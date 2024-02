Chi è Stef Burns, lo storico chitarrista di Vasco Rossi di origini statunitensi

Da anni Stef Burns è il chitarrista solista di Vasco Rossi. Si tratta di uno dei più talentuosi musicisti, apparsi nella scena rock americana: per questo, ha avuto la possibilità di collaborare con diversi nomi noti del mondo della musica. Ecco chi è Stef Burns e alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Stef Burns: la straordinaria carriera ricca di prestigiose collaborazioni

Stephan Birnbaum nasce a Oakland nel 1959. Il suo incontro con la musica avviene quando ancora era un bambino: a soli 6 anni inizia a suonare la chitarra, mentre a 9 anni formerà la sua prima band.

Bisogna aspettare l'adolescenza perché si metta alla prova: suona con un gruppo che realizza cover di grandi nomi del southern e dell’hard rock. Il primo vero esordio risale al 1979, quando suona con gli Omega.

Nel 1986 con i Berlin partecipa alla colonna sonora di Top Gun con il brano Take My Breath Away.

Dopo un nuovo tour con Michael Bolton, nel 1991 arriva a collaborare con Alice Cooper, dietro raccomandazione del grande chitarrista Joe Satriani.

Nello stesso anno con l’icona dello shock rock incide l'album "Hey Stoopid" e, nel 1994, inciderà "The Last Temptation". Riuscirà poi anche a girare il mondo insieme a band come i Judas Priest e i Motorhead.

È proprio il sound presente nell'album di Alice Cooper, "Hey Stoopid", che colpisce Vasco Rossi. Il cantante rock italiano decide di chiamare il chitarrista nel 1993 per proporgli una sessione.

Così ha inizio la lunga e fruttuosa collaborazione tra i due, che li porta anche a un live insieme nel 1995 allo stadio San Siro di Milano.

Nel 2000 Stef viene chiamato a sostituire Chris Hayes nei leggendari Huey Lewis and The News.

Nonostante sia sempre rimasto al fianco di Vasco, soprattutto durante i tour del cantante emiliano, non ha smesso di seguire e partecipare a progetti paralleli.

Nel 2021 con Will Hunt, batterista degli Evanescence, e Todd Kerns, bassista e cantante, ha deciso di formare un nuovo gruppo: gli Heroes and Monsters. La nuova band ha debuttato discograficamente a gennaio 2023.

Il chitarrista è stato invitato sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo nell'edizione del 2024 per accompagnare con la chitarra il gruppo Il Volo, durante la serata dei duetti. Per l'occasione, il trio ha scelto il celebre brano dei Quuen Who Wants to Live Forever.

La chitarra di Stef Burns

Ma che chitarra suona, il grande chitarrista?

La chitarra più usata da Burns è una Fender Stratocaster “Custom Shop” del 1991, di colore vintage white. Questa chitarra è stata costruita appositamente per lui. Si tratta della chitarra “classica” di Burns usata in tutti i live con Vasco Rossi, a cui viene affiancata, a volte, una Gibson Les Paul “Black Beauty” del 1957.

La vita privata

Nel 2011 il nome di Stef finisce al centro della cronaca rosa, dopo la notizia della sua relazione con Maddalena Corvaglia, l'ex showgirl italiana.

I due si sposano a maggio a Mirandola, in provincia di Modena, e dalla loro unione nasce Jamie Carlyn, il terzo figlio del chitarrista. I due si sono separati il 19 gennaio 2017. Prima delle nozze che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti della cronaca rosa italiana, Stef aveva già alle spalle un matrimonio fallito: dalla sua precedente unione sono nati i suoi due primi figli, Taylor e Woody.

Al momento, non si hanno informazioni certe sulla vita sentimentale del famoso chitarrista.

La discografia del chitarrista da solista

Stef Burns non ha solo accompagnato grandi artisti nella sua carriera, ma ha anche prodotto diversi album in studio come solista. E ogni disco, naturalmente, testimonia il suo incredibile talento. In particolare, i suoi lavori da solita sono: