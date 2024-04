I prezzi degli affitti salgono ancora: le 6 città in cui il canone è aumentato di più

Gli affitti continuano ad correre aumentando in maniera significativa in tutta Italia. Secondo gli ultimi dati raccolti dall'osservatorio affitti, curato dal gruppo Immobiliare, negli ultimi 12 mesi gli affitti sono aumentati mediamente di oltre il 10% con particolare velocità tra aprile e settembre 2023, mentre nell'ultimo semestre sono aumentati di oltre il 3,1%.

Gli aumenti corrono in modo disomogeneo, facendo registrare ad alcune città rincari maggiori rispetto ad altre e, contro ogni aspettativa, la città a correre maggiormente non è Milano, che rimane una delle più costose, ma non quella con i rincari più elevati in termini di affitto. Ecco, allora, le città in cui l'affitto è aumentato maggiormente nell'arco di un solo anno.

L'indagine dell'osservatorio affitti

Prima di addentrarci nell'analisi vera è propria, è opportuno conoscere la metodologia di indagine seguita dall'Osservatorio Affitti, che si occupa di monitorare l'andamento dei prezzi, della domanda e dell'offerta di mercato, nel settore degli affitti immobiliari a 6 e 12 mesi.

L'indagine ha campionato le varie città italiane distribuendole in tre categorie d'interesse, la prima e più significativa ha visto i grandi capoluoghi di provincia, in cui sono state catalogate città come Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino e Venezia, a questo macrogruppo fa seguito la categoria dei piccoli capoluoghi di provincia, tra cui città come Ancona, Aosta, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'aquila, Perugia, Potenza, Trieste e Trento. Ultimo ma non meno importante, il terzo gruppo ha visto l'inserimento dei piccoli centri, quindi tutte le città rimanenti.

Utilizzando questa classificazione e i dati correnti, raccolti dal gruppo immobiliare, relativi agli affitti correnti e comparando questi dati con i prezzi degli affitti nelle stesse città nei 6 e 12 mesi precedenti, lo studio ha potuto realizzare una mappatura completa e precisa degli aumenti nel settore immobiliare negli ultimi 12 mesi.

I risultati dell'indagine: in quale città l'affitto è aumentato di più

Stando alla comparazione dei dati negli ultimi 12 mesi, è stato possibile identificare un aumento medio dei prezzi degli affitti, generalmente superiore al 10%, con picchi superiori al 20% e, come anticipato, i rincari maggiori non sono stati registrati a Milano.

Secondo questi dati infatti, la città ad aver registrato il maggior rincaro negli affitti negli ultimi 12 mesi è Firenze, dove si è registrato un aumento medio dei costi d'affitto del 21,7% rispetto a febbraio 2023, aumento che porta il costo degli affitti a 22,2€/mq, circa 4€ in più rispetto ai 18,24€/mq registrati a febbraio 2023.

Milano invece sembra essere cresciuta meno del 10%, secondo i dati infatti gli affitti a Milano sono cresciuti dell'8,1% rispetto a 12 mesi fa, portando il costo al metro quadrato a circa 23,1€/mq dai precedenti 21,39€/mq.

Cosa ha causato i rincari?

L'aumento dei costi d'affitto è determinato da una serie di fattori, il primo è legato all'inflazione e alla crisi delle compravendite immobiliari che hanno portato ad un aumento del numero degli affittuari.

Per essere precisi, negli ultimi 12 mesi, le domande d'affitto sono aumentate in media dell'83% mentre l'offerta di immobili disponibili all'affitto è calata del 23,7% circa.

La sovrabbondanza della domanda rispetto all'offerta ha innescato un naturale aumento dei costi.

Le 6 città in cui il costo degli affitti e cresciuto di più

Con i rincari susseguitisi negli ultimi 12 mesi, Milano rimane una delle città più costose d'Italia, nonostante i suoi affitti siano cresciuti meno di altre città.

• Firenze, con un rincaro del 21,7% , i suoi affitti hanno raggiunto il valore medio di 22,2€/mq.

• Bari, con un rincaro del 18% , i suoi affitti hanno raggiunto il valore medio di 11,7€/mq

• Venezia, con un rincaro del 17,4% , i suoi affitti hanno raggiunto il valore medio di 17€/mq.

• Napoli, con un rincaro del 13%, i suoi affitti hanno raggiunto il valore medio di 14,2€/mq.

• Bologna, con un rincaro del 12,5% , i suoi additti hanno raggiunto il valore medio di 17,2€/mq

• Milano, con un rincaro dell'8,1% i suoi affitti hanno raggiunto il valore medio di 23,1€/mq.

Come possiamo osservare, con i rincari registrati negli ultimi 12 mesi, la classifica delle città più costose d'Italia ne risulta stravolta e Firenze raggiunge inaspettatamente la seconda posizione a poca distanza da Milano.