Sono sempre di più i debitori che cambiano residenza per sfuggire ai pagamenti dovuti. Ecco come i creditori possono rintracciarli in Italia o all'estero.

Non tutti coloro che contraggono debiti sono sempre ben disposti a pagarli. Spesso, anzi, capita addirittura che questi soggetti si rendano irreperibili.

Alcuni di loro, utilizzano la tecnica di continui cambi di residenza e domicilio al fine di eludere le notifiche degli atti giudiziari o comunque per vanificare le ricerche del creditore incollerito.

Tali debitori, a volte, come extrema ratio, decidono di optare per la fuga all’estero, rendendo ancora più improbabili le possibilità di essere rintracciati.

In questi casi, quali sono gli strumenti che l’ordinamento giuridico offre ai cittadini per tutelare i propri diritti di credito?

Come funziona il rintraccio della residenza di un debitore in Italia, e come se questo fugge all’estero?

Quando è necessario cercare residenza debitore e che succede se si rifugia all'estero

In caso di fuga e relativa irreperibilità del debitore, al creditore non resta altro che cominciare le ricerche della residenza o del domicilio dello stesso per poter soddisfare il proprio diritto. In Italia, il rintraccio della residenza è fondamentale per la notificazione di atti giudiziari, o, ad esempio, per la messa in mora giudiziale e per dare inizio al pignoramento presso l’abitazione del debitore in caso di insolvenza.

Quando, con vari metodi, il debitore rende difficile il rintraccio della sua residenza, il creditore che ha diritto all’esecuzione forzata può richiedere al tribunale l’accesso in via telematica ai dati del debitore contenuti in vari archivi della pubblica amministrazione o dell’anagrafe. Tramite questa ricerca si dovrebbe arrivare quantomeno al rintraccio del domicilio del debitore.

Ma se il debitore è fuggito all’estero, come può rintracciarlo il creditore?

Come rintracciare residenza debitore all’estero

Per il rintraccio del debitore italiano che ha spostato la propria residenza all’estero, non vi è una soluzione univoca.

Gli strumenti a disposizione del creditore, infatti, variano a seconda del paese in cui il debitore si è spostato. Solitamente, però, la messa a disposizione del codice fiscale alle autorità estere, rappresenta già un ottimo punto di partenza per la ricerca.

In secondo luogo, il creditore può richiedere aiuto agli Uffici Consolari presenti sul territorio estero.

Inoltre, è fondamentale ricordare che ogni italiano che risieda per più di un anno in uno stato estero, è tenuto a iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Per venire a conoscenza dell’indirizzo, in questi casi, bisognerà solo contattare i Comuni d’origine o di ultimo domicilio in Italia del debitore che si sta cercando di rintracciare.

Come ultima soluzione, i creditori che hanno ormai perso ogni speranza, possono vagliare la possibilità di rivolgersi ad un’agenzia investigativa.