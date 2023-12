A quanto ammonta il patrimonio del patron di Hermès e perché lascerà tutto al domestico

Nicolas Puech è il patron di Hermès, l'ultimo discendente di quinta generazione del fondatore Thierry Hermès. A quanto ammonta il suo patrimonio? Le sue ricchezze sono da brividi e, strano ma vero, finiranno tutte al domestico.

A quanto ammonta il patrimonio del patron di Hermès?

La casa di moda fondata da Thierry Hermès ormai cinque generazioni fa è ancora più che produttiva. Si tratta di uno dei brand più amati al mondo, che vanta ormai clienti fidelizzati e altri che, purtroppo, non diventeranno mai acquirenti a causa dei prezzi di vendita. L'attuale patron è Nicolas Puech, classe 1943, ultimo discendente, nonché scapolo e senza figli legittimi. Anche se ha lasciato la guida dell'azienda nel 2014, è ancora il maggior azionista individuale, con una quota pari quasi al 5%.

Il patrimonio dell'unico erede di Hermès è pari a 10 miliardi di franchi svizzeri, ossia 10,4 miliardi di euro. Una cifra non indifferente, che l'80enne vorrebbe lasciare al domestico. Ques'ultimo proviene da una modesta famiglia marocchina, è sposato ed è padre di due figli.

Stando ad alcune indiscrezioni, Puech avrebbe già avviato le pratiche legali per adottare il suo domestico. L'uomo, un vero e proprio tuttofare, si occupa della residenza extra lusso a La Fouly, un piccolo comune del Canton Vallese.

Perché il patron di Hermès vuole donare tutto al domestico?

Il patron di Hermès ha deciso di lasciare tutto al domestico perché, durante il lockdown da Covid-19, gli è stato molto vicino. Il loro rapporto si è consolidato al punto che l'80enne ha scelto di adottarlo legalmente. La pratica, è bene sottolinearlo, è ancora "in corso".

Anche se al momento non si hanno informazioni certe, la notizia della donazione del patrimonio ha già fatto il giro del mondo. Ad insorgere è stata soprattutto la Fondazione Isocrates, creata da Puech a Ginevra con l’obiettivo di combattere la disinformazione nel giornalismo.

Prima della comparsa della notizia sul domestico come erede, il patrimonio sarebbe andato solo all'organizzazione non governativa. E' per questo che Nicolas Borsinger, segretario generale di Isocrates, ha annunciato che sono pronti a battersi in sede legale per ottenere ciò che spetta loro. A suo dire, si tratta di un "annullamento improvviso e unilaterale di un patto successorio, da ritenersi nullo e infondato". La battaglia in tribunale è solo all'inizio, ma il domestico può già godere di una villa a Montreux, del valore di 4 milioni di franchi, ovviamente dono del patron di Hermès.