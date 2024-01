Trade Republic, come funziona la nuova carta con cui investire spendendo

Presto in Italia la carta di Trade Republic, così spendere e investire sarà automatico e per tutti.

Tra le novità più importanti del 2024 nel settore del trading online c'è la nuova carta di Trade Republic, la fintech tedesca che piace ai piccoli e grandi investitori. La carta unisce spesa e risparmio e investe una percentuale di quanto speso in un piano di accumulo. Presto sarà disponibile per i clienti italiani. Ecco come funziona.

Come funziona la nuova carta di Trade Republic

La nuova card ha una particolarità che la distingue dalle altre, cioè permette di investire spendendo. Funziona così: quando un cliente paga con la carta ottiene un premio Saveback dell'1% che viene automaticamente investito nel proprio piano di accumulo.

La card è frutto della collaborazione con Visa e unisce la necessità di spesa con quella del risparmio, proprio nel mese di dicembre 2023 Trade Republic ha ottenuto la licenza bancaria completa dalla Banca centrale europea (BCE).

La carta si propone l'obiettivo di cavalcare l'onda dei piani di accumulo e trasformare i risparmiatori in piccoli investitori.

Con le nostre nuove carte, riduciamo l'ostacolo all'investimento principale per i giovani italiani: la capacità di risparmiare abbastanza da garantirsi una pensione serena. Purtroppo, meno di un italiano su due è in grado di risparmiare una qualsiasi somma di denaro alla fine del mese - spiega il manager -Ma il 98% di loro possiede almeno una carta di debito o di credito. Con le rivoluzionarie funzionalità Saveback e Round Up, permettiamo a chiunque di investire pagando la spesa o acquistando un regalo per i propri cari. Per la prima volta nella storia, non è più necessario scegliere se spendere o investire.

Le parole di Emanuele Agueci, Regional Manager Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic.

Trade Republic, storia e mission della fintech berlinese

Trade Republic è un broker online tedesco con sede a Berlino, conta all'incirca 600 dipendenti nei vari paesi europei. Si distingue rispetto a competitor per i suoi bassi costi sul trading, per i piani di risparmio gratuiti e per avere un pubblico molto vasto di utenti, dai più ai meno esperti.

La società è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri, ricevendo capitali da importanti investitori globali come Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers', Sequoia e TCV.

Ad oggi Trade Republic conta 4 milioni di clienti in 17 paesi e amministra un totale di circa 35 miliardi di euro. Il segmento di clientela ha dai 20 ai 35 anni e si stima che ogni cliente attivo abbia in media due piani di accumulo.