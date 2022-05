Come è ormai noto, tra gli ospiti più attesi dell'ultima serata dell'Eurovision 2022 prevista per il giorno di sabato 14 maggio ci sono anche loro: i nostri Måneskin. La rock band romana che ha trionfato nella scorsa edizione della kermesse musicale, si esibirà nella stessa serata in cui verrà decretato il nuovo Paese vincitore e porterà per la prima volta sul palco del PalaOlimpico di Torino anche il loro nuovo singolo, che uscirà ufficialmente un giorno prima, il 13 maggio.

Tutto quello che sappiamo è che si intitola Supermodel ma il testo è ancora top secret. Sembra però, che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si siano divertiti a lasciare alcuni spoiler per i fan sotto il profilo ufficiale Instagram del gruppo. Allora divertiamoci anche noi, scoprendoli tutti!

Måneskin: il testo di Supermodel, il nuovo singolo della rock band romana

La loro prima esperienza al Coachella è stata un successone che va ad aggiungersi a quelli già accumulati dall'inizio della loro carriera e il loro ritorno in patria non è stato da meno, con il concerto all'Arena di Verona ha raccolto ben 12mila fan. Ma per i Måneskin, giovani, talentuosi, belli e pieni di grinta che sprizza da tutti i pori, non è ancora arrivato il momento di riposarsi e infatti hanno già preparato un nuovo singolo.

Supermodel, come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, dovrebbe uscire un giorno prima della loro ritorno all'Eurovision in qualità di super ospiti e con tutta probabilità, nonostante non si sappia ancora nulla sul testo, possiamo già sbirciare alcuni interessanti spoiler. Curiosi?

Tutti i membri della band si sono fatti ritrarre con addosso i costumi indossati per la realizzazione del video del loro ultimo brano e hanno accompagnato gli scatti con didascalie che sembrerebbero proprio essere riferimenti al nuovo brano. Gli indizi social dei Måneskin e alcune curiosità Le frasi che accompagnano le foto tratte dal video di Supermodel sono in inglese e già questo (oltre al titolo ovviamente) è un primo indizio sulla lingua scelta per la canzone. Il primo scatto ritrae la bassista Victoria e recita: "Quando ero una buona cristiana ai tempi del liceo". Nel secondo vediamo invece Ethan, il batterista, che recita invece: "Accetta la cosa, non ti amerà mai". Nella foto che raffigura Damiano, il frontman del gruppo, c'è scritto invece: "Pagherò per questo, è una modella degli anni '90". Infine, nello scatto che ritrae Thomas la scritta dice: "Perché il suo fidanzato è rock and roll".

Proprio a proposito di Damiano David, dalle prime immagini di quello che sarà il video della canzone, girato in una piscina, vediamo il cantante indossare delle décolleté con tacchi a spillo. Non è la prima volta che il giovane rocker abbatte ogni tabù indossando abiti socialmente considerati "femminili": già dagli esordi ad X Factor, per esempio, aveva dato prova di sapersi muovere su qualche centimetro in più e durante le loro esibizioni nel corso di questi mesi si è anche più volte presentato in calze a rete e autoreggenti.