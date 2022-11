Nuovi sviluppi investono la Riforma del Fisco 2023, tra i piani del Governo Meloni spunta la ristrutturazione della tax expenditures. La vera novità è rivolta alla modifica delle detrazioni e deduzioni, un taglio sui redditi alti.

D’altra parte, si tratta d'interventi già in uso, una modalità attuata nel 2021 con la detrazione del 19 per cento inserita nella Legge di Bilancio 2020. La soglia massima dell’applicazione degli abbuoni fiscali investe diverse spese, come appunto assicurazione vita, badanti, spese destinate all’istruzione, affitto (studenti), sport, spese funerarie e così via.

Una mini guida sulla Riforma Fisco 2023. Ti spiegheremo, chi paga meno tasse con le nuove proposte avanzate dal governo Meloni.

Riforma Fisco: chi paga meno tasse! La buona notizia è in arrivo nel 2023 ma non per tutti

Nuovi sviluppi arrivano dal governo Meloni le novità sono rivolte alla modifica delle detrazioni e deduzioni, un taglio sui redditi alti, che permetterà di pagare realmente meno tasse grazie alla Riforma del fisco 2023.

Prima di capire quali saranno gli sviluppi futuri sulle detrazioni fiscali 2023, è opportuno verificare l’esatto quadro di applicazione delle norme del 2022. Iniziando nel comprendere che le regole riferite alla dichiarazione dei redditi 2021, contiene per diverse spese una detrazione d’imposta variabile in virtù del valore reddituale annuo complessivo, comprese anche i redditi assoggettati al regime opzionale della cedolare secca

Come si legge da FiscoOggi, per gli oneri previsti nell’articolo 15 del Tuir spetta una detrazione nella misura del 19 per cento per l’intero valore del reddito complessivo, se non viene superata la soglia di 120.000 euro.

Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo risulti più alto di tale limite, le detrazioni spettanti corrispondono alla parte correlata tra 240.000 e 120.000 euro ridotto del reddito complessivo. Il valore delle detrazioni decresce fino a zero sull’ammontare del reddito complessivo più alto di 240.000 euro.

In altre parole, la detrazione spetta su un reddito complessivo il cui valore risulti più basso di 120.000 euro fino a toccare il limite zero per coloro che percepiscono un reddito complessivo che eccede il valore di 240.000 euro.

Nel rapporto annuale sulle spese fiscali correlato al NADEF sono presenti tutti gli interventi per il riassetto delle detrazioni e deduzioni promosse dal Governo Meloni.

Il riferimento cade sul “riordino delle tax expenditures”, come evidenziato nel documento si tratta di un passaggio che:

“può essere definito solo all’interno di un ampio e organico disegno di riforma fiscale”.

Molte le indiscrezioni sulle mosse del nuovo governo italiano, in tanti presumono la riduzione del limite delle detrazioni sotto il reddito annuo complessivo entro i 60.000 euro. Mentre, per la fascia reddituale del valore compreso tra 60.000 a 120.000 euro, le detrazioni assumerebbero un contorno più soft, fino a toccare il livello zero per i redditi complessivi di oltre 120.000 euro.

Riforma fisco: il punto delle detrazioni per la svolta del sistema

Il punto, in realtà, dovrebbe incentrarsi su una riforma strutturata sulle detrazioni fiscali che non trova ampio appoggio nella maggioranza politica. Una riforma così organizzata non andrebbe a modificare il quadro delle tasse applicato ai redditi complessivi medio – alti.

Ma, potrebbe trattarsi di un vantaggio inteso in termini di risorse reperibili dall’interno dell’aumento previsto per il limite della flax tax che passerebbe da 65.000 a 85.000 euro.

Anche in questo contesto, l’ex ministro Mise, Giancarlo Giorgetti ha ribadito la necessità d'indirizzare il plafond di risorse disponibili del valore di circa 30 miliardi di euro per tener testa all’aumento della bolletta luce e gas. Per cui, tutte gli altri interventi messi in programma sono destinati a stroncare altre misure (dall’interno) per trovare la copertura necessaria alla loro attuazione.

Non si esclude l’immissione di altri interventi studiati per arginare la pressione fiscale, esiste un orientamento votato alla riduzione delle tasse e imposte che porterebbe in grembo l’inserimento di un’ulteriore misura, ovvero il quoziente familiare. Un metodo che punterebbe a far pagare le tasse ai cittadini in base al numero dei membri familiari a carico, ovvero tenendo conto del numero dei figli.

In questo modo, si incanalerebbero le famiglie ad ampliare il numero dei membri con più figli, sostenuti dall’assegno unico e dalla possibilità di pagare meno tasse. La formula di battaglia di questa misura dovrebbe girare su una questione semplice, una famiglia con più figli paga molto meno tasse, ma, nello sesso modo potrebbe far insorgere degli squilibri.

In conclusione le detrazioni fiscali rappresentano il quadro principale delle agevolazioni per i cittadini, alla base delle detrazioni c’è la possibilità di sfruttare un vantaggio sul reddito dichiarato. Molte cose potrebbero cambiare nella nuova Legge di Bilancio del 2023, non resta che attendere ulteriori sviluppi che a breve sicuramente non mancheranno.