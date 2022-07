Presto in arrivo nelle sale italiane la commedia-thriller con ambientazione storica dal nome Amsterdam. Il film verrà prodotto e distribuito da New Regency, grazie all’accordo con 20th Century Studios.

Ultimo lavoro del regista David O. Russell, noto per American Hustle, The Fighter e Silver Linings Playbook, la pellicola vanta un cast stellare.

In questo articolo scopriremo insieme chi affiancherà i protagonisti Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, oltre che trama, curiosità e data di uscita ufficiale nel nostro Paese.

Quando esce Amsterdam in Italia

Secondo quanto dichiarato ufficialmente da 20th Century Studios, negli Stati Uniti Amsterdam raggiungerà le sale cinematografiche il prossimo 4 Novembre 2022. Il tutto, ovviamente, salvo ritardi dell’ultimo minuto.

Quanto alla data di uscita ufficiale della pellicola nel nostro Paese, al momento questa è prevista per il prossimo 3 novembre 2022.

In Italia potremo quindi goderci questo promettente film con un giorno in anticipo.

Il cast completo del film

Per prima cosa, occupiamoci del cast completo, che rappresenta di certo uno dei punti di forza della pellicola. Amsterdam può contare infatti, come accennavamo, su un eccellente cast, composto da grandi nomi del cinema americano.

Affiancheranno Christian Bale, John David Washinton e Margot Robbie attori del calibro di Robert De Niro, Rami Malek, Chris Rock.

Oltre ai nomi già citati, che da soli lasciano già intendere le grandi potenzialità di questo lungometraggio, faranno parte del cast anche:

Alessandro Nivola

Andrea Riseborough

Anya Taylor-Joy

Matthias Schoenaerts

Michael Shannon

Mike Myers

Taylor Swift

Timoteo Olifante

Zoe Saldana

Vedremo i tre protagonisti principali nei panni di un trio di amici, costituito da un veterano (interpretato da Bale), un’infermiera (impersonata dalla Robbie) ed un avvocato (il cui volto è prestato da Washington).

C’è invece grande attesa in merito a qualche anticipazione circa il personaggio interpretato da De Niro, di cui sappiamo davvero ben poco.

Trama, location e colonna sonora

Occupiamoci adesso della trama della pellicola Amsterdam, che è ambientata negli Anni ’30.

Ma tranquillizziamo anticipatamente i lettori: non ci saranno spoiler in questo articolo. Al momento, infatti, non si conoscono moltissimi dettagli in merito al film, dato che la sua uscita nelle sale non è ancora avvenuta.

Sappiamo però, grazie anche al primo trailer reso disponibili il 6 luglio 2022, che la storia ruoterà intorno ai tre protagonisti, interpretati da Bale, Robbie e Washington.

Il trio interpreta un piccolo gruppo di amici, le cui vite vengono sconvolte da un evento particolarmente infausto. Il personaggio interpretato da Bale viene infatti accusato di omicidio.

I suoi grandi amici, portati sullo schermo da Robbie e Washington, faranno di tutto per aiutare il veterano. Il trio dovrà fare i conti con tutta una serie di particolari personaggi e si troverà, suo malgrado, invischiato in una cospirazione nazionale.

Si tratterà di un film che mescola fatti storici realmente accaduti con una trama totalmente elaborata dagli sceneggiatori.

Le riprese sono state realizzate, da gennaio fino a marzo 2021, interamente a Los Angeles.

Per quanto riguarda la colonna sonora, invece, può vantare il nome di Hildur Guðnadóttir. In molti ricorderanno la compositrice e violoncellista islandese, cui è stato assegnato l’Oscar per la migliore colonna sonora originale grazie al film Joker (2019).

Curiosità su pellicola, modifiche al cast e produzione

Al momento, come già accennato, abbiamo pochissime informazioni in merito ai personaggi di Amsterdam ed alle curiosità ad essi legate.

Tuttavia, ha attirato particolare attenzione la partecipazione alla pellicola di Taylor Swift, nota cantante e compositrice statunitense, che ha anche all’attivo diversi ruoli da attrice.

La celebre cantautrice, secondo le indiscrezioni, interpreterà la figlia dell’uomo assassinato, il cui omicidio rappresenta il centro della trama del film.

Un film che si è fatto decisamente attendere: l’annuncio della sua uscita risale infatti al gennaio del 2020. Le riprese e la relativa produzione hanno subito dei ritardi a causa della pandemia di Covid-19.

Oltre ai ritardi, la pellicola ha subito anche varie modifiche che hanno interessato il cast.

Infatti, il ruolo assegnato a John David Washington era stato precedentemente conferito all’attore Michael B. Jordan. Quest’ultimo ha però poi abbandonato il cast prima dell’inizio delle riprese. Le motivazioni di tale abbandono non sono state del tutto chiarite, ma si parla di “conflitti di programmazione” e altri impegni non conciliabili.

Per il ruolo dell’infermiera alla fine assegnato alla Robbie, invece, era stata considerata anche l’attrice Jennifer Lawrence.

Il titolo ufficiale del film, infine, è stato comunicato alla stampa solo di recente, lo scorso aprile 2022.

