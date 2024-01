Sanremo 2024, Capolavoro de Il Volo: testo e significato

Dopo la loro vittoria a Sanremo nell'edizione del 2015, il gruppo lirico Il Volo si presenta ancora sull'Ariston con la nuova canzone dal titolo "Capolavoro". Ecco il testo e il significato del nuovo brano d'amore, che farà sognare i.

Capolavoro de Il Volo: il testo

Testo di E. Roberts - S. Marletta - M. Tenisci

Ed. Music Union/MT Ed. Mus. di Michael Tenisci/Il Volo/ Oracle Ed. Mus. di Ernesto Ginoble - Milano - Roma

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro

Il significato della canzone

In questa splendida ballata Il Volo tenta nuovamente la vittoria della kermesse canora con la romanticissima "Capolavoro".

Puntando soprattutto sulla bravura del trio, e sulle loro voci diverse, la canzone esprime il sentimento infinito d'amore che si prova di fronte alla persona amata: "Come se tu fossi l'unica a dare un senso".

Solo l'amore dà un senso a tutto quello che ci circonda, e questo, nel nuovo brano de Il Volo, è espresso alla perfezione.