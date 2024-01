Binance, pubblicato il report di fine anno: +30% i nuovi utenti nel 2023

Nel corso del 2023 Binance ha raggiunto un accordo storico con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, punto di partenza per la costruzione del nuovo programma di compliance alla base della mission dell’azienda: guidare il settore dei digital asset nella sua nuova era.

Binance è il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per le criptovalute al mondo, ha reso pubblico il proprio report di fine anno relativo al 2023. La relazione, dal titolo "State of The Blockchain: Binance's 2023 in Review", riassume i fatti, le statistiche e le tematiche chiave che descrivono le dinamiche dell'anno per Binance e per l’intera industria degli asset digitali.

Il dato principale è che nel 2023, Binance ha accolto 38 milioni di nuovi utenti, con un aumento pari al 30% sul 2022.

Il 2023 è stato un anno movimentato per il settore delle criptovalute

spiega Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy.

Le sfide di Binance

In qualità di leader del settore, Binance ha affrontato le stesse sfide e vittorie dell'intero ecosistema degli asset digitali, influenzando - e spesso definendo e contribuendo a plasmare - alcune delle tendenze chiave che hanno caratterizzato la blockchain e le criptovalute nel 2023.

L'ascesa del SocialFi, l'adozione crescente dei pagamenti in criptovaluta, e il maggiore focus sulla conformità alla crescente accessibilità dei prodotti Web3 sono alcuni dei traguardi a cui Binance ha lavorato duramente per soddisfare le emergenti esigenze degli utenti e costruire fiducia negli asset digitali a livello globale.

Il Web incentrato sulle persone

Binance ha continuato a registrare una forte crescita nel numero di nuovi utenti e nell'ampia adozione dei suoi servizi, orientati ad applicazioni concrete e a rendere il Web3 più accessibile.

A fine 2023 Binance ha raggiunto 170 milioni di utenti iscritti e 431 asset disponibili per il trading su 1785 trading pairs. Inoltre, l’exchange ha registratouna crescita importante nei suoi servizi legati ai pagamenti in criptovaluta e al trading P2P. Il numero di persone che utilizzano Binance Pay o Binance Card a livello globale è cresciuto del 54%, supportato da oltre 3.500 nuovi commercianti e partner Pay in tutto il mondo che ora accettano criptovalute in cambio di beni e servizi.

La piattaforma P2P, che supporta ora 970 metodi di pagamento e 112 valute Fiat, ha elaborato il 18% di volume di trading in più rispetto all'anno scorso e ha servito il 39% in più di utenti. Anche Binance Earn è cresciuto, arrivando a supportare 362 asset attraverso la propria suite di prodotti Simple Earn. Nel 2023, il 35% in più di utenti ha fruito della piattaforma, aumentando il valore totale bloccato nei suoi prodotti del 16,8%.

Per rispondere alla necessità crescente di un'esperienza Web3 più coinvolgente a livello di settore, Binance Feed si è evoluto in Binance Square, una piattaforma progettata per essere un gateway nell'universo dei contenuti Web3. Nel corso dell'ultimo anno, Binance Square è passato da 1.200 a 11.000 creators e da meno di 700.000 a 1,6 milioni di utenti attivi giornalieri.

Sicurezza e conformità

Binance ha continuato a investire in tecnologia, processi e conformità, per un totale di 213 milioni di dollari nel 2023, in aumento del 35% rispetto ai 158 milioni dell'anno precedente. Alla fine dell'anno detiene licenze, registrazioni e autorizzazioni in 18 giurisdizioni in tutto il mondo, il numero più alto mai raggiunto dall’azienda.

Intensificando la collaborazione con le forze dell'ordine globali per affrontare le attività illecite che coinvolgono asset digitali, nel 2023 Binance ha risposto a 58.000 richieste delle forze dell'ordine, ha tenuto 120 sessioni di formazione per condividere le proprie competenze e ha sostenuto le autorità nella risoluzione di vari casi di alto profilo che hanno portato all'arresto di criminali e terroristi, al sequestro di miliardi di fondi illeciti e allo smantellamento di reti criminali internazionali.

Per garantire sempre più la sicurezza dei suoi utenti, Binance ha potenziato ulteriormente le misure di sicurezza della piattaforma e ha condotto una serie di campagne educative. Alla fine dell'anno, il valore del suo fondo SAFU, progettato per proteggere gli utenti in caso di emergenza, ammontava a 1,2 miliardi di dollari.

Il sistema proof-of-reserves (POR) di Binance ha aumentato il numero di asset supportati da 9 nel 2022 a 31 nel 2023, consentendo a chiunque di verificare il supporto costante degli asset degli utenti con un rapporto 1:1, più riserve aggiuntive.

Rendere il Web3 sempre più accessibile

Nel 2023, i miglioramenti dei prodotti e dell'esperienza utente in ambito DeFi, del gaming basato su blockchain e del SocialFi hanno attirato nuovi utenti nell'universo delle applicazioni Web3.

Binance ha lanciato Binance Web3 Wallet, un portafoglio auto-custodito integrato direttamente nell'app Binance che consente agli utenti di gestire i loro fondi cripto, eseguire scambi di token su diverse chains, guadagnare e interagire con una varietà di piattaforme blockchain. In poche settimane, gli utenti di Binance hanno creato milioni di portafogli Web3.

Binance Labs: 36 startup accelerate

Binance Labs è il ramo d’azienda di venture capital per programmi di incubazione di startup blockchain innovative che ha continuato a identificare e sostenere progetti con potenziale per sbloccare i benefici del Web3 e facilitare la sua adozione di massa.

Oltre 2000 startup in tutto il mondo hanno inviato la richiesta per partecipare ai programmi e, di queste, 36 hanno ricevuto supporto.

I nostri numeri quest’anno sono solidi, ma il nostro più grande successo è qualcosa di impossibile da quantificare: mantenere la fiducia della nostra community in crescita, un pilastro fondamentale per la nostra missione di promuovere la ‘freedom of money’ a livello globale. Nel 2023 gli utenti sono stati al primo posto per Binance. E lo saranno sempre.

Queste le parole di Gianluigi Guida, CEO di Binance Italy.

Binance, storia e traguardi del principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute del mondo

Scelta da milioni di persone in tutto il mondo, la piattaforma Binance ha l'obiettivo di aumentare la libertà finanziaria delle persone e permettere a chiunque, anche ai non esperti, di cogliere le opportunità dei prodotti e dei servizi cripto.

Oltre alla piattaforma, l’ecosistema Binance comprende l’Academy, Research, Charity, Labs (investimenti ed incubazione), DeFi e soluzioni infrastrutturali.

Binance è presente in Italia con un team di esperti in continua espansione guidati dal CEO e General Manager Gianluigi Guida, inoltre collabora con istituzioni e associazioni locali per promuovere una regolamentazione del settore e promuoverne il corretto utilizzo e sviluppo.