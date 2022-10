Annunciata la reunion dei blink-182. Nuovo album in uscita e un tour mondiale. Ecco la data e il costo dei biglietti del concerto in Italia.

L'annuncio è arrivato a sorpresa e ha provocato immediatamente le reazioni entusiaste dei fan di tutto il mondo.

I Blink-182 tornano alla loro formazione originale con Tom Delonge, Travis Barker e Mark Hoppus, il 14 ottobre uscirà il loro attesissimo singolo Edging.

E lo annunciano così in un post sul loro profilo Instagram ufficiale:

Stiamo arrivando. Il tour sta arrivando. L'album sta arrivando. Tom sta arrivando. I biglietti saranno in vendità da lunedì e la nuova canzone, Edging, uscirà venerdì.

Tom Delonge (che tra le altre cose, negli ultimi anni si è occupato principalmente di ufologia), ha immediatamente commentato la notizia sul suo profilo Instagram, dichiarando:

E se vi dicessi che abbiamo appena registrato il miglior album della nostra carriera?

Il post è accompagnato da una foto dei tre membri della band agli esordi della loro carriera, nei primi anni novanta.

Blink-182 in concerto in Italia. Annunciato tour mondiale

Non solo la reunion e un nuovo album in uscita. I blink-182 annunciano anche un tour mondiale che li vedrà impegnati in giro per il mondo da marzo 2023 a febbraio 2024.

Moltissimi i paesi del mondo dove sarà possibile vedere i tre membri originali del gruppo, calcare insieme il palco, regalando ai loro fan un'emozione che ormai da dieci anni, ovvero da quando Tom Delonge aveva lasciato il gruppo, non pensavano di rivivere.

America Latina, Nord America, per poi passare all'Europa, all'Australia e terminare in Nuova Zelanda, questo il programma del tour che terrà impegnati i tre musicisti su alcuni dei palchi più famosi del mondo.

Un rientro in grande stile, che farà felici anche i numerosissimi fan italiani.

Blink-182 date del concerto e costo dei biglietti

Il trio punk californiano ha inserito anche l'Italia nella lunga lista di paesi toccati dal loro tour mondiale.

Un'unica data, il 6 ottobre 2023 all'Unipol Arena di Bologna per soddisfare tutti i fan della band, si dovranno sfidare per riuscire a mettere le mani sui biglietti del concerto; biglietti che saranno acquistabili sulla piattaforma di TicketOne, in prevendita per gli iscritti a My Live Nation a partire da giovedì 13 ottobre dalle ore 10, fino alle ore 9 di lunedì 17 ottobre, per tutti gli altri da lunedì 17 ottobre.

Questi i prezzi dei biglietti:

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

