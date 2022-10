Il lago di Como, con i suoi panorami e i suoi anfratti suggestivi, è la location di un nuovo film thriller che uscirà nelle sale il prossimo 27 ottobre e che già promette di far parlare di sè.

Il film è la trasposizione cinematografica di "Io sono l'abisso", il penultimo acclamato romanzo di Donato Carrisi, riconosciuto da tutti come una delle voci più importanti della narrativa contemporanea italiana e che in questa nuova avventura ricopre il ruolo sia di scrittore che di regista della pellicola.

Io sono l'abisso, il thriller di Donato Carrisi girato sul lago di Como

Uscirà nelle sale il prossimo 27 ottobre e ha già conquistato l'attenzione di tutti gli appassionati di gialli e thriller; il film girato a Nesso, piccolo, bellissimo paese, sulle sponde del Lario che farà da scenografia per l'avvincente trama di "Io sono l'abisso", il thriller di Donato Carrisi uscito nel 2020.

Una storia che già nella sua edizione letteraria, prometteva di tenere tutti con il fiato sospeso e che anche nella versione cinematografica, promette di non deludere le aspettative.

Il film è girato in uno dei punti più scenografici del Lago di Como (ecco come organizzare un weekend lungo sul lago per vedere tutti i posti più belli), ovvero a Nesso, paese noto per il suo impressionante Orrido (una cascata di dimensioni considerevoli), di cui ha scritto persino Leonardo da Vinci e che si trova sulla strada che da Como porta alla splendida Bellagio; alcune scene invece sono state girate nella vicina città di Lecco, a Mandello e a Lierna.

Il film è stato realizzato da Sky in collaborazione con Palomar e tra i protagonisti troviamo Michela Cescon, Gabriele Montesi, Sara Ciocca e Saul Nanni; a dirigere il film invece, troviamo lo stesso Donato Carrisi, che già si era cimentato nel mestiere di regista, con la trasposizione cinematografica di La ragazza nella nebbia, un altro dei suoi best seller, che gli è valso anche il premio David di Donatello come miglior regista emergente e che vede tra i suoi protagonisti attori importantissimi e di grandissima esperienza come ad esempio Tony Servillo, Alessio Boni e Jean Reno.

I protagonisti senza nome e la trama del film

Una storia che parla di vuolenza, di solitudine e di disagio sociale e che attraverso i suoi protagonisti cerca di farci calare nella profondità dei mali della nostra società.

Tre personaggi, tutti sprovvisti di nome proprio, ma identificati solo con dei soprannomi: l'Uomo che pulisce, la Ragazzina con il ciuffo viola, la Cacciatrice di mosche; sicuramente questo è uno dei dettagli che ha aiutato a rendere questo romanzo ancora più misterioso insieme alle sue atmosfere rarefatte, tipiche della penna di Carrisi e che ritroviamo anche in La Casa delle voci, uno dei suoi più celebri best seller.

In Io sono l'abisso, il tema principale, insieme alla solitudine e al disagio sociale è la violenza sulle donne, violenze che si ripetono quotidianamente nel piccolo paese di provincia in cui si svolgono i fatti narrati, fino a che qualcosa, interromperà la finta normalità dietro cui si celano i segreti degli abitanti del paese.