, NetEnt e Betsoft.

La libreria di giochi comprende slot machine, poker, blackjack, roulette, baccarat e casinò dal vivo, per adattarsi alle preferenze di ogni giocatore.

Tra i titoli più famosi troviamo Wanted Dead or a Wild, Book of Ra, Aviator, Fruit Party, Sweet Bonanza e Boof of Dead.

Scommesse Sportive

Il bookmaker di Mega Dice copre 35 discipline diverse, inclusi calcio, tennis, golf e motori. Non mancano gli e-sport, con titoli competitivi famosi come Call Of Duty, DOTA 2 e League of Legends. La piattaforma offre un'ampia gamma di opzioni e odds competitivi. La funzione Quick Bet consente scommesse rapide durante gli eventi sportivi in diretta.

Bonus e Promozioni

Mega Dice offre un generoso bonus di benvenuto del 200% fino a 1 BTC, accompagnato da 50 giri gratuiti sulla slot machine Wanted Dead.

Gli utenti del casino possono godere di promozioni ricorrenti, come il bonus di ricarica del lunedì e i giri gratuiti del mercoledì.

Il deposito minimo richiesto è di 20 dollari in criptovaluta, da effettuare entro 30 giorni dalla creazione dell'account sul cripto casino. Per prelevare i fondi depositati per il bonus è necessario puntarli almeno 40 volte su scommesse e giochi.

I giocatori hanno 14 giorni per soddisfare i requisiti di scommessa per l'aumento del deposito e sette giorni per scommettere le vincite derivanti dai giri gratuiti.

Metodi di Pagamento

Mega Dice supporta depositi in diverse criptovalute, tra cui Bitcoin, Tether, Litecoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, Cardano, Tron e Bitcoin Cash.

WalletConnect semplifica le transazioni, garantendo trasferimenti rapidi e anonimi. Oltre alle criptovalute, Mega Dice supporta metodi di pagamento tradizionali come carte di credito, bonifici bancari, Apple Pay e Google Pay.

Sicurezza

Per quanto riguarda sicurezza e trasparenza, Mega Dice dispone di una licenza rilasciata dal governo di Curaçao. La crittografia SSL all'avanguardia protegge i dati personali e finanziari degli utenti, creando un ambiente di gioco sicuro.

La piattaforma promuove attivamente pratiche di gioco responsabile, evidenziando la priorità data alla trasparenza e alla sicurezza degli utenti.

Conclusione

Mega Dice può accontentare le esigenze degli appassionati di gambling online grazie alla vasta selezione di giochi e discipline su cui scommettere.

Il generoso bonus di benvenuto può attirare i nuovi giocatori, sebbene 14 giorni possono risultare troppo pochi per soddisfare il requisito di scommessa.

Ottima l’integrazione di Telegram che consente l’accesso senza KYC e di ottenere assistenza 24/7 dal servizio clienti del cripto casino.

SCOPRI I BONUS DI MEGA DICE